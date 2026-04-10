Exclusiva: 4 mujeres acusan al representante Eric Swalwell de conducta sexual inapropiada; exempleada afirma que la violó

Por Allison Gordon, Isabelle Chapman, Casey Tolan y Pamela Brown, CNN

Una exempleada del representante Eric Swalwell, un destacado candidato demócrata a gobernador de California, afirma que el congresista la violó cuando ella estaba muy ebria y la dejó con moretones y sangrando, una acusación que Swalwell niega rotundamente.

“Yo lo estaba apartando, diciéndole que no”, dijo la mujer a CNN sobre el incidente, que, según ella, ocurrió en 2024, después de que había dejado de trabajar en la oficina de Swalwell. “Él no se detuvo”.

Afirmó que fue la segunda vez que Swalwell tuvo contacto sexual no consentido con ella mientras estaba ebria. En 2019, cuando todavía trabajaba para él, dijo que se despertó desnuda con él en una habitación de hotel después de una noche de consumo excesivo de alcohol. Dijo que no tenía memoria de lo que pasó, pero sintió físicamente que habían tenido contacto sexual.

Otras tres mujeres que hablaron con CNN también alegaron diversos tipos de conducta sexual inapropiada por parte del congresista demócrata, incluido que Swalwell les enviara mensajes explícitos no solicitados o fotografíass desnudo.

Una mujer que se conectó en línea con Swalwell por su interés en la política demócrata asegura que terminó extremadamente ebria dentro de su habitación de hotel después de una noche con el congresista, con pocos recuerdos de lo que ocurrió. De acuerdo con su testimonio, horas antes, en un bar, él la besó y le tocó la pierna sin su consentimiento.

Otra mujer, que describió haber recibido mensajes con desnudos no solicitados de Swalwell, era la creadora de redes sociales Ally Sammarco. Dijo que inicialmente se puso en contacto con el congresista en Twitter para hablar de política. “De verdad nunca pensé que respondería: yo tenía como 1.000 seguidores en ese momento”, dijo. “Y de hecho respondió”.

Swalwell negó las acusaciones de las mujeres.

“Estas acusaciones son falsas y llegan en vísperas de una elección contra el favorito para gobernador”, dijo Swalwell en un comunicado a CNN. “Durante casi 20 años, he servido al público, como fiscal y como congresista, y siempre he protegido a las mujeres. Me defenderé con los hechos y, cuando sea necesario, emprenderé acciones legales. Mi prioridad en los próximos días es estar con mi esposa e hijos y defender nuestras décadas de servicio frente a estas mentiras”.

Un abogado de Swalwell envió el jueves cartas de cese y desistimiento a dos de las mujeres con las que habló CNN, un día después de que CNN se pusiera en contacto con su campaña para solicitar comentarios, según copias de las cartas que proporcionaron a CNN. Las cartas calificaban los relatos de las mujeres de “falsos”, les ordenaban retractarse de sus declaraciones y advertían de posibles acciones legales si continuaban hablando.

Las cartas indicaban que las afirmaciones de las mujeres se veían “socavadas” por su “relación voluntaria y cooperativa con el Sr. Swalwell durante muchos años” tras los supuestos incidentes, incluyendo la solicitud de referencias laborales por parte de la exempleada.

Su abogado también envió a CNN una carta negando que Swalwell haya tenido relaciones sexuales no consentidas con ninguna mujer o con ningún miembro de su personal.

Un miembro del personal de Swalwell dijo que renunció de inmediato después de recibir la lista detallada de preguntas de CNN sobre las acusaciones.

CNN encontró corroboración de elementos clave de cada una de las afirmaciones de las mujeres, incluida la exempleada que dijo que fue agredida sexualmente. Dos familiares y una amiga dijeron en entrevistas con CNN que ella les contó sobre la presunta agresión de 2024 en los días siguientes, y CNN también revisó mensajes de texto que ella envió a dos amigas en los que describió sus acusaciones en ese mismo momento. “Fui agredida sexualmente el jueves”, le escribió a una de sus amigas, y añadió: “Por Eric”.

La mujer también compartió historiales médicos relacionados con las pruebas de ETS y de embarazo después de la supuesta agresión.

En el caso de la mujer que contactó en línea con Swalwell por motivos políticos demócratas, un familiar y dos amigos confirmaron que ella les contó el año pasado sobre el incidente en el que terminó ebria en la habitación de hotel de él. CNN también revisó los mensajes intercambiados entre ella y Swalwell, incluyendo una foto que él le envió y que coincide con las imágenes de una entrevista que él concedió a CNN en su ciudad la noche en que se conocieron en persona.

Las mujeres describieron un patrón similar de eventos: Swalwell, casado y con tres hijos, mostró un gran interés en sus vidas cuando tenían veintitantos años y comenzaban su carrera profesional, haciéndolas sentir especiales e incluso deslumbradas. Luego, según relataron, él les enviaba mensajes cada vez más sexuales. Muchas dijeron que correspondieron y mantuvieron una relación con él, en parte debido a su posición de poder. En algunos casos, estos intercambios inapropiados escalaron a supuestos tocamientos no deseados o agresiones sexuales, a menudo relacionados con episodios de consumo excesivo de alcohol.

Las mujeres pidieron no ser identificadas por temor a represalias por parte de Swalwell o a consecuencias profesionales por denunciarlo.

CNN revisó capturas de pantalla de decenas de mensajes que Swalwell intercambió con las mujeres, muchos de los cuales son de tono coqueto. Ninguno de los mensajes revisados por CNN es sexualmente explícito.

Las mujeres afirmaron que, por lo general, Swalwell enviaba mensajes de carácter más explícito a través de Snapchat, una plataforma donde los mensajes se eliminan automáticamente tras un breve período de tiempo. Además, Snapchat notifica a los remitentes si alguien realiza una captura de pantalla de los mensajes enviados.

Estas acusaciones surgen en un momento en que Swalwell —congresista por el area de la bahía de San Francisco, excandidato presidencial y figura habitual en los canales de noticias por cable— ha ascendido en las encuestas de la reñida contienda por la gobernación de California.

En las últimas semanas han circulado en redes sociales rumores sobre la conducta inapropiada de Swalwell, difundidos por un grupo de influencers progresistas. La mayoría de las mujeres que hablaron con CNN inicialmente contactaron a uno de estos influencers, y dijeron que antes de que el asunto cobrara relevancia en redes sociales, creían ser las únicas en haber vivido este tipo de experiencias con Swalwell.

Tres influencers clave dijeron a CNN que no habían recibido pagos por otras campañas ni habían coordinado directamente con ellas la difusión de las acusaciones sobre Swalwell.

“Nuestro único objetivo ha sido siempre lograr justicia para estas mujeres y sacar la verdad a la luz”, afirmó Cheyenne Hunt, abogada y excandidata al Congreso que ha compartido en redes sociales mensajes en los que se destacan las acusaciones contra Swalwell.

CNN también habló con otras mujeres que trabajaron para Swalwell y aseguraron que nunca tuvieron interacciones inapropiadas con él; algunas de ellas lo describieron como un jefe solidario y atento.

No obstante, varias de las mujeres que hicieron acusaciones sobre Swalwell dijeron que las acciones del congresista tuvieron implicaciones a largo plazo en sus vidas, dejándolas confundidas, angustiadas y asustadas. Dijeron que decidieron hablar después de escuchar rumores de que no estaban solas en sus experiencias con el congresista.

“Siempre sentí que, si decidía denunciar, acabaría sufriendo las consecuencias, dado el gran poder que él ostentaba”, declaró una excolaboradora que acusó a Swalwell de agresión, para luego añadir: “He vivido con miedo cada día de mi vida”.

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