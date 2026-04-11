Seis días después, una madre, marinera y amante del mar sigue desaparecida, mientras su marido permanece detenido

Por Alaa Elassar, CNN

Ha pasado casi una semana desde que Lynette Hooker desapareció en el mar y su esposo, con quien estuvo casada durante 25 años, ha pasado los últimos días detenido en las Bahamas, donde ha sido interrogado en relación con el caso.

Desde el principio, Brian Hooker se ha mantenido fiel a su relato original: que su esposa cayó de una pequeña lancha neumática mientras la pareja regresaba a su velero en medio de condiciones adversas en las Bahamas, y que las fuertes corrientes la arrastraron fuera de su alcance.

Las autoridades lo detuvieron el miércoles para interrogarlo basándose en indicios suficientes, según informó a Reuters el subcomisionado de la Real Policía de las Bahamas, Advardo Dames.

El hombre fue puesto bajo custodia como sospechoso, aunque aún no se han presentado cargos, añadió Dames.

“Estoy desconsolado por el reciente accidente náutico ocurrido en aguas turbulentas y con fuertes vientos, que provocó que mi querida Lynette cayera de nuestra pequeña lancha”, declaró antes de su arresto, describiendo lo que calificó como un trágico accidente. “A pesar de los desesperados intentos por alcanzarla, el viento y las corrientes nos alejaron aún más. Seguimos buscándola y ese es mi único objetivo”.

El viernes, Hooker volvió a ser interrogado, esta vez sobre la vida personal de la pareja, según su abogada, quien afirmó que los investigadores no se centraron en posibles pruebas físicas del barco o los dispositivos de la pareja.

“Estaba abrumado, estaba angustiado y no dejaba de repetir que ‘necesito saber qué está pasando con la búsqueda de mi esposa’”, declaró el viernes su abogada, Terrel Butler, quien anteriormente había dicho que su cliente “parece completamente desconsolado y profundamente angustiado”, y que el trauma de la desaparición de su esposa y su detención como sospechoso lo ha dejado en un “estado extremadamente frágil”.

El período de detención de Brian Hooker se extendió hasta el lunes por la noche tras ser interrogado nuevamente el viernes, informó la abogada. La policía no ha explicado el motivo de la prórroga.

La abogada ha rechazado la creciente especulación pública, argumentando que, sin encontrar a Lynette, es prematuro sacar conclusiones sobre un posible crimen.

La pareja había pasado la última década navegando juntos, forjando una vida en alta mar: aprendiendo a bucear, observando la vida marina y encontrando sentido en los momentos de tranquilidad en el mar. Navegaban por las Bahamas en su yate, el “Soulmate”, cuando Lynette Hooker desapareció.

Pero con Lynette Hooker aún en paradero desconocido, y su hija, con el corazón roto, planteando ahora preguntas e inquietudes sobre la relación que se escondía tras esa vida, la historia se ha vuelto más compleja.

En los días posteriores a la detención de su padrastro, la hija de Lynette Hooker describió el matrimonio de su madre como “inestable”, y afirmó que, si bien se querían, su relación a veces se volvía conflictiva.

“Solo quiero saber la verdad. No quiero que tenga problemas. Espero que haya sido un accidente fortuito, pero no quiero que se oculte”, declaró Karli Aylesworth a CNN el jueves.

La joven de 28 años afirmó que su madre le había confesado previamente que Brian Hooker la había estrangulado, una acusación que CNN no ha podido confirmar de forma independiente con las autoridades. Su abogada ha declarado que él niega las acusaciones.

Durante el interrogatorio policial del viernes, Brian Hooker “fue confrontado con las acusaciones de su hijastra”, pero continúa negando su versión, dijo Butler.

En 2015, Lynette Hooker fue detenida en Michigan bajo sospecha de “agresión y lesiones/agresión simple”, según un informe de la policía de Kentwood.

Brian Hooker declaró a un agente que había sido agredido por su esposa, quien le golpeó varias veces, según el informe, que indica que lo encontraron con la nariz hinchada y ensangrentada.

Lynette Hooker, quien según un agente estaba “muy ebria”, declaró a la policía que su esposo Brian también la había golpeado en la frente, aunque no se documentaron lesiones visibles en ella.

De acuerdo con el informe policial, un fiscal revisó el caso y determinó que no había pruebas suficientes para determinar quién inició la agresión. El caso fue desestimado sin que se presentaran cargos.

CNN ha intentado ponerse en contacto con la familia y los amigos de Brian Hooker para obtener más información sobre la pareja.

Junto a esas afirmaciones, existe otra versión de la vida de la pareja, una que Lynette documentó con cariño y detalle.

En su cuenta de Instagram, ambos parecen inseparables, viajando juntos por mar, compartiendo comidas caseras y momentos soleados. Hay sonrisas, aventuras y rituales.

Para quienes lo observaban desde fuera, parecía un amor basado en alegrías sencillas y aventuras compartidas.

Mientras continúa la investigación sobre la desaparición de Lynette Hooker, Aylesworth afirma que también le resulta difícil comprender la versión de su padrastro sobre lo sucedido en el agua.

“Si mi pareja cayera al agua, me asustaría muchísimo e iría tras él, no le diría simplemente ‘adiós’”, dijo Aylesworth. “Estaría contigo en medio del océano. Al menos estaríamos vivos y juntos”.

Brian Hooker declaró a las autoridades que la lancha neumática se quedó sin potencia después de que Lynette cayera al agua, ya que llevaba puesto el arnés de seguridad del motor.

Afimró que intentó remar y que la última vez que la vio fue nadando hacia la orilla mientras la embarcación se alejaba a la deriva. Finalmente, logró llegar a tierra cerca de Marsh Harbour horas después, según informaron los servicios de rescate locales.

El día antes de su arresto, Brian Hooker le dijo a Aylesworth en un mensaje de voz que le había arrojado un dispositivo de flotación a su esposa al agua y que las autoridades lo habían encontrado.

A pesar de los días de búsqueda por parte de las autoridades bahameñas y el equipo de rescate local, no se ha encontrado rastro alguno de Lynette Hooker.

El martes, las autoridades informaron que las labores de rescate se habían centrado en la recuperación del cuerpo.

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Con información de Martin Goillandeau, Elizabeth Wolfe, Dianne Gallagher y Meridith Edwards, de CNN.