Swalwell dice que planea renunciar al Congreso en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada

Por Annie Grayer y Sarah Ferris, CNN

El representante demócrata Eric Swalwell anunció este lunes que planea renunciar al Congreso tras la difusión de una serie de explosivas acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra.

El anuncio del demócrata de California se produce mientras enfrenta una investigación ética de la Cámara de Representantes anunciada recientemente y una creciente presión de ambos lados del pasillo para que dimita. Swalwell, quien ha negado las acusaciones, ya había suspendido su candidatura a gobernador de California, aunque eso no frenó los llamados para que deje su cargo. El congresista también se enfrentaba a la posibilidad de una votación en el pleno de la Cámara para expulsarlo.

“Expulsar a cualquier persona del Congreso sin el debido proceso, a los pocos días de que se presenta una acusación, está mal”, dijo Swalwell en un comunicado publicado en X. “Pero también está mal que mis electores me tengan distraído de mis deberes. Por lo tanto, planeo renunciar a mi escaño en el Congreso”. No indicó con precisión cuándo dejaría el cargo.

CNN y el San Francisco Chronicle informaron la semana pasada que una exempleada acusó a Swalwell de agresión sexual, describiendo una noche de copas que terminó con una relación sexual no consentida. Además de esta acusación de agresión sexual, otras tres mujeres que hablaron con CNN alegaron otras conductas sexuales inapropiadas de Swalwell, como envíos de fotos de desnudos no solicitadas y mensajes explícitos.

Swalwell ha negado enérgica y repetidamente las acusaciones de agresión sexual.

“Lamento profundamente ante mi familia, mi personal y mis electores los errores de juicio que he cometido en mi pasado”, dijo Swalwell en el comunicado con el que anuncia sus planes de renunciar. “Lucharé contra la grave y falsa acusación hecha en mi contra. Sin embargo, debo asumir la responsabilidad y hacerme cargo de los errores que sí cometí”.

Aunque todavía no está claro si una iniciativa para expulsar a Swalwell podría tener éxito, algunos miembros de su propio partido habrían comenzado a tramar cómo sacarlo de la Cámara después de leer con disgusto los detalles de la presunta conducta sexual inapropiada.

Y no es el único miembro al que estos demócratas habrían estado buscando castigar con la expulsión —la consecuencia más dura posible para un miembro del Congreso. Algunos demócratas habrían estado señalando en privado que estarían dispuestos a votar para destituir a Swalwell solo si los republicanos hacen lo mismo con uno de sus propios colegas acosados por controversias, dijeron múltiples fuentes a CNN.

Tras bambalinas, habría surgido un plan para que una mujer de cada partido, la representante demócrata Teresa Leger Fernández, de Nuevo México y la representante republicana Anna Paulina Luna, de Florida, redacten cada una una medida de expulsión para forzar votaciones de destitución separadas dirigidas a miembros que hayan enfrentado públicamente acusaciones de conducta inapropiada. La medida de la representante republicana apuntaría a Swalwell, mientras que la de la demócrata apuntaría al representante republicano Tony Gonzales, de Texas, quien el mes pasado reconoció una aventura con una empleada que posteriormente se suicidó.

El anuncio de Swalwell no detendrá por completo esos planes. “No vamos a dar marcha atrás”, dijo a CNN un asesor de Leger Fernandez.

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