Asamblea Nacional de Venezuela aprueba nueva ley de minas que abre el sector a las inversiones extranjeras

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves una nueva Ley Orgánica de Minas que busca abrir el sector a empresas nacionales y extranjeras, luego de que Estados Unidos expresara interés en que compañías estadounidenses puedan invertir en el país sudamericano.

El Parlamento, con mayoría del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), avaló la norma en segunda discusión después de que el tema se fue postergando durante las últimas semanas por desacuerdos sobre la redacción de algunos artículos.

La nueva ley incluye puntos como mantener la propiedad del Estado sobre los yacimientos mineros y permitir que las empresas que inviertan recurran a mecanismos independientes para solucionar controversias, de acuerdo con la agencia AP.

El diputado Orlando Camacho, uno de los principales promotores del proyecto, dijo el miércoles en su cuenta de Instagram que algunos de los principales objetivos de esta norma son “atraer capital nacional y extranjero con seguridad jurídica” y “actualizar el marco legal para los retos actuales del país”.

Desde Estados Unidos, el Gobierno del presidente Donald Trump se había mostrado interesado en que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, impulsara reformas en el sector minero similares a las que propuso en el área de hidrocarburos.

El 29 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, promovida por Rodríguez, con la que se facilita la inversión de empresas extranjeras en la industria petrolera venezolana.

Desde que asumió como presidenta encargada a principios de enero, luego del operativo militar en el que Estados Unidos capturó en Caracas al derrocado presidente Nicolás Maduro, Rodríguez ha dicho que está dispuesta a mantener una nueva relación de cooperación y de respeto con Estados Unidos.

A lo largo de los últimos tres meses, Rodríguez ha recibido en Venezuela a algunos altos funcionarios del Gobierno de Trump, como el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum.

El 5 de marzo, los gobiernos de Venezuela y de Estados Unidos anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares, que estaban rotas desde 2019, durante la primera presidencia de Trump (2017-2021).

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