Así fueron los incidentes que ensombrecieron las elecciones en Perú

Por Mauricio Torres, CNN Español

Perú tuvo este domingo una larga jornada electoral, marcada por retrasos que desde temprano dificultaron la apertura de muchos centros de votación, generaron molestia entre candidatos y ciudadanos, derivaron en que se ampliara el horario para votar y demoraron el escrutinio.

Hasta la mañana de este lunes se ha computado poco más del 52 % de los votos, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Por ahora, los candidatos punteros son Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con casi el 17 %, y Rafael López Aliaga, con casi el 15 %, aunque no se descartan cambios.

En una contienda que tuvo 35 candidatos presidenciales, donde ninguno obtendría los votos suficientes para ganar en primera vuelta, los dos punteros irían a un balotaje el 7 de junio.

Los electores de Perú también votaron este domingo para elegir senadores y diputados —el país volverá a tener un Congreso bicameral—, así como representantes del Parlamento Andino.

Desde temprano, se registraron retrasos en la apertura de centros de votación, particularmente en el sur de Lima.

La ONPE dijo que la situación se debió a problemas logísticos en la entrega del material electoral. Argumentó que la empresa encargada del transporte incumplió con su trabajo, por lo que las autoridades electorales debieron activar un plan de contingencia.

El organismo aseguró que estos rezagos afectaban solamente al 0,072 % de los más de 10.000 centros de votación del país. Sin embargo, tanto algunos candidatos como ciudadanos comenzaron a expresar quejas, que más tarde se traducirían en acusaciones de posible “fraude”.

Por la tarde, luego de los retrasos en la apertura de centros de votación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que el horario para votar se ampliaría por una hora hasta las 6:00 p.m., hora local (7:00 p.m. ET).

A la par, la Fiscalía de Perú informó que realizaba diligencias en la sede de la ONPE por el rezago en la entrega del material y para establecer “coordinaciones necesarias con los órganos electorales para garantizar el normal desarrollo de la jornada”.

Hasta la tarde de este domingo, la Fiscalía no había abierto una investigación por el asunto.

Frente a los retrasos, el JNE no solo amplió el horario para votar en la mayor parte del país. También informó que se extendía hasta este lunes a las 6:00 p.m. el plazo para votar en los centros que no pudieron instalarse el domingo.

En principio, la ONPE dijo que 15 centros no habían podido abrir, lo que se traducía en unos 63.000 electores afectados. Más tarde, corrigió la cifra y señaló que fueron 13 centros, es decir, unos 52.000 electores.

Los 13 centros donde se prevé que se pueda votar hasta la tarde de este lunes están ubicados en Lima Metropolitana, a los que se suman los ubicados en dos circunscripciones de Estados Unidos: Orlando, en Florida, y Paterson, en Nueva Jersey.

Aunque algunas figuras públicas e instituciones respaldaron las decisiones del JNE para ampliar los horarios de votación debido a los retrasos —como el presidente José María Balcázar, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos—, algunos actores políticos recalcaron su inconformidad con la jornada.

El candidato Rafael López Aliaga, abanderado de Renovación Popular y exalcalde de Lima, dio una conferencia el domingo en la que acusó un supuesto “fraude”, estimó haber perdido unos 100.000 votos por los centros que no pudieron abrir y criticó los sondeos a boca de urna.

De forma similar, Ricardo Belmont, aspirante del Partido Cívico Obras y también exalcalde de Lima, dijo que no fue a votar porque en las elecciones habrá un “fraude jamás visto”. Belmont previó que quedará fuera de la segunda vuelta.

Ninguno de los dos candidatos presentó pruebas de sus acusaciones.

El conteo de votos también comenzó con demora debido a los retrasos del día.

Hasta la mañana de este lunes, según los datos de la ONPE, los candidatos punteros y quienes pasarían a la segunda vuelta son Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con casi el 17 % de los votos, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con casi el 15 %.

Detrás de ellos están Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con casi el 13 %; Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, con casi el 10 %; Carlos Álvarez, de País para Todos, con casi el 8,5 %, y Roberto Sánchez, con casi el 8 %.

Sin embargo, dado que apenas se ha contabilizado poco más del 52 % de los votos y en 13 centros del país más algunos ubicados en el extranjero aún se podrá votar hasta la tarde de este lunes, especialistas señalan que las preferencias aún pueden moverse y no está definido quiénes avanzarían al balotaje.

Perú inicia esta semana con un resultado electoral que todavía es de pronóstico reservado.

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