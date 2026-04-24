Sam Altman, CEO de OpenAI, pide disculpas a canadienses por no detectar conversaciones del autor de masacre con chatbot de IA

Por Paula Newton, CNN

Sam Altman, CEO de OpenAI, se ha disculpado formalmente con la comunidad de Tumbler Ridge, Columbia Británica, tras un tiroteo masivo en febrero. Admitió que su empresa no alertó a las autoridades sobre las inquietantes conversaciones en línea del atacante con su chatbot de IA, incluso después de que el personal señalara la cuenta internamente.

“Lamento profundamente que no hayamos alertado a las fuerzas del orden sobre la cuenta que fue bloqueada en junio”, escribió Altman en una carta fechada el 23 de abril y dirigida a la comunidad de Tumbler Ridge. “Aunque sé que las palabras nunca pueden ser suficientes, creo que es necesaria una disculpa para reconocer el daño y la pérdida irreversible que ha sufrido su comunidad”.

La carta de Altman fue publicada el viernes en X por el primer ministro de la provincia de Columbia Británica, David Eby.

“El CEO de OpenAI, Sam Altman, emitió una carta de disculpa a la gente de Tumbler Ridge. La disculpa es necesaria y, sin embargo, es groseramente insuficiente para la devastación causada a las familias de Tumbler Ridge”, escribió Eby.

OpenAI enfrentó escrutinio después de admitir que la cuenta del atacante, de 18 años, no fue reportada a la Policía incluso después de que personal de la empresa señalara el vínculo con la violencia armada.

La Policía de Columbia Británica dice que el atacante mató a ocho personas, incluidos seis niños en la escuela local, en febrero.

Altman afirma en la carta que ha estado en contacto con las autoridades de Tumbler Ridge en los últimos meses y que el dolor de la comunidad era “inimaginable”.

“Quiero expresar mis más profundas condolencias a toda la comunidad. Nadie debería tener que soportar jamás una tragedia como esta. No puedo imaginar nada peor en este mundo que perder a un hijo. Mi corazón permanece con las víctimas, sus familias, todos los miembros de la comunidad y la provincia de Columbia Británica”, escribe Altman.

En la carta, Altman escribe que está comprometido a encontrar maneras de prevenir “tragedias como esta en el futuro”.

Cuando se le pidió un comentario, OpenAI remitió a su carta dirigida a la ministra de Inteligencia Artificial de Canadá tras el tiroteo de Tumbler Ridge.

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Con información de Hadas Gold, de CNN