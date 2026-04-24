Faltan menos de dos meses para el Mundial y en Guadalajara, una de las sedes, 9 de cada 10 personas se sienten inseguras

Por Uriel Blanco, CNN en Español

A poco menos de dos meses de que se realice el Mundial de Fútbol 2026 de la FIFA —el evento deportivo más importante a nivel internacional y que este año se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá—, una de las sedes mexicanas del torneo atraviesa una situación preocupante: sus ciudadanos se sienten cada vez más inseguros.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó este viernes los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), cuyos hallazgos se dan a conocer de manera trimestral. Por tanto, esta edición es la última antes de que se realice el Mundial 2026 y la siguiente se publicará luego de que el torneo haya terminado.

La ENSU abarca 91 ciudades del país e incluye, entre otras cosas, resultados sobre la percepción de la inseguridad de la gente en esos lugares. Los datos de este viernes muestran que en la ciudad de Guadalajara —una de las tres sedes mexicanas para el Mundial, ubicada en el estado de Jalisco— el 90,2 % de los entrevistados perciben inseguridad. En pocas palabras, 9 de cada 10 personas en Guadalajara se sienten inseguras.

El Inegi destaca a Guadalajara como una de las ciudades donde se registró una “diferencia estadísticamente significativa respecto a diciembre 2025”, cuando se publicó la anterior ENSU. En diciembre del año pasado, 79,2 % de las personas consultadas se sentía insegura en Guadalajara; es decir, el aumento de la percepción de inseguridad en la capital de Jalisco fue de 11 puntos porcentuales en solo tres meses.

Y no se trata del único lugar de Jalisco donde la gente se siente cada vez más insegura. Otra ciudad jalisciense con un aumento destacable en la percepción de inseguridad es Zapopan, ubicada a las afueras de la capital.

En Zapopan, 54,7 % de la gente entrevistada se sentía insegura en diciembre de 2025; sin embargo, los resultados de abril indican que el aumento de la percepción de inseguridad despegó más de 16 puntos porcentuales para llegar al 70,8 %, lo que quiere decir que ahora 7 de cada 10 personas en esa ciudad se sienten inseguras.

Si se compara el primer trimestre de este año con el mismo período de 2025, el aumento en Zapopan es aún mayor, de 26,2 puntos, pues entonces el 44,6 % de la población se sentía insegura.

Es importante destacar los resultados de Zapopan, ya que en esta ciudad se encuentra el estadio que será sede mundialista. Se trata del Estadio Akron, que se llamará Estadio Guadalajara durante el Mundial y tiene capacidad de más de 45.000 espectadores.

La seguridad en México ha sido una de las principales preocupaciones de cara al Mundial 2026. En Guadalajara y su zona metropolitana —que incluye a Zapopan—, se ha convertido en un tema de mayor inquietud desde febrero de este año, cuando fuerzas federales llevaron a cabo un operativo en Jalisco para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las “organizaciones criminales más poderosas y despiadadas” dentro de México, según la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), país que designó a esa organización criminal mexicana como terrorista en febrero de 2025, durante las primeras semanas del segundo mandato de Donald Trump como presidente de EE.UU.

En ese operativo del Gobierno de México, “el Mencho” fue herido de gravedad y murió en su traslado al hospital. La muerte del líder criminal desató caos y una ola de violencia en diversas partes de Jalisco, entre ellas Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta, un importante destino turístico del Pacífico mexicano.

La ENSU de abril de 2026 —cuyas entrevistas comenzaron a realizarse el 23 de febrero, apenas un día después de la muerte del “Mencho”— revela que, si bien Puerto Vallarta se encuentra por debajo del promedio nacional de percepción de inseguridad (el cual se ubica en 61,5 %, una ligera reducción respecto al 63,8 % de diciembre), sufrió un muy importante incremento en este aspecto.

De hecho, Puerto Vallarta es la ciudad que presentó el mayor aumento a nivel nacional (casi 28 puntos porcentuales) en percepción de inseguridad, al pasar de 32 % en diciembre del año pasado a 59,9 % en la edición de la ENSU de este viernes. Prácticamente, se duplicó la gente que ahora se siente más insegura en este destino de playa.

Con su percepción de inseguridad del 90,2 %, Guadalajara se ubica como la segunda ciudad en todo el país donde las personas se sienten más inseguras, solo por detrás de Irapuato (92,1 %), que se ubica en Guanajuato, estado azotado por la delincuencia organizada y que encabeza el registro de muertes violentas en México en lo que va de 2026 (413 víctimas de homicidios dolosos y 5 de feminicidio).

La capital mexicana será sede gracias al tres veces mundialista Estadio Azteca, hoy llamado Estadio Banorte y renombrado como Estadio Ciudad de México durante el torneo.

La percepción de inseguridad en las dos alcaldías más cercanas a este estadio, Coyoacán y Tlapan, se mantuvo relativamente estable.

En Coyoacán, el 44,6 % de la gente entrevistada dijo sentirse insegura en esa alcaldía, una disminución respecto al 47,2 % de diciembre. En tanto, Tlalpan registró un ligero aumento, al pasar de 55,7 % en diciembre a 57,9 % en la ENSU publicada este viernes.

La tercera y última sede mundialista es Monterrey, capital del estado de Nuevo León. En esta ciudad, según la ENSU de abril de 2026, el 59,7 % de los entrevistados se dijo sentir inseguro, una disminución notoria respecto al 67,4 % de diciembre de 2025.

Como en el caso de Jalisco, el inmueble que será sede del Mundial —el Estadio BBVA, cuyo nombre será Estadio Monterrey durante la copa del mundo— se encuentra, en la Zona Metropolitana de Monterrey, en la ciudad de Guadalupe, ubicada a las afueras de la capital neoleonesa.

Así como Monterrey, la ciudad de Guadalupe también tuvo una disminución de la percepción de inseguridad, al pasar de 44,2 % en diciembre al 37 % este abril.

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