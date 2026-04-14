Se fijó una audiencia de confirmación para el designado de Trump a la presidencia de la Fed, según un alto cargo republicano

Por Bryan Mena, CNN

Los senadores tienen previsto examinar la próxima semana la designación, por parte del presidente Donald Trump, de Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal, según el senador Tim Scott, quien preside la comisión que aprueba a los candidatos al banco central.

En una entrevista concedida este martes por la mañana a Fox Business, Scott dijo que la audiencia está programada para la próxima semana, pero no especificó la fecha. CNN se ha puesto en contacto con la Comisión Bancaria del Senado para obtener más detalles.

Para que una nominación presidencial sea considerada por los senadores, el nominado debe presentar documentación sobre sus finanzas y cualquier posible conflicto de intereses. Además, según las normas del Senado, se debe notificar con una semana de antelación la celebración de una audiencia.

La documentación se presentó el lunes por la noche y se publicó en línea este martes, detallando la considerable fortuna de Warsh y sus diversos cargos en consejos de administración. También detalla las importantes participaciones financieras de su esposa, Jane Lauder, nieta de la magnate de los cosméticos Estée Lauder. Warsh aseguró que se abstendría de participar en cualquier asunto que involucrara directamente a The Estée Lauder Companies y a TAW Ventures, un fondo de inversión en bienestar animal fundado por su esposa, debido a sus vínculos con la empresa.

Warsh accedió a desprenderse de sus numerosas participaciones financieras en un plazo de 90 días tras su confirmación. También se comprometió a renunciar a varios cargos, como los que ocupaba en UPS y Coupang, así como a sus vínculos con Stanford y a muchos otros puestos de consultoría.

Sin embargo, una disputa entre la Casa Blanca y el senador Thom Tillis de Carolina del Norte, un republicano veterano de la comisión, podría frustrar la confirmación de Warsh. Durante meses, Tillis ha declarado que se negará a votar por un candidato a la presidencia de la Reserva Federal a menos que el Departamento de Justicia abandone la investigación contra el actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el testimonio que este prestó ante el Congreso sobre un proyecto de renovación multimillonario de la sede de la Reserva Federal.

Los republicanos tienen una mayoría mínima en la comisión, por lo que necesitan el voto de Tillis.

En un comunicado a CNN, un portavoz de Tillis afirmó que el senador “apoyará a Kevin Warsh una vez que concluya la investigación del Departamento de Justicia”. Tillis reiteró esta postura en una entrevista con Ted Barrett de CNN desde el Capitolio.

“No voy a perder cinco minutos preguntándole a Warsh sobre sus credenciales, porque las tiene. Prefiero dedicar cinco minutos a hablar de una investigación fraudulenta que me hará votar en contra, a menos que la cierren”, dijo Tillis. “Sigo votando rotundamente en contra”.

En una entrevista aparte con Manu Raju de CNN, Tillis agregó: “¿Qué es más valioso? ¿Conseguir que Warsh asuma el cargo de presidente o continuar con una investigación frívola? Ese es el análisis de costo-beneficio que la administración debe realizar”.

Sin embargo, Scott declaró a Fox que cree que “el Departamento de Justicia concluirá este proceso en las próximas semanas y Thom Tillis dará su visto bueno a Kevin Warsh”. CNN se puso en contacto con la oficina de Scott para preguntar por qué la comisión sigue adelante con la audiencia sabiendo que Tillis aún no apoya la designación de Warsh.

El problema: la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, cuya oficina lidera la investigación sobre Powell, ha declarado que insistirá en continuar la investigación, incluso si eso significa que Warsh no reciba la aprobación. Ha calificado el apoyo incondicional de Tillis a Powell, y las implicaciones para la designación de Warsh, como “ruido de fondo”.

“No lo sé y no me importa, y les diré por qué. Estoy dentro del marco legal… No me importa lo que digan”, comentó en una rueda de prensa organizada a toda prisa el mes pasado. Sin embargo, su investigación ha sufrido algunos reveses embarazosos.

En marzo, el juez federal James “Jeb” Boasberg anuló las citaciones de Pirro a Powell, declarando en un fallo que “una gran cantidad de pruebas sugieren que el Gobierno emitió estas citaciones a la Junta para presionar a su presidente a votar a favor de tasas de interés más bajas o a renunciar”. Powell lo confirmó en un impactante video en el que criticó duramente la investigación. Más recientemente, Boasberg rechazó la solicitud de Pirro para que se reconsiderara su fallo.

Pirro dijo que planea apelar ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington, un proceso que podría tardar meses en resolverse.

En una conferencia de prensa tras la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de marzo, Powell dijo a los periodistas que permanecerá en el banco central hasta que se nombre a un nuevo presidente de la Reserva Federal.

“No tengo intención de abandonar la Junta hasta que la investigación haya concluido de forma completa, transparente y definitiva”, afirmó Powell. Su mandato como presidente finaliza el 15 de mayo.

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