La derrota de Orbán en Hungría muestra cómo el populismo puede quedarse sin camino

Análisis de Christian Edwards, CNN

La derrota de Viktor Orbán significa que Hungría tendrá un cambio de gobierno por primera vez desde 2010.

Aunque las encuestas habían sugerido una victoria decisiva para el partido opositor Tisza, muchos de sus partidarios se negaban a permitirse imaginar cómo podría sentirse la victoria. Tras 16 años de gobierno del partido iliberal Fidesz de Orbán, el terreno electoral se había inclinado tanto en contra de sus oponentes que algunos se preguntaban si era posible una alternativa.

Así que cuando Orbán concedió la derrota a su rival, Péter Magyar, para algunos se sintió como un cambio de régimen. András Petöcz, escritor y poeta, dijo que la sensación le recordó estar en Budapest durante el colapso de la Unión Soviética.

“Tenía 30 años cuando terminó el régimen comunista. Es la misma sensación, la misma”, dijo a CNN desde las orillas del Danubio, donde miles de simpatizantes de Tisza se habían reunido para conocer los resultados.

Magyar, el primer ministro entrante, le dijo a la multitud: “Juntos, reemplazamos el régimen de Orbán. Juntos, liberamos a Hungría. Recuperamos nuestro país”.

Aunque mucho sigue sin estar claro —desde el tamaño de la mayoría de Tisza en el parlamento hasta cómo comenzará el trabajo de deshacer el sistema que construyó Fidesz—, la derrota de Orbán ha mostrado el callejón sin salida del populismo. Su derrota ofrece lecciones para quienes buscarían emularlo, y para quienes se alegran de verlo fuera.

La primera lección es que es difícil internacionalizar el nacionalismo. Tras haber gobernado durante tanto tiempo como un campeón de la soberanía nacional —prometiendo defender a Hungría de las supuestas amenazas de la Unión Europea y de la ideología liberal—, la campaña de Orbán al final se apoyó en gran medida en el respaldo de sus poderosos valedores internacionales en Estados Unidos y Rusia.

Enviado a Budapest la semana pasada para ayudar al aliado más cercano de la administración Trump en Europa, el vicepresidente JD Vance dijo que estaba dispuesto a ayudar a Orbán “todo lo que pueda”. El presidente Donald Trump fue más allá. “SALGAN Y VOTEN POR VIKTOR ORBÁN”, proclamó en Truth Social. “Es un verdadero amigo, luchador y GANADOR”.

Los acercamientos de la administración Trump no funcionaron. Aunque algunos húngaros —apiñados en un salón de actos en Budapest para escuchar hablar a Vance el martes— sin duda se sintieron halagados por la atención de una superpotencia, y agradecidos al primer ministro que la consiguió, hay algo contradictorio en imaginar que la gente votará por un político nacionalista porque una potencia extranjera se lo dijo.

Antes de la derrota de Orbán, Ivan Krastev, un politólogo búlgaro que conoce a Orbán desde la década de 1990, dijo a CNN: “La ironía es que si va a perder, va a perder como un globalista”. Al recurrir a sus poderosos amigos en el extranjero, Orbán estaba “haciendo todo lo que uno quiere que hagan los líderes políticos muy fuertemente internacionalistas”.

Una razón por la que la campaña de Orbán se centró tan intensamente en la política exterior es que su historial interno era tan pobre. Esta es otra lección de su derrota: el populismo consiste en ganar el día, la semana, el ciclo de noticias. Para funcionar, este modo de gobernar de una batalla tras otra necesita un flujo constante de enemigos. Orbán encontró muchos: ONG, universidades liberales, George Soros, el movimiento LGBTQ, la Unión Europea.

Pero al final te quedas sin dragones que matar. Gran parte de la campaña de Orbán vilipendió a la vecina Ucrania. Budapest está empapelada con carteles del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Algunos dicen: “¡Peligro!” Otros dicen: “No dejes que él sea el que se ría al final”.

Sin una economía próspera, ni un sistema de salud bien gestionado, ni otros logros de política pública que señalar, la campaña de Orbán, en cambio, apuntó a asustar a los húngaros para que votaran por Fidesz presentándose como la “opción segura” para proteger a Hungría de amenazas supuestamente planteadas por Ucrania. “Siempre está hablando de soberanía, pero creer que la principal amenaza para la soberanía húngara en Ucrania (se volvió) cómico”, dijo Krastev. Para contrarrestar las vagas advertencias de Orbán sobre el peligro procedente del extranjero, a Magyar simplemente le bastó con señalar su historial en casa, con el que los húngaros no quedaron precisamente impresionados.

Para quienes buscan derrotar a los populistas, la derrota de Orbán también ofrece lecciones. A pesar de su abrumadora victoria, muchos húngaros de izquierda y liberales no sienten gran entusiasmo por Magyar, un exinsider de Fidesz que sigue siendo profundamente conservador.

No obstante, los húngaros se unieron en torno a Magyar, juzgando correctamente que era su mejor oportunidad electoral para derrotar a Orbán. Péter Krekó, politólogo que dirige Political Capital, un think tank en Budapest, dijo a CNN que los votantes más liberales de Hungría no permitieron que lo perfecto se convirtiera en enemigo de lo bueno.

En un discurso de victoria frente al parlamento de Hungría, Magyar dijo a sus seguidores que tenía claro cuáles eran los desafíos que se avecinaban. Instó a Orbán a actuar como un “gobierno interino” y a no obstaculizar el trabajo del gobierno entrante.

Pero para sus seguidores, si Tisza puede desmantelar el modelo orbánista y gobernar con eficacia parecía una cuestión para otra noche.

“Sería un giro de guion bienvenido si Hungría pasara de ser un modelo de iliberalismo, posverdad y autoritarismo en el mundo occidental a un modelo de cambio democrático”, dijo Krekó. Ya veremos.

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