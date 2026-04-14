Amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia encienden alarmas cuando falta poco más de un mes para las elecciones

Por Fernando Ramos, CNN en Español

En la antesala de las elecciones presidenciales en Colombia, las amenazas ensombrecen el proceso. Este domingo, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, líder del partido opositor de derecha Centro Democrático, publicó en sus redes sociales la fotografía de una corona funeraria y un falso obituario con la frase “Paloma Valencia descanse en paz”. “Ojo con estos bandidos cobardes, todos tenemos que cuidar a Paloma. ¿Por qué hay redes que se prestan para esto?”, manifestó Uribe.

En un mensaje posterior, el exmandatario añadió: “Asesinaron a Miguel Uribe, amenazaron a Paloma, a María Fernanda y a otros, ahora amenazan a Paloma y también a Abelardo. Rechazo total. Los ciudadanos no podemos permitir que la delincuencia siga haciendo de las suyas”.

El candidato Abelardo de la Espriella, del movimiento de derecha Defensores de la Patria, también dijo que fue objeto de las mismas amenazas y se solidarizó con Paloma Valencia. “Miserables cobardes: así nos quiere ver el régimen y sus socios del narcoterrorismo a quienes luchamos por la democracia, la institucionalidad y la libertad. Toda mi solidaridad con @PalomaValenciaL”, sostuvo De La Espriella este domingo en su cuenta de X.

La situación ha sido recibida con preocupación por el Gobierno, que ha pedido a la Fiscalía General que investigue el origen de estas amenazas en redes sociales. El ministro de Defensa anunció en X una recompensa equivalente a US$ 277.000 por información que permita identificar y capturar a los responsables.

“Garantizaremos un proceso electoral seguro, con plena protección a todos los candidatos presidenciales. Se ofrece hasta $1.000 millones (de pesos colombianos) de recompensa por información veraz que permita anticipar y neutralizar riesgos contra la vida y el proceso electoral”, anunció este domingo el general en retiro Pedro Sánchez.

Esta campaña electoral ha estado marcada por la violencia contra diversos actores políticos en los ámbitos regional y nacional. El atentado del 7 de junio de 2025 contra el precandidato presidencial Miguel Uribe, del Centro Democrático, encendió todas las alarmas sobre el peligro real que enfrentan quienes participan de estos comicios.

Uribe Turbay murió el 11 de agosto del año anterior tras una dura batalla por su vida en la clínica Fundación de Santa Fe en Bogotá.

En 2025 se registraron más de 100 agresiones de todo tipo contra personas que participan de diferentes procesos políticos en el país, según la Misión de Observación Electoral (MOE).

“Rechazamos de manera categórica las amenazas de muerte contra la candidata @PalomaValenciaL y la vandalización de una de sus sedes de campaña. Desde el Gobierno Nacional hemos brindado todas las garantías de seguridad, especialmente a los candidatos de la oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos. Las autoridades están actuando para esclarecer los hechos y reforzar la protección”, aseguró en su cuenta de X Armando Benedetti, ministro del Interior.

Diferentes sectores políticos y de opinión han pedido al Gobierno izquierdista del presidente Gustavo Petro que garantice el ejercicio democrático en la primera vuelta presidencial, que se realizará el 31 de mayo.

“Las amenazas y la falta de garantías no nos detienen en esta lucha por un país sin miedo, donde no sean los violentos quienes manden y pongan las condiciones”, afirmó la candidata amenazada.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) anunció que reforzará las medidas de seguridad de los 14 candidatos presidenciales inscritos en estas elecciones y sus fórmulas vicepresidenciales.

“Esto no es un hecho aislado: es un atentado directo contra la democracia colombiana y un retroceso inaceptable a épocas oscuras que enlutaron a nuestra Nación. El Estado tiene la obligación indelegable de proteger la vida de quienes aspiran a representar a los colombianos y de quienes ejercen oposición política”, manifestó el expresidente de Colombia, Iván Duque.

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