Las distancias del Mundial: selecciones más y menos afectadas en la fase de grupos

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

La Copa del Mundo está cada vez más cerca y las selecciones nacionales afinan los últimos detalles rumbo a una edición histórica. No solo se trata de la preparación futbolística, sino también de los desafíos logísticos que implica disputar un torneo de esta magnitud. A lo largo de la historia, los equipos han tenido que adaptarse a distintos contextos geográficos, pero esta vez el reto adquiere una dimensión sin precedentes al ser un Mundial tripartita.

En torneos anteriores ya se han visto escenarios exigentes en cuanto a desplazamientos. La Copa del Mundo de Rusia 2018, por ejemplo, puso a prueba a varias selecciones debido a la enorme extensión territorial del país, y equipos como Arabia Saudita y Egipto fueron de los más afectados. De igual forma, el Mundial de Corea-Japón 2002 marcó un antes y un después al convertirse en la primera edición organizada por dos naciones.

Sin embargo, lo que se vivirá en 2026 supera cualquier antecedente. Por primera vez, la Copa del Mundo será organizada por tres países. Con 48 selecciones ya confirmadas tras el repechaje, los equipos no solo deberán enfocarse en lo que ocurra dentro del campo, sino también en cómo gestionar los traslados, el desgaste físico y los cambios de entorno que podrían influir en su desempeño.

En este contexto, algunos combinados nacionales enfrentarán recorridos particularmente demandantes, mientras que otros tendrán trayectos mucho más accesibles. Esta diferencia podría convertirse en un factor determinante a lo largo de la fase de grupos.

Para sorpresa de algunos, ninguno de los tres países anfitriones entran en el top 5 de los equipos que menos viajan. De hecho, Canadá es el séptimo país que más kilómetros recorre en esta fase inicial con 3.357 kilómetros, aunque es en un solo traslado entre Toronto y Vancouver, ya que la fecha dos ante Qatar —y también la tres contra Suiza— se juega en la última ciudad mencionada.

Estados Unidos, por ejemplo, es el noveno país que más recorrido tendrá con 3.106 kilómetros entre dos ciudades: la primera jornada ante Paraguay en Los Ángeles, viaja para la fecha dos a Seattle contra Australia, y para el último partido, cuando enfrente a Turquía, tendrá que volver a Los Ángeles.

Caso contrario a la situación en la que está México, que será el octavo país con menos recorrido con un total de 951 kilómetros. El Tri debuta el 11 de junio ante Sudáfrica en la Ciudad de México, de ahí se traslada a Guadalajara para medirse ante Corea del Sur, y regresa para la última fecha de nuevo al Estadio Ciudad de México para cerrar su participación en la fase de grupos ante República Checa.

1. Bosnia y Herzegovina (Toronto-Los Ángeles-Seattle) – 5.025 kilómetros

2. Argelia (Kansas City-San Francisco-Kansas City) – 4.794 kilómetros

3. República Checa (Guadalajara-Atlanta-Ciudad de México) – 4.544 kilómetos

4. Sudáfrica (Ciudad de México-Atlanta-Monterrey) – 3.943 kilómetros

5. Congo (Houston-Guadalajara-Atlanta) – 3.660 kilómetros

1. Egipto (Seattle-Vancouver-Seattle) – 391 kilómetros

2. Paraguay (Los Ángeles-San Francisco en fecha 2 y 3) – 505 kilómetros

3. Senegal (Nueva York en fecha 1 y 2-Toronto) – 540 kilómetros

4. Francia (Nueva York-Filadelfia-Boston) – 546 kilómetros

5. Noruega (Boston- Nueva York-Boston) – 547 kilómetros

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