Corea del Norte afirma que sus últimas pruebas incluyeron misiles con ojivas de bombas de racimo

Por AP

Corea del Norte declaró este jueves que su intensa actividad de pruebas militares de esta semana incluyó nuevos sistemas de armas, entre ellos misiles balísticos con ojivas de bombas de racimo, en su afán por expandir sus fuerzas con capacidad nuclear contra Corea del Sur.

El informe de los medios estatales de Corea del Norte se produjo un día después de que las fuerzas armadas surcoreanas anunciaran la detección de múltiples misiles norcoreanos disparados desde una zona costera oriental, en su segunda ronda de lanzamientos en dos días.

La agencia oficial de noticias norcoreana KCNA informó que las pruebas duraron tres días, a partir del lunes, e incluyeron demostraciones de armas antiaéreas, supuestos sistemas de armas electromagnéticas y bombas de fibra de carbono.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que los misiles lanzados el miércoles recorrieron entre 240 y 700 kilómetros antes de caer al mar, y que también se detectó al menos un proyectil lanzado el martes desde una zona cercana a la capital norcoreana, Pyongyang.

Según la KCNA, las últimas pruebas incluyeron demostraciones de sistemas de ojivas de munición en racimo montadas en los misiles balísticos Hwasong-11, con capacidad nuclear. Estos misiles se asemejan a los Iskander rusos por su diseño, que permite un vuelo a baja altitud y gran maniobrabilidad para evadir los sistemas de defensa antimisiles. El informe indicó que los lanzamientos confirmaron que el misil de corto alcance, armado con dichas ojivas, “puede reducir a cenizas cualquier objetivo que cubra un área de entre 6,5 y 7 hectáreas con la máxima potencia”.

Las fuerzas armadas surcoreanas no se pronunciaron de inmediato sobre las afirmaciones de las fuerzas armadas de su vecino del norte.

Los lanzamientos pusieron de manifiesto las continuas tensiones entre las dos Coreas, mermando las esperanzas de Corea del Sur de mejorar sus relaciones.

En un comunicado emitido el martes por la noche, Jang Kum Chol, primer viceministro de Asuntos Exteriores de Pyongyang, afirmó que Corea del Sur siempre será el “estado enemigo más hostil” de Corea del Norte y se burló del Gobierno liberal de Seúl por intentar reactivar un diálogo estancado desde hace tiempo, calificando a sus funcionarios de “tontos que asombran al mundo”.

El líder norcoreano Kim Jong Un ha suspendido prácticamente toda la diplomacia con Seúl y Washington desde el fracaso de sus conversaciones nucleares con el presidente Donald Trump en 2019, y desde entonces ha acelerado el desarrollo de misiles con capacidad nuclear que amenazan a los aliados de Estados Unidos en Asia, así como al territorio continental estadounidense.

Kim también ha buscado estrechar lazos con Rusia, China y otros países involucrados en confrontaciones con Estados Unidos, en su intento por romper su aislamiento y fortalecer su posición regional. Los medios estatales norcoreanos informaron que el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, llegará al país este jueves para una visita de dos días, en la última ronda de acercamiento diplomático entre ambos países.

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