Xi Jinping aboga por la paz y señala los conflictos globales en una inusual reunión con la líder de la oposición de Taiwán

Por Sylvie Zhuang, CNN

El líder de China, Xi Jinping, aludió a los conflictos mundiales en curso y a la necesidad de paz durante una reunión histórica con la líder de la oposición de Taiwán este viernes, y reiteró la oposición de Beijing a la independencia de la isla autónoma.

La visita a Beijing de Cheng Li-wun, líder del Kuomintang (KMT) de Taiwán, fue la primera reunión de este tipo en una década y se produce semanas antes de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, aterrice en China para mantener conversaciones con Xi Jinping, en las que se espera que Taiwán ocupe un lugar destacado en la agenda.

“El mundo actual dista mucho de ser pacífico, y la paz es, por tanto, más valiosa”, manifestó Xi en el Gran Salón del Pueblo en Beijing.

China se niega a dialogar con el Partido Democrático Progresista (PDP), de tendencia independentista, que ha gobernado Taiwán durante la última década.

China reclama la isla como propia y no descarta usar la fuerza para recuperarla algún día.

En los últimos años, Beijing ha intensificado la presión y los ejercicios militares en torno a Taiwán, lo que ha generado preocupación ante la posibilidad de que las tensiones desemboquen en un conflicto geopolítico.

“Los compatriotas a ambos lados del estrecho son chinos y una sola familia”, declaró Xi, y agregó que Beijing estaba dispuesto a trabajar con los partidos políticos de Taiwán “sobre la base política común de… oponerse a la independencia de Taiwán”.

Cheng expresó su esperanza de que, “gracias a los incansables esfuerzos de ambas partes, el estrecho de Taiwán deje de ser un punto central de posible conflicto, ni se convierta en un tablero de ajedrez para la intervención externa”.

Su visita a China se produce en un momento en que el partido gobernante de Taiwán está bajo presión tanto de Beijing, que ha intensificado la presión militar sobre la isla, como de Washington, que lo está presionando para que apruebe un plan de gasto en defensa de US$ 40.000 millones que se encuentra estancado.

El KMT de Cheng aboga por unas relaciones más cordiales con China y ha estado bloqueando el proyecto de ley de gastos de defensa en el parlamento de Taiwán.

Esto se produce también en un momento en que, según los analistas, Beijing está intentando sacar provecho de los temores que existen entre algunos sectores de Taiwán de que Trump vea a la isla como poco más que un peón en la disputa más amplia entre Estados Unidos y China, y que no esté interesado en su futuro a largo plazo.

Además de las tensiones en materia de comercio y tecnología, se prevé que Taiwán sea uno de los principales temas de conversación durante la cumbre que Xi Jinping mantendrá con Trump en mayo.

China siempre ha considerado a Taiwán como el aspecto más delicado de sus relaciones con Estados Unidos y criticó duramente el anuncio en diciembre de un acuerdo de venta de armas por valor de US$ 11.000 millones entre Estados Unidos y Taiwán, uno de los mayores acuerdos de armas de la historia.

Cheng describió su visita a China como un “viaje histórico por la paz”.

Una de las paradas de su itinerario fue Nankín, que en su día fue la capital de la República de China, gobernada por el Kuomintang. En 1949, el Kuomintang fue expulsado de la China continental por las fuerzas comunistas de Mao Zedong y huyó a Taiwán.

Algunos en Taiwán desconfían de lo que un segundo mandato de Trump, centrado en las transacciones y en los intereses estadounidenses, podría significar para su futuro.

Washington mantiene estrechos lazos no oficiales con Taiwán y está obligado por ley a vender armas a la isla para su autodefensa.

Pero durante la campaña para su segundo mandato, Trump señaló que Taiwán debería pagar más a Estados Unidos por “protección” y también afirmó que había “robado” el negocio estadounidense de chips.

Los comentarios posteriores de miembros de su administración, que sugerían que Taiwán debería trasladar la mitad de su producción de chips avanzados a Estados Unidos, fueron rechazados por Taipéi y duramente criticados por algunos legisladores del KMT.

Sin embargo, Washington y Taipéi alcanzaron un acuerdo en febrero, lo que abrió la puerta a nuevas inversiones taiwanesas en la producción de semiconductores en Estados Unidos.

En medio del caos energético mundial provocado por el control iraní del estrecho de Ormuz, Beijing ofreció en marzo a Taiwán lo que, según afirmó, le proporcionaría estabilidad energética si aceptaba su dominio.

Las autoridades taiwanesas calificaron la medida de “guerra psicológica” que socava la confianza en la seguridad energética.

El DPP rechaza la reivindicación de soberanía de China sobre Taiwán y no respaldará el “consenso de 1992”, un marco en virtud del cual tanto Beijing como Taipéi reconocen la existencia de “una sola China”, pero tienen interpretaciones diferentes de lo que eso significa.

Sin embargo, el KMT acepta el consenso de 1992 como base para el diálogo, razón por la cual sus líderes aún pueden reunirse con funcionarios chinos.

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Con información de Wayne Chang y Joyce Jiang, de CNN.