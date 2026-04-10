Volvieron las marchas a las calles de Venezuela y también el bloqueo policial

Por EFE

Un fuerte cerco de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela bloqueó y dispersó con gas pimienta a cientos de trabajadores que intentaban marchan este jueves hacia el palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas, para exigir un aumento de salario, congelado desde 2022.

En su intento por llegar a la sede del Ejecutivo, considerada como zona de seguridad y a la que solo arriban marchas chavistas desde hace años, los sindicalistas forzaron su paso entre los funcionarios policiales en al menos ocho ocasiones desde su punto de salida, en una céntrica plaza de Caracas.

Lograron llegar hasta un punto cercano a la sede del Parlamento, también ubicado en el centro y donde se encontraron con otro bloqueo policial reforzado que les impidió continuar.

En este último punto, la PNB roció gas pimienta a los manifestantes que forcejearon para intentar romper el cerco.

Además, en algunos momentos los cuerpos de seguridad golpearon con sus cascos, escudos, piedras, botellas y patadas a los manifestantes.

“Golpearon a jubilados y pensionados (…) a la gente que vino a reclamar derechos laborales, gente que vino a reclamar sueldos”, dijo el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Cancillería, José Patines, a la prensa, que además responsabilizó al ministro de Interior, Diosdado Cabello, sobre el hecho.

El medio digital VPI TV denunció que tuvo que interrumpir su transmisión en vivo de la marcha porque su videógrafo fue agredido.

Según medios locales, en la avenida Universidad, también del centro de Caracas, lanzaron gases lacrimógenos.

Los sindicalistas tuvieron que sortear varios bloqueos desde su salida en Plaza Venezuela, desviando su marcha por calles aledañas a las vías principales al encontrarse con los bloqueos de la PNB.

Esto les permitió llegar hasta la avenida Urdaneta, donde se ubica el palacio de Miraflores, pero tuvieron que desviarse nuevamente hacia otra calle donde se encontraron con este piquete reforzado de la PNB.

Aurora, integrante de la Coalición Sindical, denunció a EFE que fue tumbada al suelo y golpeada por la PNB en este punto.

Por su parte, Hugo Bastardo dijo que su protesta es por un salario digno porque los trabajadores son humillados y maltratados.

“Venimos en paz, vinimos a decirle a Delcy (Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela) que queremos que nos de un salario digno, un salario justo”, añadió.

El salario mínimo venezolano se mantiene desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, que entonces equivalían a 30 dólares, pero la inflación crónica y la devaluación lo mantienen hoy en 27 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

El miércoles, Rodríguez anunció un incremento “responsable” del salario en Venezuela para el próximo 1 de mayo, sin precisar el monto de este ajuste y las condiciones.

The-CNN-Wire

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