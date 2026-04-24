EE.UU. congela US$ 344 millones en criptomonedas presuntamente vinculadas a Irán

Por Jennifer Hansler y Sean Lyngaas, CNN

El Gobierno de Trump ha congelado US$ 344 millones en criptomonedas que, según afirma, estaban vinculadas a Irán, en un momento en que Estados Unidos busca intensificar la presión.

Esta medida, reportada inicialmente por CNN, se produce mientras los diálogos para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra continúan estancados y la economía mundial se tambalea bajo su impacto. La administración ha buscado aumentar la presión económica sobre Irán durante el tenue alto el fuego. No está claro si la gran suma de dinero incautada tendrá algún impacto en Teherán o en su postura respecto a la guerra y las negociaciones.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró este viernes que la agencia “está sancionando a múltiples billeteras vinculadas a Irán”.

“Seguiremos el rastro del dinero que Teherán intenta desesperadamente sacar del país y atacaremos todas las líneas vitales financieras vinculadas al régimen”, afirmó en un comunicado.

La misión iraní ante las Naciones Unidas declinó hacer comentarios.

El jueves, Tether, una empresa de divisas digitales que facilita transacciones con criptomonedas en todo el mundo, anunció que había “apoyado al gobierno de EE.UU. en el congelamiento” de US$ 344 millones en criptomonedas distribuidos en dos direcciones, después de que varias autoridades estadounidenses compartieran información “sobre actividades vinculadas a conductas ilícitas”.

Un funcionario estadounidense declaró a CNN que el gobierno disponía de información que vinculaba dichas divisas con Irán.

“Trabajando en colaboración con expertos en análisis de blockchain, el gobierno de EE.UU. ha observado pruebas de vínculos sustanciales con el régimen iraní, incluidas transacciones confirmadas con plataformas de intercambio iraníes y una serie de transacciones canalizadas a través de direcciones intermediarias que interactúan con billeteras asociadas al Banco Central de Irán”, señaló el funcionario.

CNN no pudo corroborar de forma independiente que las cuentas de Tether estuvieran vinculadas a Irán.

“El Banco Central de Irán (CBI) ha empleado métodos cada vez más complejos para ocultar su participación en transacciones transfronterizas mediante el uso de activos digitales, en su intento por estabilizar el rial y facilitar el comercio internacional en un entorno cada vez más restringido”, afirmó el funcionario estadounidense el viernes.

El Departamento del Tesoro “mantiene un diálogo activo con numerosas instituciones financieras, tanto estadounidenses como extranjeras, incluidas las plataformas de intercambio de activos digitales”, añadió el funcionario.

Los regímenes sometidos a fuertes sanciones, como los de Irán, Rusia y Corea del Norte, han recurrido cada vez más a las criptomonedas —menos reguladas que el sistema bancario tradicional— para generar ingresos y eludir las sanciones. Las tenencias de criptomonedas en Irán alcanzaron los US$ 7.800 millones en 2025, creciendo a un ritmo más acelerado durante la mayor parte del año que en 2024, según la firma de rastreo de criptoactivos Chainalysis. El poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán representó aproximadamente la mitad de esas tenencias en blockchain durante el último trimestre de 2025, lo que “refleja su dominio en la economía iraní en un sentido más amplio”, señaló Chainalysis.

“Cuando estas billeteras estaban activas con regularidad hace varios años, realizaban transferencias frecuentes y de gran magnitud —de hasta decenas de millones de dólares—, principalmente hacia otras billeteras privadas”, declaró Chainalysis en un comunicado enviado a CNN este viernes, haciendo referencia a las cuentas de Tether que el gobierno de EE.UU. ordenó congelar. “Estos patrones son consistentes con la forma en que hemos observado que otras billeteras conocidas del CGRI (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica) mueven fondos en la cadena de bloques”.

Daniel Tannebaum, investigador sénior del Atlantic Council, afirmó que la congelación de los activos es “significativa”, pero, dado el alto grado de sanciones que pesan sobre Irán, “no creo que esto suponga necesariamente un cambio decisivo a la hora de frustrar los intentos de Irán de seguir operando en el contexto del conflicto tal como se presenta en este momento”.

Irán ha estado bajo sanciones durante décadas y ha implementado mecanismos para adaptarse a ellas, señaló. Algunos países han mantenido relaciones comerciales con Irán a pesar de las sanciones.

“La forma de presionar a Irán en este punto —dado que Irán está, en la práctica, totalmente aislado por las sanciones— consiste en actuar contra los actores de terceros países que le sirven de facilitadores”, entre ellos China, explicó a CNN.

Tannebaum también observó que Irán lleva “años aprovechando los fondos vinculados a las criptomonedas”.

“Los utilizarán con aquellos actores que intentan mantenerse al margen del sistema bancario estadounidense”, comentó Tannebaum, quien también es socio de la firma Oliver Wyman. Irán está “realmente intentando recurrir a cualquier método a su alcance para costear el armamento adicional y el apoyo militar que necesita en la actualidad”.

El año pasado, un grupo de hackers —de quienes se sospecha ampliamente que operaban en apoyo o en nombre de Israel— sustrajo el equivalente a unos US$ 90 millones de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán, en un contexto marcado por los ataques militares israelíes contra territorio iraní.

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