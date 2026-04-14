Las 5 cosas que debes saber este 14 de abril

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Muere en Louisiana otro inmigrante mexicano bajo custodia de ICE. El papa León XIV le responde a Trump. La derrota de Orbán en Hungría muestra cómo el populismo puede quedarse sin camino. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Luego de que autoridades y analistas coincidieron en que la votación del domingo en Perú sería “la elección más compleja en la historia del país”, la mayoría esperaba confusión entre el electorado y un escrutinio largo hasta llegar a los resultados definitivos de las cinco competencias simultáneas. Sin embargo, los problemas logísticos llegaron antes, con cientos de mesas no instaladas en Lima, como un síntoma más de la profunda crisis institucional del país. Análisis.

Funcionarios de Trump discuten internamente los detalles de una posible segunda reunión, presencial, con funcionarios iraníes antes de que expire un cese del fuego el 21 de abril, dijo a CNN una fuente familiarizada con las conversaciones. Mientras tanto, Washington inició un bloqueo a puertos iraníes como táctica de presión en un contexto en el que Irán afirma tener ventaja por el cierre del estrecho de Ormuz.

Menos de un mes después de ser desplazado como ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López volverá al gabinete del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien anunció su nombramiento para la cartera de Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.

Un inmigrante mexicano murió el sábado bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Louisiana, informó la agencia este lunes, el tercer caso que se conoce en poco menos de un mes en medio de las duras políticas de inmigración del Gobierno de Donald Trump.

La derrota de Viktor Orbán ante Péter Magyar significa que Hungría tendrá un cambio de gobierno por primera vez desde 2010, y que el populismo ha quedado allí en un callejón sin salida. El resultado ofrece lecciones para quienes buscarían emularlo, y para quienes se alegran de verlo fuera. Análisis.

¿Cuál fue la primera mujer latina en encabezar Coachella?

A. Jennifer Lopez

B. Shakira

C. Becky G

D. Karol G

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

El primer avistamiento de un “jaguar de las nubes” en 10 años despierta esperanza en Honduras

En imágenes compartidas en exclusiva con CNN, un macho solitario, conocido como un “jaguar de las nubes”, fue avistado el 6 de febrero a unos 2.200 metros de altitud en un bosque de alta montaña, una señal positiva para la nación centroamericana que intenta un giro ambiental.

Tornados y granizo gigante dan inicio a una amenaza de tormentas severas en el centro de EE.UU.

Múltiples tornados y granizo de gran tamaño que azotaron partes de cuatro estados inauguraron este lunes una semana de condiciones climáticas peligrosas en el centro de Estados Unidos

Britney Spears entró a rehabilitación

Britney Spears fue internada en un centro de tratamiento por abuso de sustancias poco más de un mes después de haber sido arrestada bajo sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol y las drogas.

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Colombia autoriza sacrificar a 80 de los “hipopótamos de la cocaína” de Pablo Escobar.

“No tengo miedo de la administración Trump ni de hablar en voz alta del mensaje del Evangelio”

—Lo dijo el papa León XIV al rechazar con firmeza este lunes las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El tierno encuentro de la astronauta Christina Koch y su mascota tras la misión Artemis II

La astronauta estadounidense de la NASA Christina Koch vivió un emotivo reencuentro tras regresar de la misión Artemis II, que orbitó la Luna. Al llegar a su casa, su perra Sadie no pudo contener la emoción: aulló, movió la cola y corrió a recibirla con uno de sus juguetes. Koch compartió el momento en Instagram y aseguró que fue la parte más feliz de su regreso.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: D. La estrella colombiana Karol G hizo historia el domingo al convertirse en la primera cantante latina en encabezar el cartel del festival de música Coachella, en Indio, California.

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