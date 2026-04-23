¿Quién es Eva De Dominici, la actriz argentina que podría participar en la secuela de “Superman”?

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Pese a que trabaja en Hollywood desde 2020, cuando participó en un episodio de la serie “Hawaii Five-0”, la carrera de la actriz argentina Eva De Dominici dio un salto al ser mencionada en The Hollywood Reporter el pasado 8 de abril como una de las cuatro actrices finalistas que audicionaron para un papel importante en “Man of Tomorrow”, la esperada secuela de “Superman”.

Según el reporte, las cuatro actrices que viajaron a Atlanta, Georgia, para hacer la prueba ante James Gunn, director de la cinta, fueron: Adria Arjona (“Andor”), Sydney Chandler (“Alien: Earth”), Grace Van Patten (“Tell Me Lies”) y De Dominici, de 31 años. DC y Gunn han negado que las audiciones fueran para el papel de Máxima, un personaje de las historietas de DC asociado con Superman.

Pocos días después, el sitio web The Wrap publicó que Arjona fue quien obtuvo el papel aunque no confirmó el personaje que interpretará en “Man of Tomorrow”.

Sin confirmaciones por parte de James Gunn, coCEO con Peter Safran de DC Studios, el fandom de los cómics se ha desatado en las redes sociales, con especulaciones sobre si De Dominici podría ser escogida como la nueva Mujer Maravilla en sustitución de Gal Gadot. Algunas cuentas en X recrearon la imagen de la actriz argentina con el traje de Wonder Woman.

El hermetismo de Gunn y las declaraciones de De Dominici el 18 de abril en el podcast “Agárrate, Carolina”, en la emisora La Once Diez, ha mantenido en ascuas al fandom. La actriz dijo: “No puedo hablar sobre DC, pero pronto van a empezar a anunciar a los actores que participarán”.

Así, de Dominici eligió una declaración ambigua en la que no reveló ni negó que pudiera ser escogida para un papel.

El periodista Jeff Sneider, que cubre de manera independiente la industria de cine en Hollywood, dijo en el podcast “The Hot Mic” del crítico John Rocha que, debido a que “Man of Tomorrow” inicia su rodaje este mes, una audición pocos días antes de la filmación sugiere que las cuatro actrices audicionaron para un papel que aparecerá por poco tiempo en la película, casi como un cameo, al estilo de la breve figuración de Supergirl (Milly Alcock) en “Superman” (2025). Sneider opinó que Arjona era la actriz de más peso en ese casting y que él era de la opinión de que ella había sido escogida para interpretar a la nueva Mujer Maravilla.

Esta teoría tiene sentido: Máxima no es un personaje tan conocido como el de la Mujer Maravilla. Creada por el guionista Roger Stern y el dibujante George Pérez en el ejemplar número 645 la historieta “Action Comics” en 1989, Máxima es una reina guerrera del planeta Almerac que desarrolla una obsesión por Superman, a quien considera el único hombre digno de ser su consorte. Sus inicios en DC fueron los de una déspota pero luego se transformó en una superhéroe y llegó a formar parte de la Liga de la Justicia.

En los cómics, Brainiac (el villano de “Man of Tomorrow”, interpretado por Lars Eidinger) destruye el planeta natal de Máxima, aunque más tarde ella forma una alianza tentativa con el conquistador alienígena.

Los papeles más famosos de De Dominici en Hollywood son la comedia “Balls Up”, con Mark Wahlberg, que se estrenó este mes en Prime Video, la serie dramática “The Cleaning Lady” (2022-2024) en Fox, la película romántica “Under the Stars” y la comedia de desencuentros “The Uninvited” (2024), con Pedro Pascal. En Argentina recientemente hizo un papel breve pero memorable en “Homo Argentum” (2025).

¿Estará una película de superhéroes en su futuro próximo?

“Man of Tomorrow” se estrena en cines el 9 de julio de 2027.

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