Una serie de tormentas peligrosas amenaza con azotar el centro de EE.UU. durante varios días

Por el meteorólogo Chris Dolce, CNN

Se avecina una semana completa de clima peligroso para el centro de EE.UU., con varias rondas de tormentas eléctricas potentes que desatarán granizo y vientos potencialmente destructivos, así como algunos tornados.

Granizo del tamaño de pelotas de béisbol cayó al sur de Minneapolis y vientos potentes derribaron líneas eléctricas y árboles en el noreste de Illinois mientras las tormentas tomaban forma el lunes por la tarde.

Aproximadamente una docena de estados, desde Texas hasta el Alto Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos, estarán bajo amenaza de tormentas severas uno o más días hasta el viernes. La zona de amenaza se desplazará cada día dependiendo del lugar en el que las oleadas de energía de la corriente en chorro se superpongan con aire cálido y húmedo hasta detonar un intenso desarrollo de tormentas eléctricas.

La andanada de tormentas también aumentará los temores por inundaciones, especialmente donde los ríos ya corren altos en el anegado norte de Michigan y el norte de Wisconsin.

El sur de Minnesota y el centro-oeste de Wisconsin, incluidas las Ciudades Gemelas, están en el corredor donde las tormentas más intensas del lunes han comenzado a formarse.

El granizo del tamaño de pelotas de golf o incluso de béisbol es el mayor temor, ya que podría abollar autos, romper parabrisas y dañar techos. Las tormentas también podrían producir algunos tornados y vientos lo suficientemente fuertes como para derribar árboles y líneas eléctricas.

El martes podría tener lugar la mayor cantidad de tormentas de manera más generalizada. La zona de amenaza de tormentas se extiende desde el oeste de Texas hasta Oklahoma y los Grandes Lagos.

Chicago, Milwaukee y Des Moines, Iowa, están bajo un riesgo de Nivel 3 de 5 de tormentas eléctricas severas que incluye a más de 14 millones de personas.

Las tormentas eléctricas supercelulares que se enciendan en este corredor hacia el final de la tarde podrían llevar consigo granizo destructivo del tamaño de limones o más grande. También son posibles algunos tornados y tienen el potencial de ser fuertes — clasificados EF2 o superiores.

También es posible que haya vientos fuertes capaces de causar cortes de energía y dañar o incluso arrancar árboles de raíz a medida que las tormentas avanzan hacia el este durante la noche a través de Michigan y las partes del norte de Ohio e Indiana.

Se espera que el miércoles traiga otra ronda más de tormentas fuertes, pero las tormentas remanentes del martes podrían afectar la potencia de la amenaza: cuanto más tiempo permanezcan, menos tiempo tendrá el sol para calentar el aire y proporcionar energía para nuevas tormentas. De cualquier manera, los daños por viento y el granizo parecen ser los mayores temores, más que los tornados.

Y eso no es todo.

Una oleada más de energía de la corriente en chorro encenderá una ronda final de tormentas eléctricas potentes el viernes, especialmente desde Oklahoma hasta Iowa, pero es demasiado pronto para determinar la fuerza de su impacto.

El centro de EE.UU., cansado de las tormentas, finalmente tendrá un respiro durante el fin de semana debido a un cambio en el patrón meteorológico que también traerá una caída de temperatura.

Hay alertas de inundación vigentes para las partes del norte de Wisconsin y Michigan, donde varias rondas de lluvia esta semana podrían agravar las inundaciones fluviales en curso y hacer que más ríos se desborden.

Las autoridades instan a los residentes cerca de la esclusa y presa del condado de Cheboygan en Michigan a prepararse para posibles evacuaciones, ya que los niveles de agua de la presa han aumentado debido al deshielo y a las recientes lluvias intensas.

Los residentes deben preparar una “bolsa de emergencia” con lo esencial, revisar los planes de evacuación con los miembros de la familia y estar listos para actuar, dijo la oficina del sheriff el lunes.

“Los niveles de agua siguen siendo impredecibles”, señaló la oficina del sheriff en una publicación que muestra proyecciones de posibles inundaciones. Las áreas en riesgo están a lo largo del río Cheboygan.

Los niveles de agua habían alcanzado 349,25 milímetros desde la parte superior de la presa hasta las 7 a.m. del lunes. Se activaría una orden de evacuación si los niveles de agua alcanzan 25,4 milímetros por debajo de la parte superior, según el Departamento de Recursos Naturales de Michigan.

Hay advertencias de inundación repentina vigentes tras las liberaciones de agua de la presa Tippy en el río Manistee y la presa Mio en el río Au Sable en el norte de Michigan. Las ubicaciones río abajo de ambas presas “deben estar preparadas para inundaciones”, dijeron las alertas.

Se pronostica que el río Muskegon cerca de Evart, Michigan, alcanzará la etapa de inundación mayor — casi cuatro metros y medio — para el miércoles. Las urbanizaciones a lo largo del río aguas arriba del pueblo verían inundaciones mayores a ese nivel y podría desencadenar “evacuaciones significativas”, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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