Por Alicia Wallace, CNN

Los estadounidenses siguieron gastando en febrero incluso cuando los precios aumentaban, y se espera que la guerra con Irán impulse aún más los costos, según datos publicados este jueves.

El gasto del consumidor aumentó un 0,5 % en febrero, frente a un incremento del 0,3 % en enero, según un informe retrasado por el cierre del Gobierno publicado este jueves por el Departamento de Comercio.

Sin embargo, al tener en cuenta la inflación elevada, el gasto aumentó apenas un 0,1% respecto a enero.

El informe también mostró que la inflación se mantuvo persistentemente por encima de lo habitual: el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés), el indicador que la Reserva Federal utiliza para su objetivo del 2 %, subió un 0,4 % respecto a enero, lo que mantuvo la tasa anual en 2,8 %.

Excluyendo los precios de alimentos y energía, que suelen ser bastante volátiles, el índice subyacente del PCE también aumentó un 0,4 %, lo que situó la tasa anual en 3 %.

Los economistas esperaban que los precios en general aumentaran un 0,3 % respecto a enero, lo que dejaría la tasa anual de inflación en 2,8 %, según FactSet.

Al excluir energía y alimentos, estimaban que el índice subyacente del PCE aumentara un 0,4 % en el mes, pero que la tasa anual bajara ligeramente a 3 % desde el 3,1 % reportado inicialmente, en parte debido a comparaciones con un período del año pasado en el que la inflación fue alta.

Un informe separado del Departamento de Comercio publicado este jueves mostró que el crecimiento económico de Estados Unidos fue más débil de lo reportado previamente, apenas unos meses antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran una guerra desestabilizadora con Irán.

El producto interno bruto (PIB), la medida más amplia de la producción económica, creció a una tasa anualizada de 0,5 % en el período de octubre a diciembre, por debajo del 0,7 % de la segunda estimación y muy por debajo del 1,4 % reportado inicialmente. La estimación más reciente incorporó nuevos datos que muestran una inversión empresarial más débil en el cuarto trimestre, un período en el que el Gobierno de Estados Unidos estuvo cerrado durante un récord de 43 días.

El conjunto de nuevos datos económicos publicados este jueves, junto con las expectativas de que la inflación aumente tras los impactos en la energía y las cadenas de suministro derivados de la guerra, sugieren que los responsables de política monetaria de la Reserva Federal podrían estar aún menos dispuestos a reducir las tasas de interés, escribió Guatieri, de BMO.

“Con la inflación general probablemente acercándose al 4 % pronto, hay pocas probabilidades de que la Reserva Federal flexibilice su política en el corto plazo”, escribió.

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