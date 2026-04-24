Plan para perpetrar un tiroteo masivo en Nueva Orleans fue frustrado por una red de fuerzas del orden. Claves del caso

Por Elizabeth Wolfe y Rebekah Riess, CNN

Las fuerzas del orden de tres estados frustraron los planes de un expolicía con experiencia que, según afirman, expresó su deseo de hacer daño a personas negras y amenazó con perpetrar un tiroteo masivo en un festival de Nueva Orleans.

Christopher Gillum, de 45 años y residente de Carolina del Norte, fue reportado como desaparecido el martes por su familia, y la policía rápidamente descubrió que estaba armado y representaba un posible riesgo para sí mismo y para los demás, según informó el Departamento de Policía de Burlington.

Al día siguiente, Gillum fue arrestado a más de 960 kilómetros de distancia, en Florida, acusado por la policía de Louisiana de proferir amenazas terroristas.

“Las autoridades obtuvieron información de que Gillum planeaba viajar a un festival en Nueva Orleans para perpetrar un tiroteo masivo y luego morir a manos de la policía”, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Okaloosa, que arrestó a Gillum.

Todavía no está claro cómo las autoridades se enteraron del supuesto complot, los detalles de la amenaza y qué pudo haber motivado al veterano agente de la ley con más de una década de experiencia policial.

Si bien las autoridades no han confirmado a qué festival apuntaba Gillum, su arresto se produjo justo un día antes de que la ciudad de Nueva Orleans diera comienzo a su Festival Anual de Jazz y Patrimonio, que atrae a unos 400.000 asistentes cada año.

La Policía Estatal de Louisiana ha declarado no tener conocimiento de otras amenazas creíbles, pero la ciudad de Nueva Orleans y sus residentes son plenamente conscientes de la realidad de los ataques públicos.

Otro atentado planeado contra la ciudad fue frustrado en diciembre, casi un año después de una agresión mortal que dejó 14 muertos en el Barrio Francés.

Gillum ahora espera ser extraditado de Florida a Louisiana. Esto es lo que sabemos:

La familia de Gillum lo reportó como desaparecido el martes, según informó a The Associated Press el teniente Clint Lyons de la Oficina del Sheriff del Condado de Alamance en Carolina del Norte. Lyons señaló que Gillum tiene antecedentes de autolesiones.

Según declaró un agente de la ley a CNN, su familia indicó que poseía una pistola Glock y que había expresado interés en hacer daño a personas negras.

A pesar de sus comentarios sobre las personas negras, Lyons declaró a la AP que no existían motivos penales para detener a Gillum en ese momento “porque no había ninguna víctima”.

Según Lyons, Gillum había abandonado el estado antes de que la policía pudiera redactar la documentación necesaria para internarlo involuntariamente en un centro psiquiátrico.

Los investigadores del condado de Alamance contactaron el martes a la policía de la ciudad de Burlington para alertarlos sobre el caso.

A medida que avanzaba la investigación, las autoridades “encontraron motivos para creer que Christopher Gillum representaba un peligro para sí mismo y para los demás”, indicó el Departamento de Policía de Burlington en un comunicado.

Según la policía de Burlington, los investigadores utilizaron lectores de matrículas para determinar que Gillum se dirigía a Florida y comenzaron a contactar con otros organismos policiales para intentar localizarlo.

Posteriormente, enviaron un boletín de inteligencia a agencias como la Policía Estatal de Louisiana y el Departamento de Policía de Nueva Orleans.

Según informaron los investigadores, estos utilizaron una extensa red de lectores de matrículas FLOCK para localizar a Gillum en un hotel de Destin, Florida, donde fue arrestado el miércoles por la noche.

Tras su detención, los agentes descubrieron una pistola y unos 200 cartuchos de munición en la habitación de hotel de Gillum, según la Oficina del Sheriff del Condado de Okaloosa, que supervisa Destin.

No está claro en qué momento las autoridades de Louisiana tuvieron conocimiento del posible complot para un tiroteo masivo ni cuándo se presentaron los cargos en su contra. CNN no ha podido determinar si Gillum cuenta con un abogado.

La policía estatal de Louisiana indicó que la investigación aún se encuentra en sus primeras etapas y se llevará a cabo en coordinación con el FBI. La agencia estatal se negó a brindar más detalles “para no comprometer la investigación”.

“Hasta el momento, no se conocen amenazas directas contra ningún festival en Louisiana”, declaró el sargento Ross Brennan de la Policía Estatal de Louisiana. “La investigación continúa en curso y la credibilidad de cualquier amenaza potencial, pasada o presente, forma parte del proceso de investigación”.

Según sus empleadores, Gillum trabajó para al menos tres agencias policiales en Carolina del Norte entre 2004 y 2025.

La mayor parte de su carrera la pasó como agente de policía en Chapel Hill, desde 2004 hasta 2019, año en que renunció y aceptó un puesto como agente en el Departamento de Policía de Carolina Beach, a unas tres horas de distancia. Trabajó para el departamento de Carolina Beach durante un año.

No está claro dónde trabajó Gillum durante los años siguientes, ni si trabajó, pero a finales de 2023 se unió a la Oficina del Sheriff del Condado de Orange como agente de detención y dejó el puesto en julio de 2024, según Alicia Stemper, portavoz de la oficina del sheriff.

Posteriormente, Gillum regresó al departamento de policía de Chapel Hill como empleado no juramentado antes de irse a otro trabajo a finales de ese año, según declaró a CNN Alex Carrasquillo, gerente de comunicaciones del municipio de Chapel Hill.

Gillum fue contratado nuevamente por la Oficina del Sheriff del Condado de Orange en enero del año pasado, esta vez como ayudante del sheriff, pero renunció en septiembre, dijo Stemper.

Nueva Orleans ha reforzado las medidas de seguridad pública durante el último año, especialmente en lo que respecta a grandes concentraciones públicas, desde que un atropello mortal con un camión acabó con la vida de 14 personas durante una celebración de Año Nuevo.

El atentado terrorista tuvo lugar en la concurrida calle Bourbon de la ciudad y suscitó interrogantes sobre cómo la ciudad había asegurado la popular zona y cómo un camión de grandes dimensiones pudo circular por el distrito, tan transitado por peatones, en una de las noches más importantes del año.

Un informe publicado por la Fundación de la Policía y la Justicia de Nueva Orleans recomendó que la mayor parte de la calle Bourbon se cerrara al tráfico vehicular, creando una plaza peatonal permanente.

Las fuerzas del orden no han confirmado a qué festival supuestamente pretendía atacar Gillum, pero Matthew Goldman, director de prensa y publicidad del Jazz Fest, declaró a la filial de CNN, WVUE, tras la detención de Gillum, que los organizadores estaban “agradecidos a todos los agentes del orden por su dedicación y servicio excepcional en la protección de nuestra comunidad”.

El Festival de Jazz de este fin de semana se celebrará en el hipódromo y sala de máquinas tragamonedas Fair Grounds, a unos 4 kilómetros de Bourbon Street y del Barrio Francés de la ciudad.

Hace apenas cuatro meses, otro plan para atacar a los residentes de Nueva Orleans fue frustrado por las fuerzas del orden.

Un exinfante de marina fue arrestado en diciembre cuando se dirigía a perpetrar un ataque en la ciudad, según consta en los documentos judiciales de la época.

El sospechoso estaba vinculado a un grupo antigubernamental y creía que era el momento de “recrear” Waco, según informaron las autoridades.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, declaró a WDSU, filial de CNN, que su administración ha considerado la “protección” en torno a la ciudad de Nueva Orleans como “extremadamente importante” desde el ataque terrorista de Año Nuevo.

El atentado frustrado, declaró Landry el jueves, demuestra que las autoridades “tienen los recursos necesarios para asegurarse de que recibimos información precisa y luego actuamos en consecuencia”.

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