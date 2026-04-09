¿Por qué Israel ataca el Líbano y cómo podría hacer añicos el cese del fuego de EE.UU. con Irán?

Por Nadeen Ebrahim y Sarah Tamimi, CNN

En el primer día del cese del fuego entre EE.UU. e Irán el miércoles, Israel ejecutó su mayor andanada de bombardeos contra el Líbano desde que comenzó esta guerra y mató al menos a 182 personas. Fue una decisión que amenaza con descarrilar un acuerdo ya de por sí frágil.

Irán dijo que el alto el fuego incluía al Líbano, una postura respaldada por Pakistán, que ayudó a mediar el acuerdo. Sin embargo, tanto Israel como Estados Unidos dijeron que no.

Se prevé que delegaciones de EE.UU. e Irán inicien negociaciones en Islamabad este fin de semana, y la cuestión de si el Líbano está cubierto por el alto el fuego surge como un posible factor impredecible.

“El frente libanés podría, en última instancia, socavar los esfuerzos por sostener el alto el fuego”, dijo Danny Citrinowicz, investigador sénior del Programa sobre Irán y el Eje Chiita del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSSS) en Tel Aviv. Desde la perspectiva de Teherán, los continuos ataques de Israel contra el Líbano “podrían justificar una respuesta renovada contra Israel”, añadió.

Esto es lo que hay que saber.

Hezbollah, un movimiento islamista chiita respaldado por Irán con una de las fuerzas paramilitares más poderosas de Medio Oriente, ha participado en décadas de conflicto con Israel desde su base en el vecino Líbano.

Israel lanzó una guerra a gran escala contra Hezbollah después de que el grupo disparara contra territorio controlado por Israel en apoyo a Hamas tras el ataque de ese grupo del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

En noviembre de 2024, Israel aprobó un acuerdo de cese del fuego que le exigía retirarse del Líbano. Pero las fuerzas israelíes siguieron manteniendo posiciones más allá del plazo y llevaron a cabo ataques casi diarios, citando supuestas violaciones de Hezbollah.

Después de que Israel matara al líder supremo de Irán, Ali Jamenei, en un ataque aéreo a finales de febrero, Hezbollah comenzó a disparar contra Israel.

Las fuerzas israelíes respondieron lanzando una intensa oleada de ataques aéreos contra lo que dijo que eran posiciones de Hezbollah y envió soldados más adentro del territorio libanés, buscando establecer una “zona de amortiguamiento” en el sur del país.

Más de un millón de personas han sido desplazadas en el Líbano por las acciones de Israel desde marzo. Hasta el martes, al menos 1.530 personas habían muerto y 4.812 habían resultado heridas, según el Ministerio de Salud.

El ministro de Defensa, Israel Katz, ha dicho que las fuerzas israelíes pretenden destruir pueblos en el sur del Líbano y ha impedido que los 600.000 libaneses que huyeron regresen a sus hogares “hasta que se garantice la seguridad de los residentes del norte de Israel”.

La destrucción será “de acuerdo con el modelo de Rafah y Khan Younis en Gaza”, dijo Katz, en referencia a dos ciudades palestinas que Israel bombardeó intensamente durante su guerra en Gaza.

El ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, sugirió el mes pasado anexar el sur del Líbano.

“La campaña actual en el Líbano debe terminar con un cambio fundamental: el Litani debe convertirse en nuestra nueva frontera con el Estado del Líbano”, dijo, en referencia al río que separa el sur del Líbano del resto del país.

Expertos en derechos humanos han advertido que las órdenes de evacuación masiva de duración indefinida y las nuevas fronteras de seguridad impuestas por Israel equivalen a un “posible crimen de guerra”.

En las últimas 48 horas, funcionarios involucrados en las negociaciones dieron declaraciones contradictorias sobre si el Líbano está incluido en el cese del fuego.

A diferencia de la mayoría de los acuerdos de alto el fuego, no hay documentos disponibles públicamente que los sustenten. Gran parte de lo que se sabe del acuerdo provino de publicaciones en redes sociales de Trump, del primer ministro de Pakistán Shehbaz Sharif y del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.

Sharif dijo en una publicación en X el miércoles que Irán y EE.UU. acordaron “un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido el Líbano”.

Israel posteriormente contradijo los comentarios de Sharif.

“La batalla en el Líbano continúa y el alto el fuego no incluye al Líbano”, dijo el miércoles en X el portavoz militar de Israel, Avichay Adraee, al emitir órdenes de evacuación para amplias zonas del sur del Líbano. La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, extendió esa declaración.

Tanto el presidente de EE.UU., Donald Trump, como el vicepresidente J. D. Vance también han negado que el Líbano formara parte del acuerdo de cese del fuego en la guerra con Irán.

El Líbano vivió el miércoles la ronda de ataques más intensa en todo el país desde que comenzó la guerra iniciada por EE.UU. e Israel a finales de febrero.

El miércoles por la mañana se escucharon grandes explosiones y se vio humo en la frontera entre Israel y Líbano, y residentes dijeron a CNN que no había un lugar seguro a donde ir.

Según el ejército israelí, más de 100 centros de mando y sitios militares de Hezbollah fueron atacados simultáneamente en todo el país. El resultado de esa operación, según el Ministerio de Salud del Líbano, fue de más de 180 personas muertas y 890 heridos.

Tras la afirmación de Netanyahu de que el alto el fuego no incluía ese país, Araghchi exigió el fin de las “masacres en el Líbano” y otros funcionarios iraníes advirtieron que los ataques constituyen una violación del acuerdo.

“Los términos del alto el fuego entre Irán y EE.UU. son claros y explícitos: EE.UU.

debe elegir: alto el fuego o guerra continuada a través de Israel. No puede tener ambas cosas”, escribió en X. “La pelota está en la cancha de EE.UU., y el mundo está observando si actuará conforme a sus compromisos”.

El miércoles, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) advirtió a EE.UU. e Israel que daría lo que llamó una “respuesta que inducirá al arrepentimiento” si continuaban los ataques contra el Líbano.

El CGRI afirmó que el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz se desaceleró bruscamente y luego se detuvo como resultado de los ataques de Israel.

Los expertos dicen que solo la intervención de Trump puede contener a Israel.

Citrinowicz dijo que los compromisos de Netanyahu de mantener a salvo a los residentes del norte de Israel y consideraciones políticas más amplias podrían hacer improbable un alto el fuego en el Líbano.

“Esta realidad complica cualquier intento de extender la desescalada al frente libanés”, dijo. “Es probable que el presidente Trump tenga que involucrarse directamente y tomar una decisión estratégica”.

Los ataques continuados de Israel podrían arrastrarlo a otra guerra con Irán y, posiblemente, involucrar a los rebeldes hutíes de Yemen respaldados por Irán, frenando cualquier intento de desescalada, dijeron expertos.

Israel podría estar intentando “torpedear” el cese del fuego entre EE.UU. e Irán, dijo Fawaz Gerges, profesor de Relaciones Internacionales en la London School of Economics, mientras Netanyahu intenta “salvar lo que quede de su carrera política en Israel”.

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Con información de Tal Shalev, Charbel Mallo y Eugenia Yosef, de CNN.