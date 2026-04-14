Comienza un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona tras un proceso que terminó en escándalo

Por Cecilia Domínguez, CNN en Español

No es un déjà vu. Es la evidencia de una deuda judicial que todavía no se saldó. “Empieza el juicio por la muerte de Diego Maradona” fue el titular que acaparó la atención de los medios del mundo hace un año. Y ahora vuelve a escribirse. Este martes, en los Tribunales de la provincia de Buenos Aires, inicia un nuevo juicio. Desde cero, la justicia intentará no solo esclarecer los últimos días del ídolo del fútbol argentino, sino también determinar quiénes deben asumir responsabilidades por su muerte.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 por una falla cardíaca, durante la internación domiciliaria en su casa de un barrio privado bonaerense, dos semanas después de haber sido sometido a una intervención quirúrgica por un hematoma subdural en el cerebro. “Esperamos que el Tribunal esté a la altura, que entienda la gravedad del hecho que se investigó, de lo que tienen que juzgar y, sobre todo, lo que representó Diego para los argentinos y para el mundo del fútbol”, dijo Mario Baudry, el abogado de Diego Fernando Maradona, el menor de sus hijos. La muerte de Maradona generó conmoción internacional y miles de hinchas se movilizaron en Argentina y en distintas partes del mundo pidiendo justicia, incluso lo hicieron afuera de los Tribunales en el primer juicio, con banderas, camisetas, cánticos y carteles que clamaban “Justicia por D10S”.

Diego Maradona fue uno de los futbolistas más influyentes y carismáticos de la historia, cuya carrera trascendió fronteras. Nacido en el seno de una familia humilde en Buenos Aires, alcanzó la cima del deporte con una habilidad extraordinaria y una fuerte personalidad dentro y fuera de la cancha. Su consagración llegó en el Mundial de México 1986, donde llevó a Argentina a conseguir el título de campeón, con actuaciones memorables conocidas bajo el nombre de “El Gol del Siglo” y “La Mano de Dios”. Más allá de los logros deportivos, Maradona fue una figura con luces y sombras a nivel personal, con una vida marcada por excesos y una relación intensa con la fama.

El debate oral anterior, que duró casi tres meses, quedó anulado tras un escándalo: la entonces jueza Julieta Makintach fue recusada y luego destituida por presunta falta de imparcialidad y por haber autorizado a personas cercanas a grabar videos de las audiencias para un documental. La suspensión temporal y la posterior nulidad del juicio dejaron el caso en pausa hasta este nuevo comienzo.

Los siete profesionales médicos, imputados por homicidio simple con dolo eventual, volverán a sentarse ante el Tribunal. Leopoldo Luque, neurocirujano; Agustina Cosachov, psiquiatra; Carlos Díaz, psicólogo; Mariano Perroni, supervisor de enfermeros; Ricardo Almirón, enfermero; Nancy Forlini, coordinadora médica; y Pedro Di Spagna, médico clínico, deberán presentarse a las 10 de la mañana en la primera audiencia. Todos ellos se han declarado inocentes y llegan al debate oral en libertad. En caso de ser condenados, enfrentan penas de entre 8 y 25 años de prisión.

“Empezamos este juicio para demostrar la ausencia de responsabilidad penal en cada uno de los siete imputados, porque es claro que no hubo un plan criminal doloso para matar a Maradona”, afirmó Vadim Mischanchuk, abogado de Cosachov.

En tanto, Baudry, dijo: “Espero que los declaren culpables, independientemente de la pena que les apliquen. Y que con Luque, Cosachov y Díaz, los máximos responsables, los jueces sean severos. No hicieron lo que tenían que hacer como profesionales médicos y con la responsabilidad que ellos habían asumido”.

La enfermera Dahiana Madrid es la octava imputada, pero como pidió un juicio por jurados, será juzgada en un proceso diferente que todavía no tiene fecha de inicio. “Nosotros creemos que este juicio no se puede hacer en paralelo con el juicio de Madrid. Tendría que haber un juicio único y tendría que ser por jurados”, dijo Nicolás D’Álbora, abogado de Forlini.

Quienes dirigirán el juicio, escucharán a unos 100 testigos, valorarán la prueba y, finalmente, dictarán sentencia serán los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro, provincia de Buenos Aires. La primera audiencia será transmitida en vivo a través de YouTube, al igual que las etapas finales de alegatos y sentencia.

“Creo que todo el Poder Judicial de San Isidro va a estar bajo la lupa en este juicio”, sostuvo Baudry, haciendo referencia al antecedente que marcó el punto final del juicio del año pasado, luego de la recusación de Makintach. A pesar de que la exjueza negó las acusaciones y dijo no tener vínculo con la realización de un documental de seis capítulos de nombre “Justicia Divina”, el escándalo fue tal que fue sometida a un juicio político que resultó en su destitución en noviembre de ese mismo año. A diferencia de Baudry, Mischanchuk opinó: “Para mí hubo un punto final. Estos son tres jueces nuevos con una trayectoria comprobada”, y agregó que no tomará ninguna precaución al respecto.

“Después de lo que pasó con Makintach, Luque no confiaba en ningún juez, no confiaba en el Poder Judicial, así que lo que quería era un juicio por jurados. Pero se le fue denegado”, contó Julio Rivas, abogado de Luque. A pesar de la voluntad de su defendido, Rivas confía en la realización de un juicio técnico y en el nuevo Tribunal: “Considero que son tres jueces imparciales”.

La defensa de Forlini sostiene que quienes salieron perjudicados por el escándalo de la jueza son los imputados. “Este juicio no debería empezar. La pregunta que hay que hacerse es por qué mi clienta se tiene que someter a un nuevo juicio porque a una jueza se le ocurrió hacer un documental. ¿Por qué los imputados pagan los platos rotos?”, dijo D’Álbora.

Un centenar de personas serán llamadas a declarar, en lo que representa un recorte de la lista de testigos de alrededor de 300 del juicio anterior. “Todas las partes hemos hecho un gran esfuerzo para acordar cuáles son realmente los testigos útiles”, dijo Mischanchuk. El objetivo es circunscribe al período de tiempo que va desde el 11 hasta el 25 de noviembre del 2020 para reconstruir cómo transcurrieron esos 14 días de internación domiciliaria, antes de la muerte de Maradona. “Para nosotros los testigos más importantes son los que puedan opinar con respecto a la autopsia, al análisis toxicológico y a las historias clínicas, en el período que los fiscales determinaron que debe ser juzgado”, agrega.

Además de peritos y diversos especialistas médicos, en la lista de testigos figuran familiares de Maradona, como sus hijas, Dalma, Giannina y Jana, y su expareja Verónica Ojeda, que declaró en el juicio anterior y participó en varias audiencias como público. “Verónica lo vive con dolor, como toda la familia. Te podés imaginar que para las víctimas revivir todo es difícil, y más por tener que contener a su hijo de 13 años”, relató Baudry, que es también su pareja.

Tras el escándalo del proceso anterior, hay incertidumbre sobre que este nuevo juicio pueda desarrollarse con normalidad y llegue a su final. La estimación es que, antes de la feria judicial de invierno, es decir, a mediados de año, ya pueda haber una sentencia. “Este juicio se tiene que hacer por respeto a los familiares de Maradona y por respeto a todos los imputados. Este juicio tiene que empezar y tiene que terminar. Y yo estoy seguro de que este tribunal así lo va a llevar adelante”, dijo Mischanchuk, y agregó que, una vez concluido el debate oral, si las partes se consideran agraviadas por la sentencia, tendrán la posibilidad de recurrirla.

“La expectativa es que no sean más de 30 jornadas, o sea en dos meses, se debería poder terminarlo y que se haga justicia: llegar a una sentencia condenatoria para los responsables que mataron a Diego”, dijo Baudry. Por su lado, Rivas cree que el proceso será ágil dado que el número de testigo se redujo significativamente.

Con el antecedente del juicio anulado, todo será observado con más atención esta vez, desde las declaraciones de los testigos hasta las decisiones del tribunal. No solo por el impacto mediático, sino por la posibilidad de que finalmente se arroje luz sobre una de las muertes más controvertidas del deporte argentino. En las próximas horas, las partes volverán a verse las caras para que el juicio comience.

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