Meta recortará el 10 % de su personal mientras invierte miles de millones en IA

Por Lisa Eadicicco y Clare Duffy, CNN

Meta dijo este jueves que planea despedir aproximadamente al 10 % de su plantilla, o a unas 8.000 personas, lo último en una serie de despidos en la industria tecnológica impulsados en parte por la inteligencia artificial.

La empresa también está cerrando alrededor de 6.000 puestos vacantes, escribió Janelle Gale, directora de personal de Meta, en un memorando publicado por Bloomberg que Meta confirmó a CNN.

Los despidos entrarán en vigor el 20 de mayo.

“Estamos haciendo esto como parte de nuestro esfuerzo continuo por gestionar la empresa de manera más eficiente y para permitirnos compensar las otras inversiones que estamos realizando”, escribió Gale.

Meta, junto con otros gigantes tecnológicos, ha estado en una agresiva racha de gasto en IA. La empresa gastó US$ 72.200 millones en gastos de capital en 2025, o costos relacionados con centros de datos y otra infraestructura de IA. Se espera que esa cifra suba a al menos US$ 115.000 millones en 2026, dijo Meta en su informe de resultados de enero.

La empresa también ha estado derrochando en talento para su laboratorio de superinteligencia y ha adquirido startups de IA muy comentadas como Moltbook y Manus como parte de sus esfuerzos continuos por competir con OpenAI y otros.

Las acciones de Meta (META) bajaron más de un 2 % el jueves por la tarde.

Cada vez más empresas han recortado sus plantillas durante el último año, señalando lo que describen como la capacidad de la IA para mejorar la eficiencia. Amazon dijo en enero que despediría a 16.000 trabajadores, su segunda ronda de despidos a gran escala en tres meses, enfatizando la necesidad de eficiencia. Y el anuncio en febrero de la firma fintech Block de que despediría al 40 % de su plantilla, más de 4.000 personas, vino acompañado de una dura advertencia de que más empresas seguirían el mismo camino.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, insinuó a comienzos de este año que la empresa, que ha invertido fuertemente en IA, podría ver cambios en su plantilla debido a la tecnología. En la llamada de resultados de Meta en enero, calificó 2026 como “el año en que la IA empieza a cambiar drásticamente la forma en que trabajamos”.

“Estamos empezando a ver proyectos que antes requerían grandes equipos ahora ser realizados por una sola persona muy talentosa”, dijo Zuckerberg.

Meta dijo que ofrecerá a los empleados afectados en Estados Unidos 16 semanas de salario base junto con dos semanas por cada año de empleo, y añadió que los paquetes internacionales serán similares.

Como muchas grandes empresas tecnológicas, Meta eliminó decenas de miles de puestos de trabajo en 2022 y 2023, reducciones que se atribuyeron en gran medida a un ajuste de tamaño tras los picos de uso y contratación de la era del covid. El año pasado, la empresa dijo que recortaría alrededor del 5 % de lo que llamó sus “empleados de menor rendimiento”, aunque planeaba volver a cubrir muchos de esos puestos.

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