Empresas pagan hasta US$ 4 millones para cruzar el canal de Panamá tras el bloqueo en el estrecho de Ormuz

Por Elizabeth González, CNN en Español

Empresas sin reservación para pasar por el canal de Panamá han llegado a pagar hasta US$ 4 millones para obtener uno de los turnos que se subastan diariamente y poder atravesar la vía interoceánica, en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán que comenzó hace casi dos meses y del cierre del estrecho de Ormuz derivado de este conflicto en Medio Oriente.

El administrador del canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, explicó a periodistas el caso de un cliente que recientemente pagó esa cantidad, una cifra récord en las subastas de tres a cinco cupos por día que se someten al mercado para quienes no cuenten con una reservación.

Según el administrador, la subasta es una figura permitida y acordada con los usuarios para atender sus necesidades.

“Un barco tenía una necesidad de llegar a su puerto de destino. De no llegar a su puerto de destino, la penalización iba a ser 10 veces más grande o 15 veces más grande, y resulta que era más barato pagar aquí que sufrir la pérdida del ingreso del otro lado”, detalló.

Este buque, explicó el administrador, no tenía reservación y pasó por subasta, algo que ya ha ocurrido en tres casos. Uno de ellos era una nave que llevaba combustible a Europa y que posteriormente fue redirigida a Singapur, detalló.

El administrador dijo que la situación no es “un capricho del Canal”, sino “una puja y repuja, hasta que el último dijo ‘hasta aquí’”.

“No tenían cupos, no tenían reservas y los espacios que estaban abiertos para subasta se abren para que ellos compitan. Al hacer eso, son ellos los que deciden hasta qué precio llegar”, expuso.

La necesidad de los usuarios de superar el bloqueo en el estrecho de Ormuz ha hecho que se dispare el precio de las reservaciones obtenidas por subastas. Según el administrador, en condiciones normales este era de alrededor de US$ 250.000 a US$ 300.000 y ahora ha subido a un promedio de entre US$ 400.000 y $425.000.

El administrador, sin embargo, aseguró que son “casos extremos” los barcos que han llegado a pagar cantidades elevadas.

“Buques que hayan pagado una cantidad por encima de millones de balboas para transitar el Canal no representan ni siquiera el 5 % de los buques que aspiraran a transitar”, aseguró.

El administrador dijo que desde 2023, por la sequía que afectó los embalses para la operación del Canal, todos los buques deben tener una reservación para pasar.

En el caso de las subastas, según un comunicado de la Autoridad del Canal de Panamá, estas se realizan utilizando franjas horarias específicas ya incorporadas en el calendario de tránsitos, por lo cual, afirmó, no afectan a los buques con reservas previamente confirmadas ni alteran el orden de tránsito establecido.

El administrador dijo que hay un mayor volumen de barcos para atravesar el Canal pero descartó que haya un congestionamiento de la vía.

“Nosotros no tenemos un congestionamiento por un tanque”, aseguró el administrador, al tiempo que se refirió a los efectos del bloqueo en el estrecho de Ormuz, por donde se estima que pasa alrededor del 20 % del petróleo que se comercializa en el mundo.

“El 10 % de los tanqueros del mundo están atrapados y una cantidad mayor de buques siguen atrapados en el Golfo Pérsico, y eso va a trastocar por un tiempo todas las operaciones del comercio internacional”, dijo.

La guerra que comenzó hace casi dos meses, luego de los ataques que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán el 28 de febrero y de la respuesta armada iraní, ha tenido diversas consecuencias en la economía global, en particular, incertidumbre en los mercados y un alza en los precios del petróleo, el gas y otros productos.

Según el administrador del Canal, actualmente este ha tenido días de 40 y hasta de 41 cruces, cuando su presupuesto está hecho sobre la base de 34 y la capacidad normal de la vía es de 36 a 38, dependiendo del tamaño de las naves.

Agregó que los embalses del Canal actualmente tienen agua, lo que le ha permitido operar y abrir un poco más los cupos, en un contexto en el que diversos sectores buscan movilizar hidrocarburos para abastecer las necesidades de energéticos en el mundo.

Cifras de la Autoridad del Canal de Panamá aseguran que en la primera mitad del año fiscal 2026 (de octubre de 2025 a marzo de 2026) hubo 6.288 tránsitos, “lo que representa un incremento interanual de 224 tránsitos”.

Durante ese mismo periodo, se indica, transitaron 254 millones de toneladas CP/SUAB (Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá), lo que representa aproximadamente 5 % más que los 243 millones de toneladas del mismo periodo del año fiscal anterior.

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