¿Quién es Péter Magyar, el candidato que ganó las elecciones en Hungría?

Por Christian Edwards, CNN

Cuando Péter Magyar era joven durante la transición democrática de Hungría, tenía un póster de Viktor Orbán clavado en la pared de su dormitorio. En ese momento, Orbán era un liberal anticomunista que había exigido de forma célebre la retirada de soldados soviéticos de Hungría.

Ahora, se proyecta que Magyar ponga fin a la permanencia de 16 años de Orbán en el cargo de primer ministro de Hungría.

El panorama para las elecciones parlamentarias del domingo estaba sesgado en contra de Magyar. Los observadores afirman que el sistema electoral húngaro, fuertemente manipulado electoralmente, junto con un panorama mediático progubernamental, han hecho que las elecciones en Hungría sean libres, pero no justas.

Para muchos húngaros, especialmente aquellos que han crecido sin conocer mucho más que el gobierno de Orbán, este momento lleva años gestándose.

“Hemos estado esperando esto durante mucho tiempo. Mucho tiempo”, dijo Dora, una abogada de 30 años, una de las miles de personas que se reunieron el domingo en las orillas del Danubio en Budapest para escuchar los resultados electorales.

En buena forma, elegantemente vestido y, a sus 45 años, unos 17 años más joven que Orbán, Magyar —cuyo apellido significa “húngaro”— proviene de una acomodada familia de Budapest. Entre sus parientes hay abogados y jueces, así como el expresidente Ferenc Mádl, quien se desempeñó como presidente de Hungría desde 2000 hasta 2005, durante el primer mandato de Orbán como primer ministro.

El camino de Magyar, de leal a Orbán a su némesis, fue rápido. Hace apenas dos años, era miembro del partido gobernante Fidesz y anteriormente había estado casado con Judit Varga, en su momento una de las estrellas en ascenso del partido.

La pareja vivió durante cerca de una década en Bruselas, Bélgica, donde Magyar era diplomático y Varga trabajaba para un miembro del Parlamento Europeo (MEP) de Fidesz. Regresaron a Budapest con sus tres hijos varones en 2018. Al año siguiente, Varga fue nombrada ministra de Justicia de Orbán, un cargo que dejó en 2023 para encabezar a Fidesz en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024.

Ese plan se vio trastocado por un escándalo que sacudió a Fidesz a comienzos de 2024. La presidenta de Hungría en ese momento, Katalin Novák, había indultado a un exfuncionario condenado por ayudar a encubrir el abuso de niños menores de edad en un hogar infantil. La revelación del indulto perforó una percepción del Gobierno de Orbán, sostenida por muchos, como defensor de los valores cristianos y familiares.

“El núcleo de la autodefinición de Fidesz es que son conservadores, favorables a la familia, y que protegen a los niños”, dijo a CNN Péter Krekó, un politólogo que dirige Political Capital, un think tank en Budapest”.

Para muchos votantes, el escándalo del indulto expuso la “hipocresía” del proyecto de Orbán, dijo Krekó. Varga, también involucrada en el indulto, renunció, y muchos vieron su salida como una impuesta por Orbán.

Fue en este momento —cuando, según Krekó, había una “enorme demanda de alguien que pudiera desafiar a Orbán”— que Magyar irrumpió en el escenario político.

En febrero de 2024, Magyar dio una explosiva entrevista en video a Partizan, un medio húngaro, acusando a Orbán y sus aliados de “esconderse detrás de las faldas de las mujeres” en el escándalo del indulto. También aprovechó la entrevista para compartir información que había obtenido por su cercanía al Gobierno.

“Unas pocas familias poseen la mitad del país”, dijo en la entrevista, que ahora ha sido vista casi 3 millones de veces, en un país de menos de 10 millones de personas.

Más tarde ese año, Magyar se unió al partido Tisza y rápidamente ascendió en sus filas hasta convertirse en su líder. Bajo su liderazgo, Tisza ganó inesperadamente casi el 30 % de los votos húngaros en la elección al Parlamento Europeo en junio de 2024, convirtiendo a Magyar en un MEP.

De pronto, los húngaros, cada vez más cansados de Orbán pero sin partidos de oposición creíbles, se encontraron con una alternativa política viable. Desde entonces, la membresía del partido se ha disparado. “Tisza” es un acrónimo de las palabras húngaras para “respeto y libertad”, y también es el nombre de un importante río del país. A menudo se hace referencia al partido como si estuviera “barriendo” o “inundando” Hungría.

Mientras que la campaña de Orbán este año giró en su mayoría en torno a la política exterior y sus relaciones con líderes mundiales, la de Magyar se enfocó rígidamente en asuntos internos, como la economía y la corrupción.

En los últimos dos años, también ha trabajado para construir una relación directa con los votantes, visitando decenas de pueblos y ciudades, y a menudo quedándose durante horas después de sus discursos para reunirse con la gente local.

Desde el principio, la corrupción fue un tema central de la campaña electoral de Magyar.

En su entrevista con Partizan, sugirió que la autoimagen de Orbán como defensor de la soberanía nacional era un “maquillaje… para ocultar el funcionamiento de la maquinaria del poder y adquirir inmensas fortunas”.

Orbán ha utilizado a menudo esta “maquinaria del poder” para desacreditar a sus oponentes. En 2022, truncó la candidatura de Péter Márki-Zay al retratarlo como un peligroso enemigo de la paz, avivando el miedo entre los húngaros por la guerra en la vecina Ucrania.

Orbán no logró encontrar una línea de ataque fiable contra Magyar, según Krekó, el politólogo. Consciente de cómo funciona el sistema de Orbán, Magyar pudo “anticiparse” a los golpes antes de que llegaran, dijo.

En febrero, por ejemplo, Magyar dijo que Fidesz planeaba chantajearlo difundiendo un video de él durante “un momento íntimo con mi entonces novia”, que había grabado en secreto.

“Sí, soy un hombre de 45 años; tengo vida sexual. Con una pareja adulta”, dijo. “Queridos cobardes de Fidesz, adelante y saquen todo”. Hasta ahora, ese kompromat sexual, si existe, no se ha hecho público.

Magyar también dificultó que Fidesz lo retratara como un liberal. Cuando Orbán, como parte de sus esfuerzos de años por señalar al movimiento LGBTQ, prohibió la marcha del Orgullo de Budapest el año pasado, Magyar se negó a morder el anzuelo. En una declaración cuidadosamente redactada, evitó mencionar al movimiento por su nombre, diciendo en cambio que el gobierno de Orbán buscaba “infundir miedo y dividirnos”, y subrayando que Hungría necesitaba un primer ministro que “protegiera y representara a todos los húngaros”.

Ha sido igual de cauto con Ucrania, que Orbán también ha vilipendiado. Magyar, en esencia, se negó a hablar de política exterior durante su campaña, para evitar que lo retrataran como el tipo de político europeo liberal al que Fidesz ha atacado durante mucho tiempo.

El casi silencio de Magyar sobre Ucrania ha llevado a algunos a especular que su Hungría, al igual que la de Orbán, obstaculizará los esfuerzos de la Unión Europea para apoyar a Kyiv. Pero Mujtaba Rahman, director general para Europa en Eurasia Group, una consultora de riesgo político, dijo que muchos en Bruselas entendían que Magyar simplemente buscaba negar a Fidesz formas de atacarlo.

“Entienden que Magyar será una propuesta totalmente diferente”, dijo Rahman a CNN. “Magyar no es Orbán. No encaja en el molde populista y nacionalista”.

Magyar esperará tener mejores relaciones con Bruselas, ya que la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, actualmente retiene alrededor de 18.000 millones de euros (US$ 21.000 millones) en fondos para Hungría por preocupaciones sobre su retroceso democrático bajo Orbán. La congelación de esos fondos —equivalente a alrededor del 10 % de la producción nacional del país— ha profundizado el malestar económico de Hungría.

Muchos húngaros, incluso aquellos que se oponen a Orbán, siguen siendo algo cautelosos con Magyar, dijo Krekó antes de que se anunciara su victoria.

“Reunió un campo muy amplio desde la derecha bastante conservadora hasta los liberales más acérrimos y los izquierdistas”, dijo. “El voto por Péter Magyar es predominantemente un voto anti-Orbán”.

Queda por ver si Magyar puede sostener esta coalición. En su campaña, recalcó sin cesar que la tarea de “reconstruir” Hungría llevaría tiempo. Prometió desmantelar el sistema político iliberal de Orbán “paso a paso, ladrillo a ladrillo”. Eso, en efecto, llevará tiempo.

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