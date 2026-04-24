Entradas para la final del Mundial 2026 ahora se revenden por más de US$ 2 millones cada una

Por Ben Church, CNN

Si tú y tres amigos quisieran ir a ver la final del Mundial 2026 en persona, hay cuatro entradas disponibles, todas juntas, detrás de una de las porterías en el MetLife Stadium para el 19 de julio.

Pero si eso suena demasiado bueno para ser verdad, es porque en parte lo es. Los boletos en cuestión se están vendiendo a US$ 2.299.998,85 cada uno. Eso equivale a más de US$ 9 millones por los cuatro.

Los asientos de Categoría 1 están ubicados en la parte superior del nivel inferior, directamente detrás de la portería y cerca de una de las salidas. Asientos apenas dos filas más adelante se están revendiendo por poco más de US$ 16.000, y algunos incluso más cerca del campo se venden por más de US$ 24.000.

Otra entrada de reventa también se ofrece por US$ 2.299.998,85, pero esta en un asiento de Categoría 3 situado casi en la parte más alta del estadio, detrás de una de las porterías.

Los asientos están a la venta en el FIFA Marketplace, una plataforma oficial donde las personas pueden revender sus boletos. La FIFA no controla los precios solicitados en este portal, y a los titulares de tickets básicamente se les permite cobrar lo que quieran. No obstante, la FIFA cobra una comisión del 15 % tanto al comprador como al vendedor.

“El FIFA Marketplace proporciona un entorno seguro, transparente y protegido para que los aficionados vendan o transfieran entradas a otros aficionados”, dijo a CNN Sports un portavoz de la FIFA.

“Las tarifas aplicables por facilitar la reventa están alineadas con los estándares de la industria en los sectores deportivos y de entretenimiento de Norteamérica”.

La plataforma está disponible para residentes canadienses, estadounidenses e internacionales, y la legislación local impide que los residentes mexicanos cobren más que el valor nominal en el portal.

El precio de reventa más barato de un boleto estándar para la final ahora está justo por debajo de US$ 11.000 en el marketplace, y la entrada accesible para silla de ruedas más barata alcanza casi US$ 15.000.

Esto ocurre mientras la FIFA lanzó nuevas entradas oficiales para la final en su sitio de venta directa la semana pasada a US$ 10.990, de acuerdo con The Associated Press.

Un precio exorbitante para un Mundial que se suponía que sería el más asequible de la historia, lo que se suma a las preocupaciones existentes sobre el costo de los viajes durante el torneo.

“La estrategia de precios de la FIFA abarca una amplia gama de precios y categorías, reflejando la demanda del mercado para cada partido”, dijo el organismo rector a CNN.

“Se han puesto boletos a la venta a lo largo de las fases de venta, como la Categoría 4 al precio más accesible y un mínimo de 1.000 entradas con un precio de US$ 60 para cada partido a través de los equipos participantes, incluida la final”.

La FIFA añadió que era una organización sin fines de lucro y que los ingresos generados se reinvertirían para apoyar el desarrollo del juego.

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