Fuerzas Armadas de EE.UU. desarrollan planes para atacar defensas iraníes en el estrecho de Ormuz si fracasa el alto el fuego

Por Zachary Cohen, CNN

Funcionarios militares de EE.UU. están desarrollando nuevos planes para atacar las capacidades de Irán en el estrecho de Ormuz en caso de que el actual alto el fuego con Irán se desmorone, de acuerdo con múltiples fuentes familiarizadas con el asunto.

Según las fuentes, entre las diversas opciones que se están considerando se incluyen ataques centrados especialmente en la “selección dinámica de objetivos” contra las capacidades de Irán en torno al estrecho de Ormuz, el sur del golfo Pérsico y el golfo de Omán. Estas fuentes describen posibles ataques contra pequeñas lanchas rápidas de ataque, buques minadores y otros activos asimétricos que han ayudado a Teherán a bloquear eficazmente esas vías marítimas clave y a utilizarlas como palanca de presión sobre Estados Unidos.

Ese cierre ha provocado enormes repercusiones en la economía global, amenazando con socavar los esfuerzos del presidente Donald Trump por reducir la inflación en EE.UU., y ha ocurrido a pesar de un alto el fuego que pausó los ataques de EE.UU. que comenzaron el 7 de abril.

Si bien las Fuerzas Armadas han atacado a la Marina de Irán, gran parte del primer mes de bombardeos se centró en objetivos alejados del estrecho que permitirían a las fuerzas estadounidenses atacar más adentro de Irán. Los nuevos planes contemplan una campaña de bombardeos mucho más concentrada alrededor de vías navegables estratégicas.

CNN informó anteriormente que un gran porcentaje de los misiles de defensa costera del país permanecen intactos. Irán también tiene numerosas embarcaciones pequeñas que podrían usarse como plataformas para lanzar ataques contra barcos, lo que complica los esfuerzos de EE.UU. por abrir el estrecho.

Es improbable que los ataques militares en torno al estrecho, por sí solos, reabran de inmediato la vía marítima, según informaron a CNN varias fuentes, entre ellas un importante agente marítimo.

“A menos que se pueda demostrar de manera inequívoca que el 100 % de la capacidad militar de Irán está destruida o que haya una certeza casi total de que EE.UU. puede mitigar el riesgo con nuestra capacidad, todo se reducirá a qué tanto [Trump] está dispuesto a aceptar el riesgo y empezar a empujar barcos a través del estrecho”, dijo una fuente familiarizada con la planificación militar.

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. también podrían cumplir la amenaza previa de Trump de atacar objetivos de doble uso y de infraestructura, incluidas instalaciones energéticas, en un esfuerzo por obligar a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones, dijeron las fuentes a CNN. Trump ha dicho que EE.UU. reanudaría las operaciones de combate en ausencia de una resolución diplomática de la guerra.

Atacar objetivos de infraestructura representaría una escalada controvertida del conflicto, han advertido algunos funcionarios actuales y anteriores de EE.UU.

Otra opción desarrollada por los planificadores militares es atacar a líderes militares iraníes individuales y a otros “obstruccionistas” dentro del régimen que, según han sugerido recientemente funcionarios de EE.UU., están socavando activamente las negociaciones, señaló una de las fuentes. Eso incluye a Ahmad Vahidi, quien se desempeña como comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), afirmó la fuente.

“Por razones de seguridad operativa, no discutimos movimientos futuros o hipotéticos”, dijo un funcionario del Departamento de Defensa cuando se le preguntó sobre la planificación de objetivos. “Las Fuerzas Armadas de EE.UU. continúan proporcionando al presidente opciones, y todas las opciones siguen sobre la mesa”.

Trump ha afirmado repetidamente que el régimen iraní está “fracturado” después de operaciones conjuntas de EE.UU. e Israel que mataron a varios funcionarios de alto rango, incluido el líder supremo del país. En una publicación en redes sociales este jueves, Trump señaló una aparente división entre el IRGC y miembros del Gobierno que habían estado participando en conversaciones con EE.UU. como uno de los desafíos que se interponen en el camino de un acuerdo diplomático.

“¡Irán la está pasando muy mal tratando de averiguar quién es su líder! ¡Simplemente no lo saben! La lucha interna entre los ‘intransigentes’, que han estado perdiendo ESTREPITOSAMENTE en el campo de batalla, y los ‘moderados’, que no son nada moderados (¡pero están ganando respeto!), es una LOCURA”, escribió Trump.

Los ataques adicionales de EE.UU. probablemente también apuntarían a las capacidades militares restantes de Irán, incluidos misiles, lanzadores e instalaciones de producción que no fueron destruidas en la oleada inicial de ataques estadounidenses-israelíes o que podrían haber sido trasladadas a nuevas posiciones estratégicas desde que comenzó el alto el fuego, añadieron las fuentes.

CNN informó previamente que aproximadamente la mitad de los lanzadores de misiles de Irán y miles de drones de ataque unidireccional habían sobrevivido a la campaña de bombardeos de EE.UU., según había evaluado la inteligencia estadounidense.

La semana pasada, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, reconoció durante una rueda de prensa que Irán ha trasladado algunos de sus activos militares restantes a nuevas ubicaciones durante el alto el fuego y amenazó con atacar esos objetivos si Irán se niega a aceptar un acuerdo.

Trump parece receloso de reiniciar la guerra con Irán y preferiría una resolución diplomática del conflicto, ha informado CNN. Pero, al mismo tiempo, múltiples fuentes reconocieron que la extensión del alto el fuego por parte de Trump no es “indefinida” y que las Fuerzas Armadas estadounidenses están preparadas para reanudar los ataques si se le solicita.

Trump ha seguido expresando frustración por la negativa de Irán a reabrir el estrecho de Ormuz, que cerró de facto al transporte marítimo internacional en respuesta a la salva inicial de ataques estadounidenses-israelíes.

El Gobierno de Trump subestimó la disposición de Irán a cerrar el estrecho antes de iniciar la guerra, una medida que probablemente podría haberse “evitado” si EE.UU. hubiera posicionado activos militares cerca desde el principio para disuadir o responder a Teherán de hacerlo, de acuerdo con dos fuentes familiarizadas con la planificación inicial de la guerra.

No haber logrado impedir que Irán cerrara de facto el estrecho durante los primeros días de la guerra ha llevado en última instancia al actual enfrentamiento entre ambos países, ya que los petroleros en gran medida siguen sin estar dispuestos a arriesgarse a transitar la vía marítima por temor a un ataque.

La Marina de EE.UU. tiene actualmente 19 buques en Medio Oriente, incluidos dos portaaviones, y siete buques en el océano Índico, dijo un funcionario estadounidense este jueves.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses comenzaron a imponer un bloqueo de los puertos iraníes utilizando gran parte de esa fuerza el 13 de abril y han desviado al menos 33 buques hasta este jueves.

Las fuerzas estadounidenses también han abordado al menos tres buques, incluidos dos en el océano Índico, a unos 3.218 kilómetros del golfo Pérsico. El abordaje más reciente ocurrió durante la noche del miércoles, cuando las fuerzas estadounidenses abordaron un “buque apátrida sancionado” que transportaba petróleo de Irán en el océano Índico, anunció el Departamento de Defensa.

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Con información de Haley Britzky y Natasha Bertrand, de CNN.