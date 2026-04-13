Noboa anuncia segundo visita a China, mientras busca estar cerca de Trump en América Latina

Por Ana María Cañizares, CNN en Español

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, parece tener claro que los negocios con China deben continuar a pesar de su alineamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lleva meses intentando persuadir a los gobiernos de la región para que tomen distancia del gigante asiático.

Así, Noboa dijo este lunes que si bien Estados Unidos es un socio importante en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, no se puede dejar de lado la relación con países como China y Rusia con quienes —a su criterio— Ecuador tiene un importante vínculo económico.

“Eso no significa que nos tenemos que cerrar en banda con solo un socio estratégico. Sí, es nuestro principal socio en seguridad (Estados Unidos) pero nosotros tenemos que seguir en comercio con todo el mundo. No podemos negar que tenemos una buena relación comercial con China”, expresó Noboa durante una entrevista en la radio local Forever de Guayaquil.

El mandatario adelantó que en agosto de este año iniciará una nueva visita oficial a China aunque no precisó si se reunirá con el presidente Xi Jinping, como ya lo hizo en junio de 2025 en el marco del 45° aniversario de las relaciones diplomáticas entre Quito y Beijing con el fin de promover más inversiones, intercambio y asistencia. Esa visita de Noboa a China se produjo en el contexto de la guerra comercial desatada por Trump, aunque la Cancillería ecuatoriana indicó que no había recibido presiones de EE.UU. para que se abstenga de profundizar sus relaciones con China.

Noboa no ve posible “pelearse” con el segundo socio comercial de Ecuador y ha insistido en que está alineado con Trump en el combate a la criminalidad, pero que eso no le aleja de China.

“No podemos cerrarnos a hacer comercio con diferentes naciones que en los últimos 20 años se han vuelto importantes socios comerciales del Ecuador. Al final me debo a los ecuatorianos y lo que es mejor para los ecuatorianos”, puntualizó Noboa.

En marzo pasado, Noboa participó en la cumbre “Escudo de las Américas” (Shield of the Americas) convocada por Trump en Florida y que reunió a varios presidentes de la región con el fin de promover una alianza contra el crimen organizado y el narcotráfico. Noboa dijo que el encuentro no tenía fines ideológicos sino fomentar “una alianza por la seguridad y contra el narcotráfico, el terrorismo, la minería ilegal y la corrupción política”.

Expertos consultados por CNN advirtieron en marzo que a Noboa no le sería fácil distanciarse de China para quedar bien a los ojos de Trump y parece ser que sus presagios políticos se están cumpliendo tras el anuncio de una nueva visita oficial al gigante asiático. “Ningún gobierno debería alinearse demasiado o tomar partido por una potencia en específico más aún cuando el mundo está tan segmentado y polarizado”, dijo a CNN la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de British Columbia en Canadá, Grace Jaramillo.

Ecuador mantiene importantes compromisos con China en cuanto a deuda, proyectos de inversión y ha sido una especie de “salvavidas” en momentos críticos como la pandemia del covid-19 cuando la campaña de vacunación promovida por el entonces presidente Guillermo Lasso logró tener éxito con apoyo de donaciones y compras masivas de vacunas desde el gigante asiático.

En 2025, Ecuador reportó un notable aumento de las importaciones desde China y se consolidó como el primer país de origen de estas compras. Según el Banco Central del Ecuador, el total de importaciones no petroleras desde China ascendió a US$ 7.821 millones, es decir 29,5 % más de lo que el país compró al gigante asiático en 2024, cuando esa cifra se ubicó en US$ 6.038 millones. Mientras que las exportaciones totales a China —aunque crecieron a menor ritmo— pasaron de US$ 5.089 millones en 2024 a US$ 5.988 millones, un 17,6 % de incremento. Cifras reportadas tras casi dos años de vigencia del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Ecuador y China.

Cabe señalar que en 2025 China registró un superávit comercial histórico con Latinoamérica. El récord alcanzado por China dio un salto de 20 % con respecto a 2024 y tuvo un importante impulso de América Latina con compras al gigante asiático que aumentaron en el último año a pesar de las tensiones con Estados Unidos por los polémicos aranceles establecidos por el presidente Donald Trump.

En este contexto, Noboa tendrá que calmar las aguas ante los ojos de la comunidad internacional y evitar un desplazamiento a nivel diplomático pues actualmente Ecuador mantiene varios frentes abiertos con países como Colombia, México y Cuba por diversos motivos.

La crisis diplomática más importante en este momento es la que ha ido escalando con su vecino Colombia luego de imponer incrementos a una denominada “tasa de seguridad”, que no es más que un arancel que ha llegado al 100 % para los productos importados desde Colombia argumentando falta de apoyo del gobierno de Petro en la lucha fronteriza contra el narcotráfico. La situación se agravado y los embajadores de los dos países han sido llamados a consultas mientras el mayor peso del problema ha recaído en los sectores productivos y comerciales colombianos y ecuatorianos que piden más diálogo y coherencia para resolver este impase.

En este marco, Noboa tendrá que poner a prueba la confianza de China para continuar haciendo negocios y futuros acuerdos con un país con conflictos políticos abiertos en la región.

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