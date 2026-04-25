Dijo que las Fuerzas Armadas debían estar compuestas por “machos y hembras alfa”. Hoy es el secretario interino de la Marina

Por Jeremy Herb y Haley Britzky, CNN

Como subsecretario de la Marina, Hung Cao —capitán retirado de esa fuerza y excandidato republicano al Senado por Virginia— debía tener una amplia cartera de responsabilidades en su calidad de segundo civil de mayor rango en el servicio, que incluía cuestiones de personal y la salvaguarda del “espíritu de combate” de la Marina.

Sin embargo, en la práctica, Cao solía ser excluido del proceso de toma de decisiones por su superior, el secretario de la Marina John Phelan. Así lo reveló a CNN una fuente familiarizada con la situación, quien añadió que Phelan tenía a Cao “controlado”.

Cao permaneció al margen de la toma de decisiones de la Marina y no se le permitió representar a Phelan en las reuniones oficiales a las que este no asistía, una función que habitualmente sí desempeña un subsecretario, según indicó la misma fuente.

Todo esto cambió tras la repentina destitución de Phelan como secretario de la Marina —ordenada esta semana por el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth—, cargo que ahora ocupa Cao de manera interina. Cao se enteró de su ascenso a través de la oficina principal del Pentágono; lo convocaron y le comunicaron: “Muy bien, el puesto es tuyo; hicimos un cambio”, según relató la fuente.

“Se está poniendo al día rápidamente en todos aquellos asuntos en los que no se le había permitido participar”, añadió la fuente.

Oficial condecorado de operaciones especiales, Cao asume el liderazgo civil de la Marina en un momento en que la institución desempeña un papel crucial para impedir que los buques iraníes atraviesen el estrecho de Ormuz. En su calidad de candidato republicano en 2024 para enfrentarse al senador demócrata por Virginia Tim Kaine, Cao respaldó los ataques de Trump y Hegseth contra diversas cuestiones sociales, así como su oposición a las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.

Cao emigró a Estados Unidos siendo niño, después de que su familia huyera de la guerra de Vietnam.

Tras retirarse de la Marina en 2021, se postuló al Congreso como republicano en 2022 y desafió a Kaine en 2024. En ambas campañas mostró una marcada propensión a realizar declaraciones controvertidas.

“No queremos que se recurra a una ‘drag queen’ para reclutar personal para la Marina; esa no es la clase de gente que queremos”, declaró Cao durante un debate celebrado en 2024 con Kaine, en respuesta a una pregunta sobre el reclutamiento militar. “Lo que necesitamos son machos alfa y hembras alfa que estén dispuestos a arrancarse las entrañas, comérselas y pedir una segunda ración. Esos son los jóvenes, hombres y mujeres que ganarán las guerras”.

En un comunicado emitido tras su nombramiento como secretario interino, Cao afirmó que se centraría en impulsar las prioridades de construcción naval de la Marina, precisamente la cuestión que contribuyó al cese de Phelan.

“Sigo plenamente comprometido con el cumplimiento de la misión fundamental del Departamento de la Marina como organización bélica de primer nivel, así como con brindar un apoyo inquebrantable a nuestros guerreros desplegados en el frente”, declaró Cao.

Phelan, empresario y amigo de Trump que recaudó fondos para su campaña, fue destituido como secretario de la Marina a raíz de las tensiones con Hegseth, que se habían prolongado durante meses. Hegseth consideraba que Phelan avanzaba con demasiada lentitud en la implementación de las reformas de construcción naval; asimismo, le molestaba la comunicación directa que Phelan mantenía con Trump, que Hegseth interpretaba como un intento de eludir su autoridad, según informó previamente la CNN.

Aún no está claro si Cao será propuesto para asumir el cargo de secretario de la Marina de forma permanente.

En un comunicado dirigido a CNN, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que Cao “aporta un liderazgo forjado en el combate al cargo más alto de la Marina” y que “encarna la tenacidad inquebrantable y la visión de ‘Estados Unidos Primero’ (America First) necesarias para mantener la superioridad marítima del país”.

Tras emigrar a Estados Unidos en 1975, Cao y su familia se trasladaron posteriormente a África Occidental, donde su padre trabajó como especialista agrícola para la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), según consta en la biografía de Cao publicada por la Marina. Cao regresó a Virginia cuando tenía 12 años.

Posteriormente, en 1989, se alistó en la Marina y ascendió a oficial tras graduarse en la Academia Naval de Estados Unidos en 1996. A lo largo de una carrera de tres décadas, Cao se desempeñó como buzo de la Marina y como oficial de desactivación de artefactos explosivos. Entre sus despliegues se incluyen misiones en Iraq, Afganistán y Somalia. También tuvo un periodo de servicio en el Pentágono, donde trabajó en cuestiones de presupuestos y adquisiciones.

Cao y Hegseth ya se conocían antes de que ambos se incorporaran al Gobierno de Trump; de hecho, Cao acompañó a Hegseth en un viaje a Vietnam el pasado mes de noviembre.

Durante un mitin celebrado en Virginia en 2024 —apenas unos días antes de las elecciones de noviembre—, Trump elogió al candidato al Senado por Virginia y lo invitó a subir al escenario para unirse a él. “Nos complace contar con la presencia de un tipo maravilloso, y con este nombre, realmente creo que ganará el escaño en el Senado: Hung Cao”, dijo Trump. Trump ganó la Casa Blanca, pero perdió en Virginia, y Kaine derrotó a Cao en la contienda por el Senado con un 54 % frente a un 45 %.

Durante su campaña para el Senado, Cao criticó a menudo las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) de la administración Biden, responsabilizándola de los problemas de reclutamiento de las Fuerzas Armadas.

“Este Gobierno tiene una obsesión creciente con las iniciativas DEI. No es de extrañar que tengamos un problema de reclutamiento militar en nuestro país, y eso continuará bajo el mandato de Harris y Walz”, escribió Cao en X en septiembre de 2024.

Cao fue confirmado como subsecretario de la Marina el 1 de octubre. Todos los demócratas votaron en contra de la nominación de Cao y casi todos los republicanos lo apoyaron: la excepción fue la senadora por Alaska Lisa Murkowski, quien votó en contra.

Ese mismo mes, el jefe de Gabinete de Phelan fue despedido por Hegseth, en parte debido a sus intentos de socavar la oficina del subsecretario de la Marina antes de que Cao asumiera el cargo, según informó Politico el otoño pasado.

Como subsecretario, Cao fue designado para ejercer como alto funcionario de Defensa para Guam, lugar al que su familia había llegado décadas atrás como refugiados vietnamitas. También dirigió las políticas de reclutamiento y personal de la Marina, incluida la implementación del decreto de Trump para readmitir a los miembros del servicio que habían sido dados de baja de las fuerzas armadas debido al mandato de vacunación contra el covid-19 en 2021.

En enero, Cao escribió una carta pidiendo disculpas a los marineros que fueron expulsados ​​de las fuerzas armadas como consecuencia de dicho mandato.

“A los marineros e infantes de marina que fueron dados de baja injustamente durante el covid: les fallamos. Nunca permitiremos que esto vuelva a suceder. No bajo mi supervisión”, declaró Cao en un video en el que firmaba la carta de disculpa. “Ustedes son guerreros de conciencia, y necesitamos que personas como ustedes regresen a la fuerza”.

La fuente familiarizada con la situación señaló que Cao ha comunicado a los funcionarios del Pentágono que no intentará pasar por alto ni a Trump ni a Hegseth. “Él expresará sus opiniones y sugerencias dentro de la institución”, afirmó la fuente, “y apoyará lealmente cualquier decisión que tome el presidente”.

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