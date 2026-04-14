Estos fueron los aeropuertos más concurridos del mundo en 2025

Por Marnie Hunter, CNN

Se publicaron las clasificaciones de los aeropuertos más concurridos del mundo para 2025. El tráfico aéreo mundial del año pasado mostró un crecimiento significativo, y el aeropuerto número 1 mantuvo su título de larga data. Pero 2026 ha introducido más incertidumbre para los viajes aéreos.

Se estima que el total de pasajeros a nivel mundial alcanzará los 9.800 millones en 2025, según cifras preliminares publicadas el martes por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés). Eso representa un aumento del 3,6 % con respecto a 2024 y marca una ganancia del 7,3 % frente a las cifras prepandemia de 2019. ACI, una federación del sector que representa a más de 2.200 aeropuertos en 181 países, finalizará los recuentos de tráfico en julio.

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el centro de operaciones de Delta Air Lines en la capital de Georgia, vuelve a ser el número 1 del mundo en tráfico de pasajeros, con la impresionante cifra de 106,3 millones de pasajeros utilizando el aeropuerto en 2025.

Si bien es una cifra impresionante, sí representa una disminución del 1,6 % con respecto al total de 2024 y una caída de casi el 4 % frente a 2019.

El aeropuerto de Atlanta ha ostentado el título de aeropuerto más concurrido del mundo durante 27 de los últimos 28 años, cediéndolo solo una vez en 2020, cuando los viajes aéreos se desplomaron al inicio de la pandemia de covid-19.

El Aeropuerto Internacional de Dubai mantuvo el puesto número 2 por tercer año consecutivo. Y el Aeropuerto Haneda de Tokio subió un puesto para quedarse con el número 3 en 2025. Dallas Fort Worth (n.º 4) y Shanghái Pudong (n.º 5) completan los cinco primeros.

“En general hemos visto crecimiento en todas las regiones, y estuvo realmente respaldado e impulsado por el tráfico internacional”, dijo a CNN Travel Justin Erbacci, director general de ACI World, señalando que el tráfico en Estados Unidos se ha aplanado un poco recientemente tras algunos años de crecimiento muy sólido.

Si bien el tráfico en los aeropuertos del mundo fue fuerte, una variedad de factores en juego el año pasado —incluida la geopolítica y una economía global frágil— son grandes incógnitas sobre cómo se comportará el tráfico aéreo en 2026.

El Aeropuerto de Dubai, que ocupa el puesto número 1 en un top 10 separado de pasajeros internacionales, ha sufrido importantes interrupciones operativas en 2026 desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, junto con otros aeropuertos.

Aún es demasiado pronto para saber exactamente cuán profundamente la guerra y la incertidumbre global afectarán el tráfico aéreo, dijo Erbacci. Pero cuanto más se prolongue el conflicto en Medio Oriente, más amplios podrían ser los impactos.

En este momento, los aumentos en el precio del combustible están dando como resultado tarifas más altas en todo el mundo y los pasajeros han encontrado “rutas alternativas”, dijo, para evitar lugares que han experimentado interrupciones operativas recientes, incluido Dubai.

El suministro de combustible es una preocupación mayor para Erbacci.

“Si se prolonga mucho más, empezaremos a ver presiones sobre la disponibilidad real de combustible, lo que podría afectar las rutas que las aerolíneas decidan volar”, dijo Erbacci a CNN Travel en una entrevista a principios de la semana pasada, justo antes del anuncio de un alto el fuego, que puede no resultar duradero.

“Si la crisis continúa durante varios meses más, eso también va a afectar la economía global y la inflación y eso puede o no afectar la propensión de la gente a volar, o a dónde vuelan, o cómo vuelan”, dijo Erbacci.

Por ahora, el deseo de viajar sigue siendo fuerte, dijo. ACI espera ver el crecimiento más fuerte en el futuro en regiones como África, Medio Oriente y Asia-Pacífico, con un crecimiento menos significativo pero sostenido en Norteamérica y Europa.

ACI ve que “el crecimiento continúa, y una industria robusta, a pesar de los problemas geopolíticos y de cómo puedan alterar el impacto, lo cual ninguno de nosotros puede realmente comprender en este momento”, dijo Erbacci.

Hartsfield-Jackson Atlanta (ATL): 106,3 millones de pasajeros; 1,6 % menos que en 2024

Dubai (DBX): 95,2 millones de pasajeros; 3,1 % más

Tokio Haneda (HND): 91,7 millones de pasajeros; 6,7 % más

Dallas Fort Worth (DFW): 85,7 millones de pasajeros; 2,5 % menos

Shanghái Pudong (PVG): 85 millones de pasajeros; 10,7% más

Chicago O’Hare (ORD): 84,8 millones de pasajeros; aumento del 6 %

London Heathrow (LHR): 84,5 millones de pasajeros; aumento del 0,7 %

Estambul (IST): 84,4 millones de pasajeros; aumento del 5,5 %

Guangzhou Baiyun (CAN): 83,6 millones de pasajeros; aumento del 9,5 %

Denver International (DEN): 82,4 millones de pasajeros; aumento del 0,1 %

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