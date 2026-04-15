Escáneres médicos y chips: las consecuencias ocultas de la guerra de Irán para China

Por John Liu, CNN

Hace cuatro meses, una docena de académicos e investigadores de las principales empresas productoras de petróleo y gas de China lanzaron una advertencia, oculta en una revista académica: la búsqueda de la autosuficiencia por parte del país tenía un punto débil crítico.

La amenaza que identificaron fue el helio, un gas incoloro e inodoro con una amplia gama de usos, desde la regulación de temperaturas durante la fabricación de semiconductores hasta la refrigeración de dispositivos de escaneo médico, la detección de fugas en tuberías y la presurización de los tanques de combustible de los cohetes espaciales.

El problema era que más del 83 % del suministro del país provenía de fuera de China.

“Debido a que estas fuentes de suministro son altamente vulnerables a los cambios geopolíticos, la seguridad de la cadena de suministro del país se enfrenta ahora a un grave desafío”, escribieron el pasado mes de diciembre.

Si avanzamos hasta el presente, esos temores se han materializado con una velocidad vertiginosa, a medida que una histórica crisis del petróleo y el gas, desencadenada por la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, azota al mundo.

China se enfrenta ahora a lo que algunos analistas han descrito como la peor crisis del helio en décadas, con precios que se duplican y suministros que disminuyen.

Los analistas advirtieron que una interrupción prolongada podría provocar el cierre de fábricas de chips y retrasos en las pruebas de diagnóstico por imagen que salvan vidas, desencadenando efectos en cascada en toda la economía que depende de los semiconductores, desde la electrónica hasta los vehículos.

La escasez de suministro de helio en China representa una vulnerabilidad poco común en lo que, por lo demás, ha sido un impulso en gran medida exitoso hacia la autosuficiencia energética, que ha protegido al país de la peor crisis petrolera de la historia.

El fracaso de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana y el anuncio de Trump de un bloqueo naval estadounidense del vital estrecho de Ormuz han frustrado aún más las esperanzas de que la escasez de materiales pueda resolverse pronto.

Con la paralización de la producción de helio en Qatar, que abastece un tercio de la demanda mundial y el 54 % de la de China, y los daños colaterales a las instalaciones energéticas relacionadas, la cadena de suministro podría tardar años en recuperarse. Mientras tanto, la presión sobre el abastecimiento nacional va en aumento.

“Con el problema de Qatar, básicamente se ha paralizado tanto la actividad a nivel mundial que no hay visibilidad sobre cómo podemos conseguir un suministro fiable en el futuro”, declaró Cameron Johnson, socio sénior de la consultora de cadena de suministro Tidalwave Solutions, con sede en Shanghái.

“Muchos proveedores básicamente dicen: ‘No tenemos ningún producto que vender. Da igual que nos den un millón de dólares, no tenemos nada’”, apuntó.

En toda Asia, las economías que necesitan helio se enfrentan a una posible escasez.

La Asociación de la Industria de Semiconductores de Taiwán ha pedido al Gobierno que comience a almacenar helio, mientras que los medios japoneses informaron que las empresas productoras de helio han comenzado a limitar las ventas.

El riesgo de una interrupción importante ha llevado a Gobiernos como los de Corea del Sur y Taiwán —sede de los principales fabricantes de chips del mundo y altamente dependientes de la industria— a evaluar las posibles consecuencias.

Seúl afirmó que los fabricantes de chips cuentan con inventarios suficientes para aproximadamente cuatro meses, mientras que Taipéi indicó que ha coordinado con ellos, quienes mantienen cadenas de suministro diversificadas y reservas adecuadas.

Beijing aún no se ha pronunciado públicamente sobre la interrupción del suministro y no divulga información sobre los inventarios de helio de las empresas, lo que dificulta evaluar las reservas del país.

Sin embargo, según Sublime China Information, una empresa china de inteligencia de mercado, los precios del helio de alta pureza utilizado en los sectores industriales se han duplicado en China durante el último mes.

“Ante la improbabilidad de que la oferta catarí se recupere a corto plazo, la preocupación por el suministro interno se ha disparado”, escribió el analista de la firma, Zhang Wei, en un artículo a principios de abril.

Y agregó: “Los vendedores de la cadena de suministro están reteniendo existencias, mientras que los compradores de la cadena de suministro buscan desesperadamente proveedores, y algunos incluso están dispuestos a pagar primas elevadas para asegurarse uno”.

A diferencia del petróleo y el gas, China no mantiene reservas centralizadas de este gas vital para varios meses. A esto se suma la escasez de buques criogénicos especializados capaces de transportar helio, lo que agrava aún más los problemas de suministro.

“Probablemente ahora mismo haya una auténtica carrera por hacerse con estos buques cisterna, porque muchos de ellos están inactivos en el Golfo Pérsico”, afirma Bastian Dürr, analista de la consultora Sinolytics, especializada en China.

Li Panyi, gerente de ventas de helio en la provincia central china de Henan, afirmó que el precio del helio en su empresa se disparó más del 120 %, pasando de US$ 11,12 por metro cúbico a principios de marzo a US$ 24,87.

Hasta el momento, según indicó, clientes de diversos sectores, como el médico y el de semiconductores, han aceptado la subida del costo.

“Debido al aumento de los precios y a la escasez de suministro, solo podemos garantizar cierto suministro a nuestros clientes actuales, sin aceptar nuevos pedidos”, manifestó Li.

Ante la escasez, los analistas señalan que es probable que Beijing intervenga para desviar los suministros a usos médicos de alta prioridad.

Los fabricantes de chips más pequeños y otros de gama baja con márgenes de beneficio más reducidos podrían enfrentar mayores dificultades que los productores de chips avanzados, que suelen mantener reservas y han invertido en el reciclaje de helio, según Cory Combs, director de investigación de la cadena de suministro y minerales críticos de la consultora Trivium China.

Eric Huang, vicepresidente de Digitimes, una empresa de investigación de mercado centrada en la tecnología, afirmó que el helio representa solo una pequeña fracción de los costes de fabricación de chips, y que los principales fabricantes podrán absorber precios más altos.

“Quienes estén dispuestos a pagar precios más altos podrán asegurarse un suministro relativamente estable. Los usos de menor precio, como los globos o los bienes de consumo, serán los primeros en sufrir las consecuencias”, indicó.

Estados Unidos es el mayor proveedor mundial de helio, seguido de Qatar y Rusia.

Sin embargo, China ha intentado reducir su dependencia de Estados Unidos a medida que las relaciones se han deteriorado, disminuyendo las importaciones del 28 % hace una década al 2 % en los primeros ocho meses del año pasado, e impulsando su producción nacional.

También ha recurrido a Rusia para obtener más helio, incrementando sus importaciones de menos del 1 % a cerca del 42 % en el mismo período.

Sin embargo, según los analistas, la oferta rusa no podrá compensar lo que se ha perdido por parte de Qatar, ya que gran parte de su suministro está vinculado a contratos a largo plazo y tiene una capacidad de producción excedente limitada.

Según indicaron, las limitadas opciones a las que se enfrenta China han renovado la urgencia de invertir más en su propia producción de helio y ampliar sus reservas, reforzando así la iniciativa de autosuficiencia que Beijing lleva años impulsando.

“Básicamente, vamos a ver una estrategia integral de reducción de riesgos y de resiliencia como nunca antes habíamos visto”, estimó Johnson de Tidalwave Solutions.

Los investigadores que alertaron sobre los riesgos de suministro de helio el pasado mes de diciembre también aconsejaron aumentar la producción nacional y explorar más minas de helio.

Sin embargo, aumentar la producción china, que representa solo aproximadamente una sexta parte del consumo del país, llevaría tiempo.

“¿Con qué rapidez puede China crear su propia producción? Eso requiere un proceso mucho más largo, de uno o dos años”, declaró Combs de Trivium China.

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Con información de Joyce Jiang en Beijing, Yoonjung Seo en Seúl y Wayne Chang en Taipéi, de CNN.