La Casa Blanca acusa a China de copiar modelos de IA estadounidenses en una campaña a “escala industrial”

Por Lisa Eadicicco, CNN

Entidades extranjeras, principalmente con sede en China, han llevado a cabo campañas a “escala industrial” para apropiarse ilegalmente de modelos de inteligencia artificial de vanguardia de empresas estadounidenses, según declaró Michael Kratsios, director de la oficina de política científica y tecnológica de la Casa Blanca, en un memorando publicado el jueves.

Según escribió Krastios, este esfuerzo implica el uso de decenas de miles de cuentas falsas para pasar desapercibidas y herramientas complejas para exponer información confidencial.

“Estas campañas coordinadas extraen sistemáticamente capacidades de los modelos de IA estadounidenses, explotando la experiencia y la innovación de Estados Unidos”, afirmó.

Estados Unidos y China se han enfrascado en una carrera por desarrollar la tecnología de IA más sofisticada y avanzada.

La IA se ha convertido en un punto álgido de las tensiones comerciales entre las dos superpotencias mundiales, con gigantes tecnológicos como Nvidia atrapados en medio del conflicto.

En el centro de las acusaciones se encuentra un proceso llamado “destilación”, una técnica utilizada para transferir conocimiento de un modelo de IA grande a uno más pequeño que puede ejecutarse de forma más económica.

La destilación se usa ampliamente para entrenar modelos de IA, pero empresas como Anthropic y OpenAI han afirmado anteriormente que el proceso se ha utilizado para imitar deslealmente las capacidades de sus modelos.

DeepSeek, la startup china de IA que sacudió a Wall Street el año pasado, ha estado en el centro de este tipo de acusaciones.

En febrero, OpenAI advirtió a los legisladores que DeepSeek ha estado intentando replicar el rendimiento de los modelos del creador de ChatGPT y de otros laboratorios estadounidenses de vanguardia mediante la destilación.

Anthropic también declaró en febrero que había “identificado campañas a escala industrial” por parte de DeepSeek, junto con otros dos laboratorios de IA, para “extraer ilícitamente las capacidades de Claude y mejorar sus propios modelos”.

DeepSeek no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

Los modelos de IA simplificados también pueden plantear problemas de seguridad, ya que carecen de las medidas de protección de los modelos con los que fueron entrenados, escribió Anthropic en una publicación de blog en febrero.

“Estas campañas de destilación también permiten a esos actores eliminar deliberadamente los protocolos de seguridad de los modelos resultantes y deshacer los mecanismos que garantizan que esos modelos de IA sean ideológicamente neutrales y busquen la verdad”, escribió Kratsios en el memorando.

CNN se ha puesto en contacto con la embajada china en Washington para obtener comentarios.

La administración Trump planea tomar varias medidas en respuesta a la campaña, entre ellas compartir información con las empresas estadounidenses de IA sobre los intentos de “llevar a cabo una destilación no autorizada a escala industrial” y mejorar la coordinación entre las empresas privadas.

También tiene previsto explorar medidas para “exigir responsabilidades a los actores extranjeros” por dichas campañas y colaborar con el sector privado para desarrollar las mejores prácticas para detectar y combatir las “actividades de destilación a escala industrial”.

Consolidar a Estados Unidos como líder en la carrera de la IA ha sido una piedra angular del segundo mandato de Trump.

La administración ha impulsado la regulación federal de la IA en lugar de las normas estatales, en un intento por acelerar la innovación.

Sin embargo, los críticos han advertido que este enfoque podría facilitar que las empresas de IA eludan la rendición de cuentas. También ha ejercido controles sobre la venta de chips de IA a China.

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