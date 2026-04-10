Llegó a Londres para vivir su historia de amor. Ahora es la primera venezolana en Miss Grand Reino Unido

Por Karen Esquivel, CNN en Español

Alba Ruiz dejó Venezuela con una maleta cargada de planes y una certeza: estaba recién casada con quien creía que era el amor de su vida. Londres era el destino y también la promesa de empezar de nuevo. Aunque el proyecto que la llevó a mudarse se desarmó, Ruiz no volvió atrás.

En medio de ese giro inesperado, decidió apostar por ella misma. Hoy, instalada en el Reino Unido y reconstruyendo su vida, marca un hito para su comunidad: es la primera venezolana en participar en Miss Grand Reino Unido, un certamen que abre una nueva etapa para ella —y que, dice, representa mucho más que una corona.

Alba, de 26 años, conoció a Mike en Tinder Passport, una función de la aplicación de citas que permite cambiar virtualmente una ubicación para chatear y conectar con personas en cualquier ciudad del mundo.

Lo hizo porque corría el año 2020 y con todo el mundo en cuarentena a causa de la pandemia de covid-19 no podía viajar para practicar su inglés y hacerlo a través de Tinder le pareció buena idea.

Alba escribió en su perfil que quería aprender inglés y él se describió como alguien que quería aprender español.

“Ahí fue cuando hice match con él y nos hicimos amigos, teníamos una amistad muy bonita”, dice a CNN.

Al año siguiente tomaron la decisión de conocerse en persona. Ambos tomaron un avión a Barcelona y aunque los nervios se hicieron presentes, comenzaron una relación a distancia en la que todo se dio muy rápido. Se veían dos veces al año los días festivos, en ocasiones ella viajaba al Reino Unido y otras, él iba a Venezuela.

Esos encuentros les permitían conocer sus culturas y el día a día de sus vidas. “La relación fue muy bonita, muy difícil también por el horario, pero al mismo tiempo, a mí no me pesaba porque era mi relación, yo no lo sentía mal”.

Su entonces novio la sorprendió en 2022 con una propuesta de matrimonio durante una cena romántica que Alba no pudo rechazar. “Estaba emocionada y feliz de saber que por fin podría estar con él”.

La boda fue al año siguiente en su natal Guárico, en el centro-norte de Venezuela y apegada a la tradición del país: ceremonia religiosa formal, una fiesta larga con música bailable, animación, comida y bebida abundantes y vestimenta formal.

Luego vivieron su luna de miel, pero ambos se separaron una vez más para poner en orden algunos detalles antes de que finalmente ella pudiera, en 2024, mudarse a Inglaterra para vivir su matrimonio plenamente.

Pero su nueva vida dio un giro inesperado: la relación duró poco tiempo. El choque cultural entre ambos y la convivencia diaria los hizo darse cuenta de que lo mejor era tomar caminos separados.

“Era más bien el tipo de amor incondicional de amistad, de familia. Nos amamos, pero era lo mejor”, señala.

Alba relata lo difícil que fue afrontar esa decisión estando lejos de su familia y amigos, en un país que no era el suyo. “Se me hacía muy difícil hacer amigos, tuve problemas de salud, pero ahora estoy en un mejor lugar”, señala.

El nuevo capítulo de su vida llevó a Alba a hacer de Miss Grand Reino Unido –el certamen de belleza nacional que selecciona anualmente a una representante para competir en el concurso internacional– su nuevo propósito para reencontrarse con ella misma. El proceso comenzó en enero pasado.

“Me dije: ‘¿por qué no usar esto para levantarme y ponerme en la vía, usar esto como motor y gasolina para cambiar mi narrativa?’ y eso es lo que estoy haciendo”.

Ser participante del certamen también le ha permitido desarrollar y exhibir una de sus pasiones: arte para vestir, prendas con diseños hechos a mano, algo que ya hacía en Venezuela, pero no podía vivir de eso debido al contexto económico del país.

Afirma que ganar no es su objetivo principal: “Yo estoy ganando en el proceso” y detalla que participar implica relacionarse con otras personas, responder preguntas, tener precisión escénica.

“Se necesitan habilidades que van más allá de lo físico, que te desarrollan como persona y se quedan contigo”.

En este proceso ha hecho cosas que nunca le pasaron por la cabeza como aprender de técnica para caminar en tacones, clases de pasarela, maquillaje y oratoria. “Son skills (herramientas) que te sirven para toda la vida”.

También está el hecho de ser la primera venezolana en participar en el concurso británico, algo de lo que siente mucho orgullo y que le ha permitido conocer otra cara de la comunidad latina en Reino Unido.

“Siento que más que representar a Venezuela, estoy representando a la comunidad latina aquí en Inglaterra”, relata la joven.

Participar en Miss Grand abrió una puerta desconocida para Alba: una comunidad latina en Londres —principalmente mujeres— que la apoya a miles de kilómetros de su familia.

“Hay muchas mujeres latinas aquí que hacer círculos, hacen charlas. Eso fue mi soporte y mi apoyo. Las mujeres latinas y la cultura latinoamericana tenemos ese I got your back (te cuido la espalda) y es lo que me ha dado luz”, agrega.

Para Alba, estar lejos de su país la ayudó a conectar más con sus orígenes y querer tener presente todos los días el lugar del que viene y sus valores.

“Muchas mujeres latinas que no conozco de nada me han dado su apoyo”, dice y agrega que por eso más que representar a Venezuela, siente que representa a la comunidad latina, a mujeres de Nicaragua, Ecuador, Colombia y otros países.

“Es una bendición crear este sentido de comunidad, de pertenencia”.

La competencia preliminar y final de Miss Grand Reino Unido se llevará a cabo en mayo. Alba se medirá con representantes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Si gana, tendría su lugar asegurado en Miss Grand International.

Mientras Alba se prepara para Miss Grand con la convicción de que no está sola y que llegará a la pasarela con el apoyo de su gente y el respaldo de una comunidad latina que la ha arropado, empujado a seguir y tomar conciencia de una confianza que no sabía que tenía.

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