Así se jugarán los playoffs y el play-in de la NBA: cruces, días y horarios de la postemporada

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

La fase regular de la NBA llegó a su fin y, con ello, quedó completamente definido el escenario de la postemporada. Tras meses de intensa competencia, los equipos clasificados ya conocen su camino en la lucha por el campeonato.

El torneo comenzará este martes con el play-in, un formato que, como siempre, añade dramatismo a la antesala de los playoffs. Esta instancia la disputan solo las franquicias quedaron entre el séptimo y el décimo puesto de cada conferencia, y de allí saldrán los últimos dos clasificados tanto del este como del oeste.

Conferencia Este

El ganador de este partido que se disputará el martes enfrentará luego al perdedor de 76ers vs. Magic, mientras que el derrotado quedará directamente eliminado.

7:30 p.m. de Miami.

4:30 p.m. de Los Ángeles.

5:30 p.m. de Ciudad de México.

6:30 p.m. de Bogotá

8:30 p.m. de Buenos Aires.

1:30 a.m. de Madrid (ya miércoles).

El ganador de este duelo, que se disputará el miércoles, amarrará el puesto 7° y enfrentará a los Boston Celtics en los playoffs, mientras que el perdedor tendrá una vida más: enfrentará al vencedor de Hornets vs. Heat.

7:30 p.m. de Miami.

4:30 p.m. de Los Ángeles.

5:30 p.m. de Ciudad de México.

6:30 p.m. de Bogotá

8:30 p.m. de Buenos Aires.

1:30 a.m. de Madrid (ya miércoles).

Conferencia Oeste

Jugaron en el último partido de la temporada regular (triunfo angelino) y volverán a hacerlo inmediatamente en el play-in. El ganador enfrentará al derrotado en Suns vs. Trail Blazers, mientras que el perdedor comenzará sus vacaciones.

10 p.m. de Miami.

7 p.m. de Los Ángeles.

8 p.m. de Ciudad de México.

9 p.m. de Bogotá

11 p.m. de Buenos Aires.

4 a.m. de Madrid (ya miércoles).

Los Suns jugarán ante los Trail Blazers mano a mano por el séptimo boleto a los playoffs, que tiene como “premio” enfrentar a los San Antonio Spurs de Wembanyama. El perdedor tendrá todavía una chance más, ante el vencedor de Clippers vs. Warriors.

10 p.m. de Miami.

7 p.m. de Los Ángeles.

8 p.m. de Ciudad de México.

9 p.m. de Bogotá

11 p.m. de Buenos Aires.

4 a.m. de Madrid (ya miércoles).

Los partidos a todo o nada por el octavo puesto se disputarán el viernes, tanto el del este como el del oeste. En ambos casos, el ganador de ese duelo enfrentará al mejor sembrado del Este (los Pistons de Detroit) y del Oeste (el campeón vigente, Oklahoma City Thunder).

Una vez estén los séptimos y octavos definidos, comenzará la primera ronda de los playoffs. En la Conferencia Este, los New York Knicks, que terminaron terceros, enfrentarán a los Atlanta Hawks, que culminaron la temporada regular en sexto lugar, mientras que los Cleveland Cavaliers, cuartos, se medirán frente a los Toronto Raptors, que terminaron quintos.

Por su parte, en la Conferencia Oeste, los Denver Nuggets, terceros en la clasificación, se medirán a los Minnesota Timberwolves, sextos, mientras que Los Ángeles Lakers, cuartos, enfrentarán a los Houston Rockets, que se quedaron con la quinta posición.

Mientras tanto, los mejores sembrados esperan rival. En el Este, Detroit Pistons se quedó con el liderato de la zona y espera al octavo sembrado, que recién se conocerá el viernes. En el caso de los Boston Celtics, que terminaron la campaña regular en el segundo lugar, esperan por Magic o 76ers.

En el caso del (salvaje) Oeste, Oklahoma City Thunder terminó como el mejor sembrado de la zona y conocerá a su rival el viernes, mientras que los San Antonio Spurs, ubicados como los segundos mejores sembrados, esperan al ganador entre los Suns y los Trail Blazers.

Todas las series comenzarán entre sábado y domingo, y se extenderán al mejor de siete encuentros. Los primeros dos juegos se disputarán en casa del mejor ubicado y los siguientes dos en casa del peor ubicado. En caso de ser necesario, el quinto y séptimo partido serán en el estadio del mejor preclasificado, y el sexto en el del peor.

Las finales de la NBA, que enfrentan al campeón del Este ante el del Oeste, comenzarán el 3 de junio.

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