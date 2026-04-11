Un grupo clandestino proiraní reivindicó una serie de ataques en Europa, pero podría tratarse de una farsa

Por Lauren Kent, CNN

Un grupo clandestino proiraní se ha atribuido la responsabilidad de una serie de ataques recientes contra comunidades judías e intereses estadounidenses en Europa.

Los incidentes, que el grupo difundió a través de cuentas en redes sociales afiliadas a milicias proiraníes, incluyen un ataque incendiario contra ambulancias gestionadas por la comunidad judía en el Reino Unido, la detonación de un artefacto explosivo frente a una sinagoga en Bélgica y un atentado frustrado contra una sucursal del Bank of America en Francia.

El problema es que el grupo podría ser un espejismo.

El grupo, que se autodenomina Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI), traducido aproximadamente del árabe como “El Movimiento Islámico de los Compañeros de los Justos”, apareció en línea hace apenas un mes, poco después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su guerra contra Irán.

Según un análisis del Centro Internacional para la Lucha contra el Terrorismo (ICCT), un centro de estudios con sede en La Haya, no existen referencias conocidas, ni en línea ni fuera, a HAYI antes del 9 de marzo, fecha en que se difundió una publicación del grupo en un canal de Telegram.

Desde entonces, las afirmaciones y publicaciones del grupo se han difundido en canales de Telegram y X afiliados a milicias y medios de comunicación proiraníes.

“En términos de presencia digital, existe una clara conexión con el ecosistema proiraní en línea” afirmó Thomas Renard, experto en contraterrorismo y director del ICCT. “No se trata solo de que estos canales publicaran o compartieran estos vídeos, sino también de que lo hicieran en una cronología que indica algún tipo de coordinación”.

“Hay muchos indicios de que este grupo no es auténtico”, declaró Renard a CNN. “Por ahora, seguimos en el terreno de la especulación. Pero existen fuertes señales de que podría contar con la ayuda de un país extranjero, e Irán encabezaría la lista de posibles candidatos”.

Los errores ortográficos en árabe que aparecen en el logotipo del grupo y en los videos publicados en su nueva cuenta de Telegram también han llevado a los analistas del ICCT a creer que no se trata de una organización terrorista profesional e independiente, sino potencialmente de una fachada para una operación coordinada por Irán.

Según expertos en contraterrorismo, estos ataques son similares a las denominadas operaciones híbridas rusas en Europa, en las que funcionarios rusos reclutan personas en línea para llevar a cabo actos de sabotaje.

Estos ataques suelen ser perpetrados por personas de nacionalidad extranjera a cambio de pequeñas sumas de dinero y sin tener pleno conocimiento de a quién benefician.

“Ese es precisamente el modelo que Rusia ha perfeccionado en los últimos años. Y, tras confirmarlo, parece que Irán está siguiendo un patrón similar”, opinó Renard, señalando que Teherán lleva mucho tiempo recurriendo a tácticas de guerra híbrida mediante el apoyo a otros grupos militantes.

Esto podría ser otro ejemplo de cómo Irán busca una negación plausible mediante el uso de múltiples intermediarios, afirmó.

Es probable que surja más información a medida que la policía y las autoridades antiterroristas examinen los dispositivos de los sospechosos arrestados.

“En los últimos dos años, la amenaza vinculada a Irán para Europa ha aumentado significativamente”, declaró Martha Turnbull, directora del Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas (Hybrid CoE), una organización dedicada a reforzar la seguridad en los países europeos y de la OTAN.

Citó ejemplos de agresiones e intentos de asesinato fallidos en los Países Bajos, Suecia y España.

“Estos ataques han puesto de manifiesto el continuo enfoque del régimen iraní en los disidentes, la diáspora iraní y, más recientemente, en objetivos judíos e israelíes”, declaró Turnbull, experta en contraterrorismo.

En términos más generales, señaló que los actores que representan una amenaza híbrida, entre ellos Rusia, China e Irán, “están recurriendo cada vez más a actores no estatales o grupos interpuestos”.

Sea real o no el grupo, las autoridades europeas se toman la amenaza en serio, incluso cuando Estados Unidos e Irán han alcanzado un frágil alto el fuego.

El organismo coordinador para la evaluación de las amenazas terroristas en Bélgica declaró a principios de esta semana que el nivel de amenaza terrorista general en el país se mantiene en un nivel “grave”, “con una mayor vigilancia de los intereses israelíes y judíos, estadounidenses e iraníes”.

“Irán ya ha demostrado en el pasado su capacidad para llevar a cabo, directamente o a través de intermediarios, operaciones en Europa contra intereses israelíes, judíos, estadounidenses o contra su oposición en el exilio”, declaró a CNN la Unidad de Coordinación para el Análisis de Amenazas de Bélgica.

Desde el 9 de marzo, HAYI se ha atribuido la responsabilidad de ataques en cuatro países: Países Bajos, Bélgica, Francia y Reino Unido.

En los Países Bajos, el grupo reivindicó la autoría de una explosión ocurrida frente a una sinagoga en Rotterdam, que causó daños al edificio, así como de un ataque contra una escuela judía en la capital, Ámsterdam, que dañó la pared exterior del centro.

Tras la explosión en Rotterdam, el ministro de Justicia de Países Bajos, David van Weel, declaró que lo más probable es que los sospechosos hubieran sido reclutados y que las autoridades investigaban la posible implicación de Irán.

La fiscalía antiterrorista francesa también afirmó que el plan para detonar un artefacto explosivo frente a la sede parisina del Bank of America parece estar vinculado a HAYI, pero aún no se ha establecido una conexión definitiva.

En el Reino Unido, HAYI reivindicó la autoría del ataque incendiario contra cuatro ambulancias en el norte de Londres, propiedad de una organización benéfica de la comunidad judía.

Preguntado sobre la amenaza que supone HAYI en relación con ese ataque antisemita, un portavoz del Ministerio del Interior británico declaró a CNN que no comentan asuntos de inteligencia específicos y añadió: “Este Gobierno se toma muy en serio la amenaza que supone el régimen iraní y quienes actúan a su servicio, y contamos con medidas sólidas para contrarrestar cualquier actividad maliciosa”.

La agencia central de inteligencia criminal de la Unión Europea, Europol, afirmó que existe “un riesgo creciente de ataques oportunistas a pequeña escala”.

Europol añadió que uno de los objetivos principales de su vigilancia es detectar complots en sus primeras etapas, incluidos los perpetrados por individuos que actúan en solitario.

El Consejo de Seguridad Nacional de Israel ha emitido una alerta de viaje reforzada para sus ciudadanos, citando un aumento significativo de las amenazas de Irán y sus aliados contra israelíes y lugares judíos en todo el mundo.

Sin embargo, no todos los ataques siguen el mismo patrón.

El martes, la policía turca frustró un ataque armado cerca del consulado israelí en Estambul, en el que un sospechoso resultó muerto y otros dos fueron heridos durante un tiroteo con la policía.

El ministro de Justicia, Akın Gürlek, relacionó posteriormente el atentado terrorista con el Estado Islámico (ISIS), señalando que, tras la agresión, las autoridades llevaron a cabo una operación a nivel nacional para detener a 198 sospechosos vinculados al grupo.

Otros ataques contra embajadas y consulados israelíes se remontan a la guerra de Gaza.

El año pasado, una investigación de CNN reveló que, según fuentes del Servicio de Seguridad sueco, se produjeron varios intentos de atentado contra la embajada israelí en Estocolmo, perpetrados por bandas que actuaban en nombre de Irán.

En aquel momento, la embajada iraní en Estocolmo declaró a CNN que Teherán “rechaza categóricamente cualquier implicación en tales acciones”.

Desde que comenzó la guerra con Irán, Estados Unidos ha sufrido múltiples ataques terroristas que, según los expertos, parecen ser obra de individuos que actúan en solitario y comparten una ideología afín.

El mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos también confiscó varios sitios web que, según afirma, Irán utilizaba en operaciones contra disidentes del régimen y ciudadanos israelíes, además de difundir propaganda terrorista.

En términos más generales, los expertos advierten que las operaciones de amenazas híbridas “se han convertido en la nueva normalidad” durante el último año, a medida que los estados que respaldan los ataques buscan una negación plausible y tácticas de bajo costo.

“A medida que continúa el conflicto en Medio Oriente, es probable que la amenaza iraní aumente, ya que el régimen busca silenciar a sus críticos y llevar a cabo los llamados ataques de ‘venganza’ contra objetivos israelíes y estadounidenses”, señaló Turnbull, del Centro de Excelencia Híbrido.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Jack Guy, Tal Shalev y Tim Lister, de CNN.