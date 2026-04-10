Sheinbaum anuncia que viaja a España la próxima semana para una cumbre de gobiernos progresistas

Por Sol Amaya, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes que viajará a España la semana próxima para una reunión con Pedro Sánchez de la que también participarán el presidente de Brasil, Lula Da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

“Voy a ir a Barcelona el 18 de abril”, dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina. Sobre el encuentro de gobiernos progresistas, la mandataria dijo que fue una idea original del expresidente de Chile, Gabriel Borich.

El viaje de Sheinbaum ocurre en momentos en que México y España han acercado posiciones, luego de que el rey Felipe VI reconociera que hubo “mucho abuso” en la conquista de América, algo que la presidenta de México agradeció. Esta será la primera vez que visita España como presidenta de México tras asumir el poder en octubre de 2024.

Además, la cumbre de gobiernos progresistas se da en el marco de un año electoral en América Latina, marcado por la fuerte influencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la región, con el viraje a la derecha de varios gobiernos.

De hecho, Trump ya lideró una cumbre con sus aliados regionales. En marzo, el presidente de EE.UU. realizó en Florida lo que llamó “Shield of the Americas Summit” (Cumbre del Escudo de las Américas). De este encuentro participaron los mandatarios de América Latina más alineados con Washington: Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; El Salvador, Nayib Bukele; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura, Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; también el presidente de Chile, José Antonio Kast y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Entre los principales temas abordados en esta cumbre, Trump planteó la necesidad de conformar una “coalición militar” contra el crimen organizado, envió mensajes para el Gobierno encargado de Venezuela y lanzó advertencias para México y Cuba.

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