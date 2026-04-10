De regreso a casa: la parte más arriesgada de la misión lunar Artemis II aún está por llegar

Por Jackie Wattles, CNN

Los astronautas de Artemis II se han enfrentado a numerosos peligros en su histórica misión lunar, incluyendo la tensión extrema durante el despegue el 1 de abril, cuando su cohete consumió millones de galones de combustible, y el desafío de sortear peligrosos campos de radiación en ruta hacia la Luna.

Pero quizás el hito más imponente esté por venir: el reingreso.

Durante esta fase del vuelo, la nave espacial de los astronautas se acerca a la Tierra a gran velocidad y se adentra en la densa capa interna de la atmósfera terrestre, mientras se desplaza a más de 30 veces la velocidad del sonido.

Este proceso provoca una violenta compresión de las moléculas de aire que puede calentar el exterior de la cápsula a más de 2.760 grados Celsius.

“Para ser sincero, he estado pensando en la reentrada desde el 3 de abril de 2023, cuando nos asignaron a esta misión”, declaró el astronauta de Artemis II, Victor Glover, refiriéndose a esta fase durante un evento con los medios el miércoles.

“En una de las primeras ruedas de prensa, nos preguntaron qué es lo que más esperamos, y yo respondí: el amerizaje. Es un poco gracioso, pero también es literal: tenemos que regresar. Ya han visto muchísimos datos, pero lo mejor viene con nosotros. Hay muchas más fotos, muchas más historias”, comentó.

La reentrada se considera una de las etapas más crítica, si no la más crítica, de cualquier vuelo espacial. Y la misión Artemis II la atravesará con un problema conocido que los controladores de la misión están monitoreando.

El problema salió a la luz tras el vuelo de prueba no tripulado Artemis I alrededor de la Luna en 2022, después del cual los equipos de la misión descubrieron que el escudo térmico de la cápsula había regresado con preocupantes marcas y grietas.

Un escudo térmico es un componente crucial diseñado para proteger a la nave espacial y a sus astronautas de las temperaturas extremas durante el descenso a la Tierra.

La nave espacial Artemis I Orion regresó a casa sana y salva, pero los daños plantearon interrogantes sobre hasta qué punto los ingenieros comprendían el material utilizado para crear este hardware, llamado Avcoat, y cómo se comporta durante la peligrosa y dinámica fase final del vuelo.

Si el escudo térmico se daña o se agrieta de una manera específica, podría provocar una falla catastrófica. Y no existe ningún mecanismo de escape que pueda salvar a los astronautas en ese punto del viaje. Si el escudo térmico falla, la misión y la tripulación se perderían.

La nave espacial Orion de la misión Artemis II cuenta con un escudo térmico casi idéntico al de la misión Artemis I.

Si bien los funcionarios de la NASA han reconocido que no es el ideal, la agencia sostiene que puede traer de regreso a los astronautas —Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, y Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense— sanos y salvos, gracias a algunos cambios realizados en la estrategia de reentrada de la misión.

Los responsables de la misión afirman estar seguros de haber hecho bien su trabajo y de comprender las limitaciones del escudo térmico, así como la forma de proteger a la tripulación, declaró Amit Kshatriya, administrador adjunto de la NASA, durante una rueda de prensa el jueves. Y añadió: “La tripulación pondrá su vida en juego”.

Pero reconoció que hay mucho en juego.

“La nave espacial Orion entrará en la atmósfera terrestre a aproximadamente 25.000 millas por hora (40.000 km/h). Ese escudo térmico… soportará toda la fuerza de la reentrada”, explicó. “Cada sistema que hemos demostrado durante los últimos nueve días —soporte vital, navegación, propulsión, comunicaciones— depende de los últimos minutos del vuelo”.

Los problemas detectados en la misión Artemis I dieron lugar a más de un año de investigaciones, análisis y pruebas en tierra, mientras la NASA intentaba comprender el comportamiento inesperado del escudo térmico.

Sin embargo, y esto es crucial, cuando la Artemis I regresó, el escudo térmico ya estaba instalado en la cápsula Artemis II. Esto significaba que era demasiado tarde para modificar la estructura o el diseño del escudo térmico para este vuelo tripulado.

Para solucionar el problema, la NASA ha optado por colocar la cápsula Artemis II y a los astronautas en una trayectoria diferente a la que siguió la Artemis I para su regreso a casa.

Mientras que el vuelo de prueba de 2022 utilizó una reentrada con “salto”, en la que la cápsula se hundió brevemente en la atmósfera antes de volver a elevar su altitud y realizar una segunda caída, este viaje intentará una reentrada más elevada, según el director de vuelo de la NASA, Rick Henfling.

El diseño modificado tiene como objetivo crear condiciones de calentamiento más favorables, con la esperanza de limitar, aunque no eliminar, la aparición de grietas en el escudo térmico.

El proceso de investigación ha dado a los expertos de la NASA la confianza de que, incluso si el escudo térmico no funciona de manera óptima, los astronautas regresarán a casa sanos y salvos.

Howard Hu, director del programa Orión de la NASA, reiteró esta opinión en una entrevista previa al lanzamiento a finales de marzo. También confirmó que la agencia espacial comenzará a evaluar el rendimiento del escudo térmico de Artemis II inmediatamente después de su regreso.

Tras el previsto amerizaje de la cápsula Orion frente a la costa de San Diego, mientras los astronautas son trasladados en helicóptero a un buque de recuperación, un buzo se sumergirá en el océano para fotografiar el escudo térmico desde abajo, proporcionando a los responsables de la misión algunas de las primeras pruebas de su funcionamiento.

“Este es un escudo térmico defectuoso”, declaró en enero a CNN el Dr. Danny Olivas, exastronauta de la NASA que formó parte del equipo de revisión independiente designado por la agencia espacial para investigar el incidente. “No cabe duda: este no es el escudo térmico que la NASA querría proporcionar a sus astronautas”.

Aun así, Olivas afirmó creer que la NASA “tiene el problema bajo control” tras llevar a cabo una investigación exhaustiva.

La toma de decisiones de la NASA ha suscitado críticas.

El Dr. Charlie Camarda, experto en escudos térmicos, científico investigador y exastronauta de la NASA que también formó parte de la primera tripulación del transbordador espacial que despegó tras el desastre del Columbia en 2003, se encuentra entre un grupo de antiguos empleados de la NASA que no creen que la agencia espacial debiera haber enviado seres humanos a bordo de la misión lunar Artemis II.

Fue invitado a una reunión en la sede de la NASA en enero para discutir el tema y revisar los datos de las investigaciones de la agencia. Camarda declaró que se marchó sin estar convencido de que la agencia comprendiera cómo las grietas en el escudo térmico podían crecer o provocar una falla en vuelo.

“El hecho de que decidiéramos enviar tripulación en un vehículo con un escudo térmico defectuoso es irresponsable, y estoy seguro de que ningún investigador del programa Apolo habría permitido tal decisión”, declaró Camarda a CNN. “La NASA se ha negado a intentar desarrollar una solución analítica que pudiera ayudar a validar todos los mecanismos de fallo del escudo térmico ablativo”.

Durante una conversación a finales de marzo, Camarda comentó que él y otros exempleados de la NASA con ideas afines enviaron cartas a los responsables de seguridad expresando sus inquietudes.

Entre los firmantes figuraban Dan Rasky, experto en sistemas avanzados de entrada y materiales de protección térmica que trabajó en la NASA durante más de 30 años, y Edgar Zapata, ingeniero jubilado del Centro Espacial Kennedy que aún forma parte del Consejo Externo de Conceptos Avanzados Innovadores de la NASA (NIAC).

Un responsable de seguridad respondió diciendo que el comité, denominado Panel Asesor de Seguridad Aeroespacial o ASAP, “tendría en cuenta sus preocupaciones”.

Camarda recalcó que su oposición a Artemis II no se basa en la creencia de que terminará en un fracaso catastrófico. Cree que es probable que la misión regrese a salvo.

Según declaró Camarda a CNN, lo que más teme es que un vuelo seguro de Artemis II sirva para que la dirección de la NASA confirme la solidez de sus procesos de toma de decisiones. Y eso, advirtió Camarda, sin duda generará en la agencia una falsa sensación de seguridad.

La NASA ha recalcado repetidamente que la seguridad es su máxima prioridad.

En un comunicado a CNN en enero, la NASA manifestó que la agencia “consideró todos los aspectos” al tomar sus decisiones con respecto al escudo térmico de Artemis II, y señaló que también existe “incertidumbre que viene con el desarrollo y la calificación de los procesos de cambio del proceso de fabricación”.

Tanto los altos cargos del programa Artemis II como los astronautas han manifestado su confianza en que la NASA comprende el problema y que la cápsula regresará a casa sana y salva.

“Los investigadores descubrieron la causa principal, que fue clave” para comprender y resolver el problema del escudo térmico, declaró Wiseman a los periodistas en julio pasado. “Si seguimos la nueva trayectoria de reentrada que la NASA ha planeado, este escudo térmico será seguro para volar”.

Olivas, el exastronauta que participó en la investigación, también señaló que “no hay vuelo que despegue sin que quede alguna duda persistente”.

“Pero la NASA realmente entiende lo que tiene”, indicó Olivas. “Saben la importancia del escudo térmico para la seguridad de la tripulación, y creo que han hecho bien su trabajo”.

Debbie Korth, subdirectora del programa Orion de la NASA, reiteró durante una conferencia de prensa el miércoles que las pruebas que la agencia realizó después de Artemis I le dieron confianza en el plan para traer de vuelta a casa a los astronautas de Artemis II.

“Comprendemos cómo se comporta el resto del vehículo y hemos llevado a cabo un extenso programa de pruebas en tierra para entender cómo se comporta este escudo térmico”, aseguró Korth.

Según indicó, la NASA planea utilizar la trayectoria de reentrada modificada únicamente para esta misión.

En futuros vuelos, incluido Artemis III, la cápsula Orion incorporará materiales de escudo térmico actualizados, diseñados para ser más permeables, lo que, con suerte, evitará el problema de las grietas.

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