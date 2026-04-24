Conoce al gato y al perro rescatados por un dron en el frente ucraniano

Por Ivana Kottasová, Svitlana Vlasova, Daria Tarasova-Markina y Victoria Butenko, CNN

Es de conocimiento común entre los soldados ucranianos que cualquiera que se una a las fuerzas militares, tarde o temprano, se convertirá en amante de los gatos.

Los felinos se encuentran en los lugares más insospechados de las líneas del frente. En trincheras, en puestos de control, en casas destruidas y en puntos de estabilización médica, siempre están buscando algo de calor y un poco de comida a cambio de mimos y subidas de moral.

Pero incluso los animales más curtidos del frente a veces se encuentran en peligro. Así fue como, a principios de este mes, la 14.ª Brigada Mecanizada Independiente de Ucrania terminó utilizando un dron para evacuar a un gato y a un perro desde el medio del campo de batalla.

Barsik, el gato, y Zagybluk, el perro, aparecían con regularidad en zonas controladas por la brigada antes de que, de alguna manera, llegaran a una de sus posiciones de primera línea.

Como era demasiado peligroso que un humano fuera a recoger a los visitantes de cuatro patas del refugio excavado, Barsik y Zagybluk salieron en un dron. “Los chicos los metieron en bolsas especiales transpirables, los ataron cuidadosamente a un dron y los evacuaron”, dijo a CNN por teléfono Nadiya Zamryga, la responsable de prensa de la brigada.

Dijo que la operación requirió habilidades especiales por parte del piloto del dron, que tuvo que volar con los animales durante unos 10 kilómetros (6,2 millas) antes de aterrizar de una manera “suave”.

Zamryga dijo que la evacuación tuvo un final feliz, ya que Barsik terminó siendo reconocido por su “papá gato”, un soldado que había resultado herido y ahora se está recuperando. Está previsto que se reencuentren pronto, añadió.

Zagybluk, mientras tanto, se está quedando con las tropas en su posición de retaguardia, lejos de la línea del frente, donde, según Zamryga, está prosperando. “El estrés del vuelo en dron pasó muy rápido. Estos animales han estado con los chicos durante dos años y no están dispuestos a renunciar a su compañero”, dijo.

La determinación de muchos ucranianos de cuidar a los animales en tiempos de guerra —incluso en medio del caos y la brutalidad de los primeros días de la invasión a gran escala de Rusia, en febrero de 2022— ha conmovido muchos corazones en todo el mundo. A medida que la guerra de desgaste se prolonga hasta su quinto año, no muestra señales de remitir.

Inga Sakada es la directora de Operaciones de UA Animals, uno de los mayores grupos de derechos de los animales de Ucrania. Ha participado en evacuaciones, tratamiento y cuidado de miles de animales en zonas de primera línea.

“Dos veces al mes, nuestro equipo de veterinarios viaja a la zona del frente y trabaja sin parar, a veces desde las 7 a.m. hasta las 10 p.m., tratando, vacunando y esterilizando a todos los animales que nos traen”, dijo, y añadió que entre 500 y 600 animales pueden ser atendidos durante una sola misión veterinaria.

Muchas personas que se ven obligadas a separarse de sus animales durante las evacuaciones saben que quizá no puedan recuperarlos pronto, dijo Sakada.

“Hemos tenido personas que estaban evacuando y no podían llevarse su vaca. Nos entregaron una carta manuscrita de la dueña, en la que describía el carácter de la vaca, cómo le gusta pasar el tiempo, qué le gusta comer, lo dócil que es, que hay que hablarle, que le encanta eso”, dijo.

La vaca, llamada Lypka, ahora vive en un refugio donde ya se ha ganado muchos admiradores, añadió Sakada.

El grupo lucha constantemente por mantenerse al día con la demanda, dijo. No hay suficientes voluntarios, no hay suficientes plazas en los refugios, no hay suficientes personas que quieran adoptar mascotas perdidas y abandonadas. Tampoco hay suficiente dinero.

“La enorme cantidad de animales abandonados en los territorios de primera línea… en los períodos de mayor demanda, podemos recibir alrededor de cien solicitudes al día y, lamentablemente, no podemos con todas”, dijo.

No todos los animales pueden salvarse. La Federación Ecuestre Ucraniana dijo en septiembre que un ataque de dron ruso había alcanzado un establo y matado a varios caballos de carreras de primer nivel. En octubre, un ataque a una granja en Járkiv causó un enorme incendio que mató hasta a 13.000 cerdos. Y justo esta semana, el jefe del organismo gubernamental ucraniano que gestiona la zona de exclusión de Chernobyl advirtió que las minas dejadas por las tropas rusas en retirada, en 2022, están matando a animales salvajes en la zona, incluido el caballo de Przewalski, una raza rara y en peligro de extinción.

UA Animals dice que ha evacuado a más de 10.000 animales desde el inicio de la invasión a gran escala, incluidos gatos, perros, tigres, leones, camellos, caballos, vacas, mapaches, lobos, burros, puercoespines, lémures, ovejas y abejas.

Sí, abejas. Sakada dijo que UA Animals había logrado rescatar 13 colmenas de un pueblo recién liberado —pero aún minado— en el este de Ucrania y transportarlas a Leópolis, donde sus dueños se estaban refugiando. El equipo recibió varias picaduras durante el trayecto, pero valió totalmente la pena. Las abejas habían pertenecido originalmente a un sobreviviente del Holocausto que se las pasó a su nieto. Sakada dijo que el hombre lloró al reunirse con las abejas.

Mientras que muchos de los animales evacuados terminaron en refugios, otros encontraron nuevos hogares llenos de cariño.

Yulia, una residente de Járkiv que pidió a CNN que usara solo su nombre de pila por razones de privacidad, dijo que su hijo, de 10 años, Timofiy, estaba decidido a adoptar un gato rescatado. Así que, cuando miembros de la 14.ª Brigada compartieron en sus redes sociales una foto de un gatito en la línea del frente, fue un hecho, especialmente porque el animal fue encontrado en Kupiansk.

La ciudad del este de Ucrania, en la línea del frente de los combates durante gran parte de los últimos cuatro años, es de donde eran los padres de Yulia y donde ella creció.

Los soldados tardaron 20 días en llevar el gatito —muy pequeño y bastante sucio— hasta Timofiy, que se enamoró de él al instante.

El pequeño ahora se conoce como Andriuliks-Plush, después de que los soldados lo llamaran Andriuliks y luego Timofiy lo bautizara Plush.

Yulia dijo que, como cualquier gato que se respete, Andriuliks-Plush sabe que él es el jefe y no tiene miedo de demostrarlo.

“Cuando los drones Shahed [rusos] vuelan por encima, se sube al alféizar de la ventana y observa hacia dónde van. No le tiene miedo al ruido en absoluto, un verdadero gato de combate”, dijo Yulia.

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