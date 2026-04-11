5 conclusiones de la mayor prueba de la NASA en décadas

Por Ashley Strickland, Jackie Wattles y Jacopo Prisco, CNN

Tras meses de expectativa, la monumental misión Artemis II —de 10 días de duración, que envió a cuatro astronautas en un sobrevuelo de la Luna que batió récords— concluyó. Es una “misión bien cumplida”, declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman, justo después del amerizaje.

La nave espacial Orion, que transportaba a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, así como a Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, amerizó en el océano Pacífico, frente a la costa de California, a las 8:07 p.m. (hora de Miami) del viernes.

La misión ha proporcionado imágenes sin precedentes de la Luna y de un eclipse solar especial, y ha ofrecido una visión única de lo que supone vivir dentro de una cápsula del tamaño de una autocaravana durante una semana y media junto a tres de tus amigos más cercanos.

Los compañeros de tripulación han compartido numerosas imágenes en directo desde el interior de Orion mientras hacían ejercicio y disfrutaban de sus comidas, así como reflexiones espontáneas sobre lo que llevarían la próxima vez; por ejemplo, sacos de dormir más abrigados y un ordenador de repuesto (dado que uno de los suyos no funcionó correctamente).

Asimismo, las elocuentes palabras de sabiduría —así como la “alegría lunar”, los momentos de jovialidad y otros de profunda emotividad, como el hecho de bautizar un cráter lunar en honor a Carroll, la difunta esposa de Wiseman— han logrado que personas de todo el mundo conecten con este vuelo espacial de una manera que se percibe distinta a la de cualquier otra misión anterior.

Tal como los astronautas repitieron a menudo, este fue un vuelo de prueba, y todo cuanto hicieron constituyó un experimento destinado a preparar futuras misiones. Mientras la NASA analiza los datos y fija su mirada en Artemis III, he aquí cinco conclusiones de este viaje de 10 días que llevó a Wiseman, Glover, Koch y Hansen más lejos en el espacio que a ningún otro ser humano en la historia.

Como cabía esperar, este vuelo de prueba puso de manifiesto varios problemas que deben resolverse, desde los de carácter trivial hasta los potencialmente perjudiciales.

El inodoro ha sido un punto conflictivo que ha dejado perplejos a los astronautas. La misión se vio afectada por dificultades para lograr que las aguas residuales se evacuaran por completo hacia el exterior de la cápsula, lo que en ocasiones dejó el inodoro inutilizable al llenarse el tanque de almacenamiento. La opción de respaldo carece de todo glamour, pues implica el uso de bolsas de plástico.

Aún no está claro qué provocó los problemas con el inodoro, pero la NASA ha declarado que planea solucionar el inconveniente antes del próximo vuelo de la nave Orion.

A lo largo de la misión, Orion también activó algunas alertas debido a sensores defectuosos. Sin embargo, los controladores de la misión han señalado que esto no representa una preocupación mayor.

Quizás resulte más inquietante un problema detectado en el módulo de servicio de Orion; este es el componente cilíndrico situado en la base de la cápsula tripulada, encargado de suministrar oxígeno, energía y propulsión durante todo el vuelo.

El problema se origina en una fuga dentro del sistema de propulsión del módulo de servicio, que afecta la presurización de los tanques de combustible.

La NASA sabía que podría haber fugas incluso antes de que Artemis II despegara, aunque los controladores de la misión confiaban en que el problema era limitado y no obstaculizaría la misión. Y así fue. Sin embargo, la fuga pareció agravarse cuando el módulo de servicio encendió su motor principal para la maniobra de inyección translunar, en el segundo día del vuelo, según Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA.

Si bien no hubo preocupaciones mayores para esta misión, Kshatriya señaló que el módulo de servicio deberá ser reparado para futuros vuelos.

Probablemente requerirá un “rediseño exhaustivo” del sistema de válvulas que está causando el problema, señaló, dado que la fuga aumentó en “un orden de magnitud” durante el vuelo en comparación con lo que se había previsto.

Gracias a un conjunto de 32 cámaras y dispositivos —de los cuales 15 estaban montados en la propia cápsula y 17 eran portátiles y operados por la tripulación—, el público pudo ser testigo de numerosas facetas de la vida a bordo de la cápsula Orion; muchas de ellas resultaron ser irresistiblemente curiosas.

Glover protagonizó un momento viral en las redes sociales cuando, tras una sesión de ejercicios, se quitó la camiseta para “ducharse” con toallitas húmedas. Aunque no era posible tomar duchas convencionales, cada astronauta disponía de un kit personal que incluía champú sin enjuague, toallitas para bebés, cepillos de dientes y accesorios de afeitado.

Al principio, la NASA interrumpió la transmisión, pero cuando los astronautas indicaron que no les importaba que se emitiera, la transmisión en directo desde el interior de la cápsula —incluyendo a un Glover sin camiseta— continuó.

Demostrando que hay cosas que nunca cambian, ya sea en la Tierra o en el espacio, en el primer día de la misión la tripulación se topó con problemas técnicos en los dispositivos informáticos personales (PCD), lo que llevó a Wiseman a pronunciar una frase que se ha convertido en un meme: “Tengo dos instancias de Microsoft Outlook y ninguna de las dos funciona”, dijo.

Más adelante en la misión, fue el turno de Koch de experimentar su propio drama informático. “No hay suerte; no veo el dispositivo en la lista de dispositivos disponibles cuando intento vincularlo de nuevo tras haberlo ‘olvidado’ en el Bluetooth”, comentó. La nave espacial Orion —a la que la tripulación apodó “Integrity”— es un 60 % más espaciosa que el Módulo de Mando del Apolo y ofrecía un espacio equivalente al de unas dos minivans, además de comodidades como un inodoro y una máquina de ejercicios. Sin embargo, seguía siendo un entorno relativamente estrecho y abarrotado, lo que provocaba que los miembros de la tripulación chocaran entre sí con frecuencia.

Dado que en el espacio no existe un “arriba” ni un “abajo” discernibles, cada noche los astronautas se sujetaban a sacos de dormir que colgaban de las paredes. “Christina ha estado durmiendo con la cabeza hacia abajo, en el centro del vehículo; algo así como un murciélago suspendido de nuestro túnel de acoplamiento”, comentó Wiseman el 2 de abril. “Victor tiene un pequeño y agradable rincón donde se ha acomodado. Por su parte, Jeremy se ha estado estirando en el asiento número uno, mientras que yo he dormido bajo las pantallas, por si surgiera algún imprevisto. Anoche, cada vez que empezaba a quedarme dormido, me asaltaba la imagen de que tropezaba al bajar un cordón, lo cual me hacía despertar de golpe. Así que mi cuerpo se está readaptando”.

Aunque Orion carecía de refrigerador, los expertos en alimentación espacial habían colaborado con los astronautas de la misión Artemis II para proporcionarles una sabrosa variedad de comidas de larga conservación que les aportaron la energía necesaria para completar la misión de 10 días; entre ellas, se incluía la impresionante cifra de 189 opciones de menú que debían ser rehidratadas.

Dicho suministro de alimentos protagonizó otro momento viral cuando, durante la transmisión en directo, se vio un tarro de crema de Nutella flotando por la cabina.

Y siguiendo una tradición que se remonta al programa Apolo, la tripulación era despertada cada día con una canción diferente, elegida de una lista que los astronautas habían seleccionado de antemano. Entre las canciones de despertar se encontraban “Sleepyhead” de Young & Sick, “Under Pressure” de Queen y David Bowie, y “Free” de la Zac Brown Band, que fue seguida por un mensaje grabado de los músicos.

“Esperamos que este fragmento de nuestra canción ‘Free’ les ayude a comenzar el día con el impulso adecuado”, dijo Brown. “Solo queremos decirles lo orgullosos que estamos de ustedes. Se necesita valor, determinación y libertad para perseguir lo desconocido. Es la expresión más pura del espíritu estadounidense. Millones de personas en casa miran hacia el cielo y se sienten más inspiradas gracias a ustedes. Sigan volando con fuerza. Sigan volando con seguridad. Estamos impacientes por darles la bienvenida a casa. Vengan a vernos cuando estemos de gira”.

El programa Apolo reveló nuevos datos sobre el origen y la composición de la Luna, al tiempo que puso de manifiesto misterios persistentes; misterios que podrían resolverse mediante observaciones realizadas durante la misión Artemis II y las misiones posteriores.

En el sexto día de la misión, los astronautas emprendieron un sobrevuelo de siete horas, observando características de la Luna que nunca antes habían sido contempladas por ojos humanos. La tripulación también pasó por el lado oculto de la Luna —aquel que siempre permanece de espaldas a la Tierra—, el cual alberga algunas de las grandes incógnitas científicas que aún aguardan respuesta.

La tripulación experimentó un eclipse solar —incluyendo 54 minutos de totalidad, durante los cuales la luz del Sol quedó bloqueada por la Tierra—, avistó planetas, fotografió la Vía Láctea e incluso presenció destellos de luz provocados por el impacto de rocas espaciales contra la superficie lunar.

Trabajando en parejas, los astronautas tomaron fotografías y describieron verbalmente lo que veían; ambas acciones generaron una inmensa sorpresa, deleite y satisfacción entre los científicos del Centro Espacial Johnson, en Houston.

“Recibir los datos fue algo irreal”, comentó Amber Alexis Turner, científica lunar y miembro del equipo de entrenamiento de la tripulación de Artemis II. “La primera imagen que vi fue la famosa fotografía del eclipse, y me dejó absolutamente asombrada, especialmente siendo las tres de la mañana”.

Turner diseñó el “Pasaporte de Ciencia Lunar” de Artemis II, una guía que la tripulación consultó para identificar las características de la superficie lunar, y colaboró ​​en su formación en ciencias lunares antes del lanzamiento de la misión. Los comentarios de la tripulación sobre esta misión ya están influyendo en la forma en que se entrenarán y prepararán las tripulaciones para Artemis III y las misiones posteriores, señaló ella.

“Algo que quiero que la gente sepa sobre esta tripulación es que se esfuerzan al máximo en lo que respecta a la ciencia”, dijo Turner. “Definitivamente aprenderemos más sobre cómo el ojo humano percibe el color. Hemos aprendido mucho sobre la manera en que la tripulación interpreta nuestro plan científico y lo ejecuta”.

A lo largo de la misión, los astronautas observaron con frecuencia la Tierra y reflexionaron con asombro, nostalgia y una apreciación aparentemente renovada por nuestro planeta natal.

A esto se le denomina “efecto perspectiva”, un término acuñado por el autor de divulgación científica y filósofo Frank White en 1987; es una experiencia que muchos astronautas relatan haber vivido tras contemplar la Tierra rodeada por la inmensidad del espacio.

Muchos se sienten inspirados a proteger nuestro planeta tras ver lo frágil que parece su delgada atmósfera, así como al reconocer que es el único mundo conocido que sustenta a la humanidad y le provee de todo lo necesario.

“La perspectiva con la que partí al espacio era que vivimos en un planeta frágil, inmerso en el vacío y la inmensidad”, comentó Hansen. “Lo sabemos gracias a la ciencia: somos muy afortunados de vivir en el planeta Tierra. Y la otra perspectiva —que, en cierto modo, he aprendido de los demás a lo largo de mi vida— es que nuestro propósito en este planeta, como seres humanos, consiste en hallar la alegría; en encontrar esa dicha que surge de apoyarnos mutuamente, creando soluciones en conjunto en lugar de destruir. Y al contemplarlo todo desde aquí arriba, esa idea no cambia en absoluto; simplemente se reafirma de manera rotunda”.

Los astronautas también han comentado que, desde su perspectiva, la Tierra luce como un todo unificado, y no como un globo terráqueo surcado por líneas que delimitan países u otras divisiones.

“Lo primero que diría es: confíen en nosotros, se ven increíbles. Se ven hermosos”, expresó Glover refiriéndose a la Tierra el pasado 2 de abril. “Y desde aquí arriba, también lucen como una sola entidad. El ‘homo sapiens’ somos todos nosotros, sin importar de dónde vengamos ni cuál sea nuestra apariencia. Somos un solo pueblo”.

El presidente Donald Trump y el Congreso —que controla los niveles de financiación de la NASA— han dejado claro que el programa Artemis de la agencia es una prioridad absoluta en el contexto de una carrera espacial con China. Tanto los legisladores federales como la Casa Blanca han manifestado su deseo de otorgar un impulso financiero al programa de exploración lunar.

Sin embargo, la solicitud presupuestaria del presidente, publicada la semana pasada, incluye una propuesta para recortar el presupuesto científico de la NASA en casi un 50 %. En términos generales, la propuesta reduciría el presupuesto total de la agencia en US$ 5.600 millones, lo que equivale a un 23 %.

Aunque la solicitud presupuestaria destinaría más fondos al programa Artemis, los críticos se preguntan abiertamente cómo logrará la NASA cumplir los ambiciosos objetivos que se ha fijado, al mismo tiempo que recorta gastos.

Los recortes en el ámbito científico también afectarían a programas que respaldan los vuelos espaciales tripulados, como la heliofísica; una división que ayuda a los investigadores a comprender la letal radiación espacial, la cual constituye una de las principales preocupaciones para los astronautas.

Este es el segundo año en que Trump plantea recortes de esta magnitud, lo que ha suscitado un rechazo generalizado en diversos sectores de la comunidad espacial. De hecho, el Congreso los desestimó rotundamente en su presupuesto más reciente.

Asimismo, la ronda de recortes propuestos para este año está generando reacciones similares; un funcionario de la organización sin fines de lucro Planetary Society calificó la propuesta de “vergonzosa” y de “un presupuesto de rendición”.

El administrador de la NASA, Isaacman, defendió la solicitud de la Casa Blanca durante su intervención en el programa “State of the Union” de la CNN el pasado domingo: “El presupuesto científico de la NASA es superior al de todas las demás agencias espaciales del mundo sumadas”.

“La NASA no tiene un problema de presupuesto global”, afirmó Isaacman.

No obstante, queda por ver si la NASA será capaz de absorber recortes presupuestarios tan drásticos sin que sus programas se desvíen de su curso. El programa Artemis tiene por delante un calendario sumamente exigente, presentado por Isaacman a principios de este año.

Según Isaacman, la misión Artemis III —un vuelo de prueba a la órbita terrestre baja destinado a evaluar la capacidad de la nave espacial Orion para acoplarse a un módulo de aterrizaje lunar— tiene previsto su despegue para el próximo año. Asimismo, para 2028 está programada una misión cuyo objetivo es volver a llevar astronautas a la superficie de la Luna, un hito crucial en la carrera espacial.

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