Suben los precios del petróleo tras la amenaza de Trump de bloquear el paso por el estrecho de Ormuz

Por Auzinea Bacon, CNN

Los precios del petróleo volvieron a superar los US$ 100 por barril el domingo después de que el presidente de EE.UU. Donald Trump dijera que su país bloquearía “a todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, lo que amenaza con interrumpir aún más los flujos de crudo.

El Brent, el referente internacional, subía 8 %, a alrededor de US$ 102. El crudo estadounidense subía 8 % hasta los US$ 104.

Los futuros del Dow cayeron 1,04 %, o 502 puntos. Los futuros del S&P 500 bajaron 1 %, y los futuros del Nasdaq retrocedieron 1,15 %.

“No vamos a dejar que Irán gane dinero vendiendo petróleo a la gente que le gusta y no a la que no le gusta, o lo que sea. Va a ser todo o nada”, dijo Trump en el programa “Sunday Morning Futures” de Fox News.

Los precios del petróleo se mantienen por debajo de sus máximos recientes alcanzados la semana pasada, antes de que el presidente Donald Trump retirara su amenaza de devastación masiva en Irán y aceptara conversaciones de alto el fuego.

Pero ante el fracaso para alcanzar un acuerdo de cese del fuego duradero y con el reloj corriendo hacia otro plazo límite, los precios del petróleo ahora cotizan por encima de donde cerraron el 1 de abril, otra fecha clave. Eso fue justo antes del desastroso discurso de Trump en horario estelar, en el que no logró detallar una estrategia de salida para la guerra.

Irán se ha beneficiado financieramente de la guerra, cobrando hasta US$ 2 millones por barco en peajes por el paso por el crucial estrecho. Trump también planteó la idea de peajes la semana pasada como una “empresa conjunta” con Irán.

El país también ha logrado exportar un promedio de 1,85 millones de barriles de crudo al día hasta marzo —unos 100.000 barriles diarios más que en los tres meses anteriores—, según la firma de datos y analítica Kpler.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió el domingo que cualquier buque militar que se acerque al estrecho “será tratado con dureza y de manera decisiva”, según la agencia semioficial iraní Fars News.

Se espera que el bloqueo estadounidense entre en vigor a las 10 a.m. (hora de Miami) del lunes, según el Comando Central de EE.UU.

El plan de Trump corre el riesgo de costarles más a los estadounidenses: si los precios del petróleo suben más, los precios de la gasolina se mantendrán elevados. Un galón de gasolina en EE.UU. costó US$ 4,12 en promedio el domingo, un alza de 38 % desde que la guerra, pese a haber bajado ligeramente durante el fin de semana.

“Podría pasar mucho tiempo” antes de que termine la guerra y bajen los precios del petróleo, dijo el domingo a CNN Karen Young, investigadora principal del Middle East Institute.

Los altos costos del petróleo también afectarán los precios de los alimentos, dijo Young, ya que los materiales usados para los fertilizantes y para crear empaques de alimentos se ven afectados por las interrupciones en la cadena de suministro.

“Vamos a empezar a ver esa presión inflacionaria… piense en todo lo que compra en una tienda minorista de gran formato”, comentó.

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David Goldman y Maureen Chowdhury, de CNN, contribuyeron a este informe.