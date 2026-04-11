¿Quiénes son y qué proponen Roberto Sánchez y Alfonso López-Chau, candidatos de izquierda a la presidencia de Perú?

Por Anabella González, CNN en Español

Más de 27 millones de votantes están habilitados para elegir al próximo presidente de Perú este domingo 12 de abril, en unas elecciones que según las estimaciones podrían definirse recién en una segunda vuelta en junio.

Es que, hasta la semana previa a los comicios presidenciales, en los que también se definirá la composición del Congreso, ninguno de los candidatos había logrado superar el 15 % de intención de voto en las encuestas publicadas.

En ese escenario de fragmentación e indecisión se ubican dos candidatos de la izquierda, Roberto Sánchez y Alfonso López-Chau, que no parecen haber logrado desmarcarse de la extensa lista de postulantes, más de 30, entre los que destacan la candidata conservadora Keiko Fujimori, el cómico Carlos Álvarez del partido País para Todos, y Rafael López Aliaga, ultraconservador del partido Revolución Popular.

Durante los últimos diez años, la política peruana “ha sido la más volátil de la región, con presidentes destituidos con relativa facilidad”, dice a CNN Nicolás Saldías, analista sénior del Economist Intelligence Unit (EIU) para América Latina y el Caribe.

“Lo que está en juego en estas elecciones depende de si el próximo presidente logra asegurar una gobernabilidad más estable y una previsibilidad en las políticas”, explica el analista.

El postulante y presidente del partido Juntos por el Perú se define a sí mismo como el “candidato presidencial Castillista”. Busca reivindicar la figura del expresidente Pedro Castillo, que gobernó el país entre 2021 y 2022, hoy condenado a prisión por conspiración para la rebelión, acusaciones que él rechaza.

Esa es, justamente, una de sus promesas centrales de campaña: liberar a Castillo —a quien considera víctima de un “complot golpista”— recuperar el Gobierno “para el pueblo” y crear una nueva Constitución.

“Ha llegado el momento de la verdadera refundación de la patria: una patria soberana, justa y construida desde las bases del pueblo peruano”, dice Sánchez.

Sánchez, de 57 años, estudió Psicología Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, y ejerció como psicoterapeuta individual y grupal en la década del 1990. Tiene experiencia en la gestión pública administrativa en el Ministerio de Salud y otras áreas del Gobierno peruano, al igual que como consultor privado, según consta en su perfil profesional.

Fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el Gobierno de Castillo, de quien tiene un apoyo explícito, y electo diputado en las elecciones de 2021 para el periodo hasta 2026.

En un contexto de voto fragmentado y con muchas incógnitas, el candidato de Juntos por el Perú se ubicaba por debajo de los tres candidatos con mayor intención de voto (a la par de Alfonso López-Chau, según las últimas encuestas) y ha buscado captar el voto rural, una tendencia difícil de medir en los relevamientos que podría sorprender en los comicios del domingo.

La imprevisibilidad es tal que muchas de las estimaciones son sobre todo interrogantes en los que cualquier desenlace podría convertirse en una posibilidad concreta. “Muchos votantes apenas están empezando a decidir a qué candidato planean apoyar, y creo que es totalmente posible que un candidato con baja intención de voto se vea catapultado hacia la segunda vuelta este domingo”, dice a CNN Henry Ziemer, investigador asociado del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés).

“Chau al pacto mafioso” en Perú, pide Alfonso López-Chau, candidato de la centroizquierda y exdirector del Banco Central de Reserva del Perú.

El economista y exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), de 75 años, pide “cerrar el ciclo” de la última década en Perú, a la que define como signada por la degradación política.

“Vivimos una década marcada por la degradación política: Congresos dominados por intereses particulares, partidos corruptos y presidentes debilitados, capturados por redes vinculadas a economías ilegales o no elegidos por el pueblo. El resultado ha sido un país detenido”, dice López Chau, que busca llegar a la Presidencia de Perú con el sello Ahora Nación, el partido que fundó y preside desde el año 2023.

En un tono de autocrítica, el candidato dijo en marzo pasado que su generación debería pedir perdón a los jóvenes porque deberían “haberles entregado un mejor país”. En ese mismo encuentro, prometió “limpiar” a Perú de la corrupción.

Con una mirada que se aleja de la “mano dura” en seguridad que plantean otros candidatos como López Aliaga o Fujimori, López-Chau considera que se puede atacar a la delincuencia enfocándose en atacar sus finanzas, bienes, comunicaciones y armamento.

Para él, Perú necesita “ética pública, respeto irrestricto a las mujeres y defensa firme de la democracia”.

López-Chau fue desde joven un militante de la izquierda. Participó de protestas en las calles y en la década del 1970 fue detenido durante la dictadura militar. Meses después fue amnistiado. “Quiero decirlo con total claridad: actué y actúo movido por una convicción firme, que no ha cambiado con los años: oponerme a toda dictadura, sin importar su origen ni su signo ideológico”, dijo tiempo atrás al hablar de su pasado en una publicación de X, en la que mostró un certificado donde consta que no tiene antecedentes penales ni judiciales.

En la última década, Perú ha tenido 8 presidentes y enfrenta ahora la oportunidad de superar una larga crisis de legitimidad política al volver a tener un congreso bicameral, con un nuevo Senado, lo que podría contribuir a reducir su inestabilidad.

En la medida en que el próximo presidente muestre capacidad para trabajar en conjunto con el Congreso, eso marcará una gran diferencia en su habilidad para implementar una agenda y evitar un juicio político, plantea Ziemer.

Un desafío para el país, que atraviesa un clima de creciente apatía política. “Una victoria marcada por una baja participación electoral y una gran cantidad de votos nulos probablemente no bastará para poner fin a la crisis de legitimidad que han enfrentado varios presidentes sucesivos”, advierte el investigador del CSIS.

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