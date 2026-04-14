Los alimentos ultraprocesados aumentan la grasa en los músculos, advierte estudio

Por Sandee LaMotte, CNN

La imagen parece una rebanada de carne con abundante marmoleo, similar a un corte de alta calidad con finas vetas de grasa. Pero no es comida. Es una resonancia magnética del muslo de una mujer de 62 años que obtenía el 87 % de sus calorías anuales de alimentos ultraprocesados.

“La dieta de esta participante consistía principalmente en cereales fríos, dulces de chocolate o barras de caramelo, refrescos regulares o bebidas azucaradas embotelladas”, dijo la Dra. Zehra Akkaya, investigadora y consultora del grupo de Investigación Clínica y Traslacional en Imágenes Musculoesqueléticas de la Universidad de California en San Francisco.

Las vetas ocultas de grasa entre y dentro de las fibras musculares pueden indicar problemas graves de salud, explicó Akkaya, autora principal de un nuevo estudio que analizó cómo los alimentos ultraprocesados aumentan la grasa intramuscular en personas con riesgo de osteoporosis de rodilla.

Los alimentos ultraprocesados se han vinculado con el aumento de peso y la obesidad, así como con el desarrollo de enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y la depresión. Este tipo de alimentos incluso podría acortar la vida.

Más del 50 % de las calorías consumidas por los adultos en Estados Unidos proviene de alimentos ultraprocesados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En los niños, esa cifra aumenta al 62 %.

Otra mujer de 61 años en el estudio también presentaba marmoleo de grasa en los músculos del muslo, aunque en menor grado. Aproximadamente el 29 % de su dieta anual consistía en alimentos ultraprocesados.

“Fue especialmente preocupante porque estas personas, escaneadas en un momento en que no presentaban signos de osteoartritis de rodilla, ya mostraban una calidad muscular comprometida”, dijo Akkaya.

Las células grasas debilitan los músculos al actuar como un obstáculo para el crecimiento, impidiendo que las fibras musculares se regeneren adecuadamente. Los músculos débiles son un factor clave en la osteoartritis de rodilla, la forma más común de enfermedad articular que afecta a casi 375 millones de personas en todo el mundo. Aunque antes se consideraba una enfermedad de personas mayores, un estudio encontró que más de la mitad de los nuevos casos ocurren en personas menores de 55 años, probablemente impulsado por el aumento global de la obesidad.

“Los músculos del muslo son cruciales para la estabilidad de la articulación de la rodilla, y cualquier pérdida de fuerza o tono puede aumentar el estrés mecánico sobre la articulación, especialmente en personas con obesidad, donde el exceso de peso corporal amplifica esta carga”, explicó Akkaya. “Nuestro grupo y otros han establecido previamente fuertes vínculos entre la fuerza, la calidad y la función muscular y el desarrollo de la osteoartritis de rodilla”.

Encontrar grasa intramuscular en el muslo implica que otros músculos del cuerpo también están afectados, señaló la radióloga Dra. Miriam Bredella, directora del Instituto de Ciencia Clínica y Traslacional de NYU Langone Health en Nueva York.

“Es un proceso sistémico, por lo que no ocurre solo en el muslo. Puedes observar otros músculos, las pantorrillas, los hombros, el abdomen y se verán similares”, dijo Bredella, quien no participó en el estudio.

Una menor calidad muscular debido a la infiltración de grasa significa que los músculos no son tan fuertes, lo que es un predictor de futuros problemas de salud, añadió.

“Si estás hospitalizado, la debilidad muscular aumenta el tiempo de estancia. Si te sometes a una cirugía, es un predictor negativo de los resultados”, dijo Bredella. “Hemos realizado muchos estudios en pacientes con cáncer: aumenta las complicaciones quirúrgicas, la recurrencia del tumor… es negativo”.

El nuevo estudio, publicado el martes en la revista Radiology, analizó resonancias magnéticas de 615 personas que participaban en la Iniciativa de Osteoartritis, un estudio nacional diseñado para aprender cómo prevenir y tratar la osteoartritis de rodilla. Ninguno de los participantes presentaba signos de esta enfermedad. En promedio, tenían 60 años y un índice de masa corporal (IMC) de 27.

Al calcular el IMC, un valor entre 25 y 29,9 se considera sobrepeso; entre 30 y 34,9, obesidad; entre 35 y 39,9, obesidad de clase 2; y más de 40, obesidad severa o de clase 3.

La mujer de 61 años cuya dieta consistía en un 29,5 % de alimentos ultraprocesados tenía un IMC ligeramente más alto, de 32,6, y un nivel de actividad mucho menor que la mujer con un IMC de 31,8 cuya dieta era 87,1 % ultraprocesada. Sin embargo, la mujer con mayor consumo de ultraprocesados presentaba significativamente más marmoleo de grasa en los muslos.

La ingesta calórica no pareció ser determinante, según el autor principal del estudio, el Dr. Thomas Link, profesor y jefe de la división de radiología musculoesquelética en la Universidad de California en San Francisco.

“A lo largo del estudio, cuanto más alimentos ultraprocesados consumía una persona, más grasa intramuscular tenía en los músculos del muslo, independientemente de la ingesta calórica”, afirmó.

Aunque el estudio no pudo demostrar que los alimentos ultraprocesados causaran el marmoleo graso en los músculos, “se trata de una asociación fuerte”, dijo Bredella. “Pero no sabemos cuánto tiempo se necesita consumir estos alimentos para que ocurra. Si simplemente se dejan de consumir, ¿desaparecería?”.

“Lo que sí sabemos es que si tienes infiltración grasa en el músculo y comienzas a hacer ejercicio y a comer de forma saludable, definitivamente puedes mejorar la calidad muscular”, añadió. “Es más fácil en personas jóvenes que en mayores, pero se puede lograr”.

No recurras a deportes de balón, como el baloncesto o el tenis, aconsejó Link: “No recomendamos ejercicios de alto impacto porque pueden dañar la articulación de la rodilla. Los ejercicios de bajo impacto son los mejores”.

Los expertos recomiendan trabajar los músculos que rodean la rodilla —cuádriceps, isquiotibiales, glúteos y pantorrillas— con ejercicios como sentadillas contra la pared, subir escalones, elevaciones de pierna de pie, elevaciones del muslo interno y levantamientos de talones.

“En uno de nuestros estudios encontramos que la máquina elíptica es muy beneficiosa, quizás más que otros ejercicios de bajo impacto. Y, por supuesto, el entrenamiento de fuerza con pesas es muy útil”, dijo Link.

En cuanto a la dieta, lo mejor es consumir alimentos reales y preparar comidas equilibradas en casa, señaló Bredella.

“Los músculos necesitan suficiente proteína, pero recurrir a barras de proteína ultraprocesadas y suplementos no es la solución”, afirmó. “Muchas de estas barras están llenas de azúcar y no son realmente saludables, a pesar de lo que dicen sus etiquetas”.

Puedes reducir el consumo de alimentos ultraprocesados con estos pasos:

Lee y compara las etiquetas de los productos y trata de elegir alternativas menos procesadas. Por ejemplo, cambia el yogur saborizado por yogur natural con fruta. Lo que incluyes es tan importante como lo que excluyes. Enfócate en agregar a tu dieta cereales integrales, verduras, legumbres y frutas frescas, congeladas o enlatadas en agua. Presta atención a las bebidas. Las bebidas azucaradas no tienen valor nutricional. Sustitúyelas por agua. Cuando comas fuera, opta por restaurantes y cafés locales en lugar de cadenas de comida rápida. Es menos probable que ofrezcan alimentos ultraprocesados.

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