Familiares presentan demanda por la muerte de un joven mientras recibía atención médica en la UCI a través de telemedicina

Por Jen ChristenseN

El Dr. William Hylton dice que le resulta difícil resumir todo lo que hizo de su hijo Conor “un chico estupendo”.

Fue portero de hockey sobre hielo en la escuela secundaria Notre Dame en West Haven, Connecticut, y cinturón negro en taekwondo, además de ser el mejor estudiante de su clase. Era un chico amigable que amaba a los animales y el trabajo duro, según contó su padre a CNN, y “fue un placer crecer con él”.

El estudiante de la Universidad de Connecticut, que cursaba estudios de odontología para seguir los pasos de sus padres, falleció en el Hospital Bridgeport, campus Milford, en agosto de 2024, tras ser diagnosticado con pancreatitis, deshidratación, acidosis metabólica y síndrome de abstinencia alcohólica. Según la demanda interpuesta por la familia contra el hospital, Hylton fue declarado muerto a través de un proveedor de telemedicina mediante una pantalla de video, en lugar de por un médico en el hospital. La demanda también alega que el hospital fue negligente y que le brindó una atención deficiente, lo que resultó en su muerte.

“Tenía 26 años. Esto no debería haber sucedido. Tenía toda una vida por delante y estaba muy orgulloso de estudiar odontología”, dijo William Hylton. “Fue una verdadera conmoción para todos”.

El caso de Conor Hylton parece poner de manifiesto el creciente número de pacientes que no son atendidos en persona por un especialista de la unidad de cuidados intensivos, ni siquiera en casos de emergencia, según afirman los expertos. Y aunque el uso de la telemedicina ha aumentado en los últimos años, los estándares para su uso, especialmente en estas circunstancias, no se han actualizado.

Según el abogado de la familia, Joel Faxon, la zona donde vivía la familia Hylton tenía una alta concentración de hospitales. Hylton acudió al hospital más cercano a su domicilio, sin saber que su unidad de cuidados intensivos no necesariamente contaba con un especialista en medicina intensiva cuando más lo necesitara.

“Ni por un segundo te imaginarías tener un médico de telemedicina en la unidad de cuidados intensivos”, dijo Faxon. “No se puede brindar atención a través de un sistema de video. Ya sabes, no tiene brazos que se extiendan y te hagan cosas. Y nadie lo sabía”.

El propietario del hospital declaró a CNN por correo electrónico: “Yale New Haven Health está al tanto de esta demanda y se compromete a brindar la atención más segura y de la más alta calidad posible; sin embargo, no podemos hacer comentarios sobre litigios pendientes”.

Hylton acudió inicialmente a la sala de urgencias del campus de Milford el 14 de agosto de 2024, quejándose de un intenso dolor de estómago. Llevaba días vomitando y ni siquiera podía retener líquidos.

Fue ingresado en el hospital con un diagnóstico que incluía deshidratación, síndrome de abstinencia de alcohol y pancreatitis, o inflamación del páncreas, según los registros médicos citados en la demanda.

Mientras su presión arterial descendía y su corazón se aceleraba, Hylton se agitó e inquietó, y su estado mental empeoró, lo que motivó su traslado a la UCI a las 12:38 a.m.

Durante el turno de noche, el hospital utilizó un servicio de tele-UCI, lo que significa que no había ningún intensivista de la UCI —un médico certificado con formación especializada en medicina de cuidados intensivos— presente en el lugar, según un análisis incluido en la demanda realizado por un experto médico que revisó los registros de Hylton.

Los documentos no aclaran si esto ocurría con regularidad ni cuáles eran las responsabilidades específicas del médico que realizaba las consultas por telemedicina en la UCI. El hospital se negó a proporcionar más detalles.

Según el análisis, había una médica internista en el hospital, una doctora que normalmente se especializa en medicina interna o medicina familiar y que trabaja dentro del hospital para gestionar la atención de los pacientes hospitalizados, pero, según la demanda, ella no vio a Hylton.

La demanda alega que el hospital no informó a la familia de que el estado de Hylton había empeorado y que había sido trasladado a la UCI sin un médico presente. Según Faxon, de haberlo sabido, la familia habría solicitado su traslado a los hospitales de Yale o Bridgeport, ubicados a poca distancia.

Según la demanda, a las 4:30 de la madrugada, Hylton se había desplomado en la cama, con los ojos en blanco, y perdió el conocimiento, presentando episodios similares a convulsiones. Le intubaron para ayudarle a respirar, pero finalmente sufrió un paro cardíaco.

Según la demanda, el personal médico no pudo reanimar a Hylton, y un proveedor de servicios de telemedicina lo declaró muerto.

Una investigación gubernamental citada en la demanda indica que hubo una demora en la intubación de Hylton, en parte debido a la falta de un médico presente. Además, cuando se solicitó la ayuda de un médico de urgencias para la intubación, según la investigación, este no sabía cómo llegar a la UCI y tuvo que buscar a una enfermera para que lo orientara, lo que provocó una demora de 10 minutos.

Los documentos de la investigación citados en la demanda también afirman que hubo una “comunicación extremadamente deficiente” y la ausencia de un proceso de traspaso de información entre los proveedores. Si bien se realizaron varias evaluaciones CIWA (una herramienta que se utiliza junto a la cama del paciente para evaluar y controlar la gravedad del síndrome de abstinencia de alcohol) antes de que Hylton ingresara en la UCI, no se realizó ninguna mientras estuvo en cuidados intensivos, lo que impidió realizar evaluaciones del dolor o de cambios en su estado mental, según la investigación gubernamental a la que se hace referencia en la demanda.

La demanda afirma que “busca justicia para Conor James Hylton y desmantelar la cultura de atención deficiente y negligencia que provocó que Conor muriera tan joven”.

En un correo electrónico enviado a CNN el martes, el Departamento de Salud Pública de Connecticut declaró que no podía confirmar si existía una investigación estatal sobre el caso de Hylton. Sin embargo, adjunta a la demanda se encuentra una carta del hospital, fechada el 18 de julio de 2025 y dirigida a la Sección de Licencias e Investigaciones de Instalaciones del departamento de salud estatal. La carta indica que se trata de la respuesta del Hospital Bridgeport a la declaración de deficiencias, las cuales se detallan en la documentación que, según se indica, proviene del departamento de salud estatal y de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid federales.

Los documentos de la investigación que se incluyeron en la demanda indicaban que una encuesta de quejas, completada el 19 de mayo de 2025, reveló que el hospital “no cumplía sustancialmente con los requisitos de la ley en lo que respecta a los estándares de atención al paciente”.

Dichos documentos también indican que el hospital violó su propia normativa al no informar a la familia de Hylton de que había sido trasladado a la UCI y de que su estado había empeorado.

Un estudio de 2018 basado en datos de una encuesta de la Asociación Estadounidense de Hospitales reveló que más del 25 % de las UCI de los hospitales encuestados utilizaban la telemedicina, y los expertos afirman que esa cifra probablemente aumentó durante la pandemia de covid-19, en parte debido a las medidas de distanciamiento social.

El Dr. Jeremy Kahn afirmó que las directrices sobre el uso de la telemedicina no se han actualizado.

“La Sociedad de Medicina de Cuidados Intensivos publica algunas directrices de implementación, pero son bastante vagas”, afirmó Kahn, profesor de medicina de cuidados intensivos y gestión de políticas de salud en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, quien investiga el uso de la telemedicina. “No son muy específicas. Por lo tanto, no creo que los hospitales cuenten actualmente con mucha orientación específica sobre cómo adoptar la telemedicina y cuál es la forma más eficaz, y eso representa una carencia, ¿verdad? Creo que se puede estandarizar más este aspecto”.

Kahn afirmó que cada UCI utiliza la telemedicina de forma ligeramente diferente, pero cree que sería raro que una UCI utilizara un médico a distancia en lugar de uno presente en el hospital.

Según explicó, la mayoría de las UCI utilizan la telemedicina para complementar la experiencia de un médico presente en persona. Algunas también la utilizan para reforzar la atención durante el turno de noche, cuando el personal suele ser más reducido.

Según Kahn, la eficacia de la telemedicina en la UCI puede variar.

“Los datos indican que probablemente sea útil en algunas circunstancias y no tanto en otras. No es como un medicamento, que o funciona o no, ¿verdad? Depende mucho del contexto y de cómo se utilice”, afirmó.

En general, dijo, puede ser útil en algunos contextos, pero “creo que, en general, probablemente se necesite un enfoque más reflexivo, estructurado y riguroso”.

El Dr. Art Caplan, especialista en ética médica de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, afirma que, si bien el uso de la telemedicina ha crecido significativamente en los hospitales, sobre todo en las zonas rurales donde no hay tantos médicos, su crecimiento ha pasado en gran medida desapercibido, y coincide en que los estándares no se han mantenido al día.

Desde un punto de vista ético, afirma, lo ideal sería que lo utilizara un profesional remoto “capacitado y con experiencia”, que cuente con un programa de certificación y capacitación acordado, pero no existe un estándar nacional.

“No me opongo a la telemedicina a distancia, ni siquiera en cuidados intensivos, pero la debilidad en este ámbito es que no creo que hayamos llegado a un acuerdo sobre qué se necesita para obtener la certificación como médico de cuidados intensivos a distancia y qué se necesitaría para garantizar que los proveedores locales tengan la confianza necesaria para trabajar con el médico a distancia”, dijo.

Caplan también desearía que los hospitales informaran de antemano, antes de que un paciente ingrese a la UCI, si su personal trabaja exclusivamente de forma remota. A algunas personas no les importará, dice, pero “me imagino que alguien podría decir que no quiere quedarse allí”.

“Los requisitos relativos al consentimiento informado y la divulgación de información al respecto siguen siendo una zona gris”, afirmó.

Nichole Davis, defensora de los pacientes y autora de “La defensa del paciente para principiantes”, afirma que la telemedicina puede ser muy útil, especialmente para la atención de seguimiento y para ampliar la atención a zonas del país que quizás no cuenten con tantos médicos o especialistas.

Si los pacientes tienen inquietudes sobre el uso de la telemedicina en cualquier circunstancia, no solo en la UCI, siempre deben sentirse cómodos preguntando cómo se utiliza y en qué circunstancias, e incluso podrían preguntar al respecto desde el principio. Si un paciente o un familiar está preocupado por algo relacionado con su atención, explica, pueden solicitar ser trasladados a otro hospital.

“Creo que, en definitiva, el derecho a solicitar un traslado es probablemente uno de los derechos menos utilizados, especialmente en lo que respecta a la atención de urgencias”, dijo Davis.

Incluso si un hospital afirma que no puede atender una solicitud de traslado, el paciente o un familiar puede pedir que se documente en el expediente. Una simple solicitud puede poner las cosas en marcha, explicó Davis, y a veces motiva al hospital a destinar más recursos.

La familia de Hylton espera que la atención que reciba su caso ayude a otros.

Su padre y uno de sus hermanos, Liam, dijeron estar conmovidos por la cantidad de personas a las que Conor influyó en su corta vida. Mucha gente acudió a su funeral: amigos del instituto y la universidad, todo el equipo de hockey, profesores y entrenadores.

Liam cuenta que, durante su infancia, ya fuera jugando al hockey o compartiendo habitación en la universidad, los hermanos siempre se apoyaban mutuamente.

“Ahora es como si estuviéramos luchando por la justicia en su nombre.”

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Con información de Deidre McPhillips, de CNN.