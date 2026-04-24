Tercer portaaviones de EE.UU. llega a Medio Oriente y Trump se niega a dar un plazo para el fin de la guerra con Irán

Por Brad Lendon, reportero sénior de asuntos militares globales de CNN

Las fuerzas militares de Estados Unidos dijeron que un tercer portaaviones había llegado a Medio Oriente, la mayor cantidad de portaaviones estadounidenses desplegados en la región en más de 20 años, según analistas.

El anuncio del jueves se produjo aproximadamente al mismo tiempo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a dar un cronograma sobre cuándo podría terminar la guerra con Irán, diciendo a los reporteros en la Casa Blanca: “No me apresuren”.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que coordina las fuerzas estadounidenses en todo Medio Oriente, anunció en una publicación en redes sociales que el tercer portaaviones, el USS George H.W. Bush, de la clase Nimitz, había transitado hacia su área de responsabilidad.

El Bush, comisionado en 2009, es el más nuevo de los 10 portaaviones de la clase Nimitz en la flota estadounidense. Con casi 1.000 pies de eslora y un desplazamiento de más de 100.000 toneladas, puede transportar más de 80 aeronaves, está propulsado por dos reactores nucleares y lleva a bordo a más de 5.500 marineros y tripulantes aéreos.

Preguntado por los planes para el Bush, un funcionario de defensa dijo a CNN el jueves que el ejército no “discute la disposición de fuerzas, los movimientos de buques o las ubicaciones para proteger a los miembros del servicio y la seguridad operativa”.

Pero los analistas señalan que la llegada del Bush envía un mensaje sin siquiera disparar un tiro.

“Tan solo la posibilidad de que un tercer portaaviones se involucre aumenta la presión que enfrenta el régimen (iraní) a medida que se acercan las conversaciones de paz”, dijo Carl Schuster, capitán retirado de la Marina de Estados Unidos.

“El mensaje es que Trump puede aplicar más dolor si las conversaciones de paz no avanzan de la manera que Trump quiere. La imagen política es tan, y posiblemente más importante, que la acción militar”, añadió Schuster

Múltiples fuentes dijeron a CNN esta semana que se estaban elaborando planes para nuevos ataques contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz, en caso de que el actual alto el fuego se desmorone.

Describieron posibles ataques contra pequeñas lanchas rápidas de ataque, buques colocadores de minas y otros activos asimétricos que han ayudado a Teherán a cerrar efectivamente esas vías navegables clave y usarlas como palanca sobre Estados Unidos.

El analista Peter Layton, investigador del Griffith Asia Institute y exoficial de la Real Fuerza Aérea Australiana, dijo a CNN que las aeronaves del Bush podrían utilizarse en una campaña de ese tipo.

Pero calificó a los aviones de combate del portaaviones como “una manera muy ineficiente” de llevar a cabo ataques contra activos asimétricos, y añadió que los aviones de ataque A-10 de la Fuerza Aérea ya en la región son más adecuados para el trabajo.

Layton y otros dijeron que el Bush podría estar llegando para relevar al USS Gerald R Ford, que ha estado desplegado desde junio pasado, mucho más allá de los siete meses aproximadamente que los portaaviones estadounidenses se despliegan en circunstancias normales.

Los sitios de seguimiento mostraron al Ford en el mar Rojo a principios de esta semana.

“A su tripulación le corresponde algo de descanso … o su eficiencia operativa comenzará a resentirse. Así que es prudente tener un reemplazo en camino”, dijo Schuster.

El Ford sufrió un incendio en sus áreas de lavandería en marzo, y no lanzó salidas hasta dos días después de que se extinguiera el incendio, dijo el jefe de operaciones navales de Estados Unidos.

Posteriormente hizo escalas en puertos del Mediterráneo para reparaciones y descanso de la tripulación, dijo la Marina. Pero volvió al servicio a principios de este mes y regresó al mar Rojo a finales de la semana pasada.

Mientras tanto, el portaaviones USS Abraham Lincoln fue mostrado en el mar Arábigo al sur de Irán, como ha estado desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero.

Schuster dijo que habría ventajas de tener un tercer portaaviones en la región, una de ellas es que el Bush lleva los cazas F-35 más nuevos, que el Ford no puede operar.

“Tener dos portaaviones capaces de operar F-35 añade mucha potencia de fuego si Irán demuestra ser intransigente”, dijo, incluso si esos aviones no son la mejor opción para lidiar con la marina asimétrica del CGRI.

Layton dijo que dos o tres portaaviones probablemente son una fuerza excesiva solo para ser utilizada para tareas de bloqueo. “Un bloqueo realmente solo necesita uno. Sin embargo, hacer amenazas de más ataques aéreos contra Irán hace que el segundo portaaviones sea útil”, dijo.

Según datos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, tres portaaviones estadounidenses sería la mayor cantidad de portaaviones estadounidenses en la región desde 2003.

Durante el inicio de los ataques de “conmoción y pavor” contra Iraq en 2003, participaron cinco portaaviones estadounidenses, según el Naval History and Heritage Command.

Al señalar la importancia histórica de tres portaaviones en la región, Cedric Leighton, analista militar de CNN y coronel retirado de la Fuerza Aérea de EE. UU., dijo que esto presiona a Irán para llegar a un acuerdo, pero no está claro que Irán vaya a ceder.

“Aún no hay veredicto sobre eso”, dijo Leighton.

A primera hora del jueves, un funcionario estadounidense dijo a CNN que Washington tiene 19 buques de guerra en Medio Oriente y siete buques en el océano Índico. El funcionario no incluyó al Bush —ni a ninguno de los destructores de misiles guiados de su grupo de ataque— en esa lista.

Si el Bush es una incorporación a la flota en CENTCOM —y no un reemplazo para relevar al Ford o al Lincoln—, representaría un compromiso extraordinario de la fuerza de portaaviones de EE. UU. con el conflicto con Irán.

Los sitios web de seguimiento de flotas muestran que solo cuatro o cinco de los 11 portaaviones totales de la Marina están disponibles para operaciones de combate.

El mantenimiento, las revisiones y el entrenamiento significan que no los 11 portaaviones están listos para el combate en un momento dado.

Observadores de barcos la semana pasada captaron al USS Theodore Roosevelt saliendo del puerto en San Diego, y la Marina mostró al USS Nimitz participando en un ejercicio de entrenamiento en el Pacífico Sur frente a Chile. Se mostró al USS George Washington en puerto en Japón.

El Bush y su grupo de ataque salieron de su puerto base en Norfolk, Virginia, el 31 de marzo, y tomaron la ruta larga hacia la región de Medio Oriente, navegando alrededor del cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África.

Esa ruta significó que evitó el canal de Suez y el mar Rojo, donde los hutíes, apoderados armados por Irán, vigilan el estrecho de Bab al-Mandab entre Yemen y el Cuerno de África.

El Lincoln también es un portaaviones de la clase Nimitz con un perfil similar. El Ford, el portaaviones más nuevo y poderoso de la Marina de EE. UU., es ligeramente más grande que los buques de la clase Nimitz.

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Con información de Zachary Cohen y Haley Britzky, de CNN.