Los demócratas perdieron el antiguo distrito de Marjorie Taylor Greene, pero tuvieron una de sus mejores noches electorales

Análisis por Aaron Blake, CNN

A estas alturas, no es ninguna novedad que a los demócratas les esté yendo muy bien en las elecciones especiales y otras contiendas celebradas desde los comicios presidenciales de 2024. Su historial reciente es más que evidente.

Pero incluso para sus estándares recientes, el martes fue una muy buena noche para la oposición, de ​​hecho, una de las mejores de la era Trump.

En Georgia, un estado clave en la política estadounidense, lograron su mejor resultado de la era Trump en una elección especial para el Congreso, en más de treinta y seis contiendas.

Y en Wisconsin, posiblemente el estado indeciso más importante del país, la candidata estatal a la Corte Suprema, alineado con el Partido Demócrata, obtuvo una victoria aplastante por un amplio margen.

Quizás la contienda más seguida del martes fue la elección especial para el distrito 14 de Georgia, que representaba la excongresista Marjorie Taylor Greene. Después de todo, Greene se ha reinventado últimamente como crítica de Trump, y existía cierta duda sobre si la guerra con Irán podría perjudicar a los republicanos.

Si bien es difícil aislar las causas, los resultados ciertamente no fueron alentadores para el Partido Republicano.

El republicano Clay Fuller ganó la contienda, como se esperaba, en un distrito que el presidente Donald Trump ganó por 37 puntos en 2024. Pero con casi todos los votos escrutados, Fuller ganaba por menos de 12 puntos.

Eso supone un rendimiento positivo de 25 puntos para el candidato demócrata, Shawn Harris.

Según datos recopilados por CNN, esto representaría el mayor resultado de los demócratas en una elección especial desde que Trump asumió el cargo por primera vez en 2017.

Su mejor resultado anterior fue un rendimiento de 23 puntos porcentuales en el primer distrito de Florida el año pasado.

La contienda en Georgia consolida un panorama muy favorable para los demócratas en estas recientes elecciones especiales al Congreso. Han superado sistemáticamente las expectativas en ellas durante las presidencias de Trump, pero ahora la mitad de sus mejores resultados (entre los diez primeros) se han producido desde las presidenciales de 2024.

Los demócratas también mejoraron notablemente su desempeño desde la primera ronda de votación del 10 de marzo, en los primeros días de la guerra con Irán.

En aquel entonces, los candidatos demócratas sumaban casi el 40 % de los votos. Harris obtuvo este martes alrededor del 44 %. Esto ocurrió incluso cuando los republicanos a nivel nacional tomaron la sorprendente decisión de invertir dinero en la contienda.

Las elecciones en Wisconsin no tuvieron tanta repercusión, lo que contrastó enormemente con la contienda por otro puesto en la misma corte hace un año.

Quizás recuerden aquella disputa electoral de 2025, protagonizada en gran medida por Elon Musk —y que marcó el principio del fin de su etapa como figura clave de la administración Trump y del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE)—, en la que el candidato republicano perdió por 10 puntos.

El resultado otorgó a los liberales una mayoría de 4 a 3 en el tribunal.

La contienda de este año fue más tranquila, en gran parte porque no estaba en juego el control de la Corte Suprema.

Pero los resultados fueron, aun así, bastante notables.

La candidata demócrata Chris Taylor no solo derrotó a la republicana Maria Lazar, sino que también cambió la mayoría liberal en la Corte Suprema de 4-3 a 5-2. (Las elecciones a la Corte Suprema de Wisconsin son técnicamente apartidistas, pero los aspirantes se presentan en la práctica bajo las banderas republicana y demócrata).

Pero ella iba ganando por unos 20 puntos con más del 80 % de los votos escrutados. Y tal como están las cosas, parece que Taylor podría ganar por un margen de entre 15 y 20 puntos.

Ese sería un resultado especialmente desigual en un estado que se ha decidido por menos de un punto porcentual en cada una de las últimas tres elecciones presidenciales.

Si gana por un margen de dos dígitos, sería la mayor victoria para un candidato a la Corte Suprema del estado de Wisconsin desde 2015. Si gana por un margen de dos dígitos altos, sería la mayor victoria desde 2009.

Taylor logró algunos condados históricamente republicanos. Uno de ellos fue el condado de Jefferson, en las afueras de Milwaukee, que Trump ganó por 16 puntos hace apenas dos años.

También parecía que podría ganar el condado de Ozaukee, en los suburbios de Milwaukee, que Trump había ganado por 10 puntos.

Los republicanos dirán que no se esforzaron mucho en esta contienda. Pero ganar cualquier elección estatal en un estado indeciso por semejante margen es una declaración de intenciones bastante importante.

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