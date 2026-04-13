El Gobierno de Trump presenta los diseños para la construcción del arco de 76 metros con estatuas doradas en Washington

Por Michael Williams, CNN

La Casa Blanca reveló el viernes los diseños para un imponente arco triunfal con detalles dorados que se ubicará cerca del Cementerio Nacional de Arlington. Los planos ofrecen una visión más detallada de la última manifestación del deseo del presidente Donald Trump de moldear la huella física de la ciudad de Washington.

El arco propuesto de 76 metros de altura, que estará en una rotonda entre la entrada del cementerio y el Monumento a Lincoln, está coronado por una estatua dorada de la Dama de la Libertad alada que sostiene un escudo y una antorcha. Dos águilas doradas se posan bajo las alas de la estatua en los bocetos elaborados por Harrison Design, un estudio de arquitectura de Washington.

La administración de Trump compartió los bocetos con la Comisión de Bellas Artes, un organismo gubernamental que tendrá que aprobar los diseños.

La estructura evoca el Arco del Triunfo de París, aunque superaría su altura en más de 24 metros. Sería más del doble de la altura del cercano Monumento a Lincoln.

Otros detalles chapados en oro incluyen dos frases: “Una nación bajo Dios” en el lado del arco que da al Monumento a Lincoln y “Libertad y justicia para todos” en la parte que da al cementerio; adornos dorados que recubren el nivel superior del arco; también tendrá detalles en el interior del arco mismo y varios leones dorados sobre pedestales que rodean la estructura.

La administración propuso la estructura como una forma de conmemorar el 250º aniversario de Estados Unidos. Sin embargo, la propuesta ha generado preocupación desde que Trump la dio a conocer, debido a que bloquearía vistas históricas importantes en ambas direcciones y a los posibles peligros relacionados con su ubicación cerca de una pista del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

Un grupo de veteranos ha demandado al Gobierno federal para bloquear la construcción del arco, argumentando que el proyecto deshonraría el servicio de los veteranos al obstruir la vista del Cementerio Memorial de Arlington y “degradaría su experiencia personal al visitar el Cementerio de Arlington o al transitar por Memorial Circle y el Corredor de Memorial Avenue”.

El arco es uno de los varios intentos de imponer los gustos estéticos del presidente en toda la capital del país, incluyendo la demolición del Ala Este de la Casa Blanca para dar lugar a un extenso salón de baile, el asfaltado del Jardín de las Rosas al estilo de su club Mar-a-Lago y las renovaciones planeadas del Centro Kennedy, que ahora lleva el nombre de Trump en la fachada del edificio.

El representante Don Beyer, un demócrata de Virginia cuyo distrito colinda con el lugar donde se proyecta construir el arco, dijo que el arco tenía como objetivo complacer el “ego” de Trump.

“Mientras los estadounidenses se preocupan por el aumento vertiginoso de los costos y otra guerra interminable, el presidente Trump está centrado en un proyecto vanidoso financiado por los contribuyentes que colapsaría el tráfico, bloquearía nuestro horizonte y se alzaría sobre un terreno sagrado donde están enterrados quienes sirvieron a nuestra nación, incluidos mis propios padres y mi hermana”, dijo Beyer en una publicación en X.

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