Irán está sufriendo en un enfrentamiento con EE.UU., pero puede estar apostando a que Trump cederá primero

Análisis de Mostafa Salem, CNN

Un bloqueo naval de Estados Unidos sobre Irán está estrangulando los principales corredores económicos de la República Islámica, dejando a Teherán ante una inminente crisis de almacenamiento de petróleo y a sus ciudadanos lidiando con el aumento de los precios de los alimentos y el repunte del desempleo.

Sin embargo, a menos que Washington esté dispuesto a mantener su bloqueo naval durante varios meses más, será difícil desmantelar por completo una economía iraní que ha pasado años adaptándose a la presión estadounidense y a sanciones paralizantes.

Y por mucho que Irán esté sufriendo, sus dirigentes serán conscientes de que Trump también está bajo presión, con el presidente de Estados Unidos enfrentando un creciente rechazo interno por la guerra y con unas elecciones de mitad de mandato cruciales en el horizonte. Teherán puede haber calculado que Trump cederá primero.

Hace apenas tres meses, el Gobierno iraní estaba al borde del colapso después de que la gente saliera a las calles en todo el país para protestar por la mala gestión de la economía. Ese mismo gobierno recibió un salvavidas cuando Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques, y ahora está utilizando el pretexto de la guerra para justificar unas condiciones económicas desastrosas ante una nación de 92 millones de habitantes.

“Irán ya se había enfrentado a la campaña de máxima presión en el primer mandato de Trump, y se vio obligado a recortar su producción de petróleo a la mitad”, dijo a CNN Esfandyar Batmanghelidj, director ejecutivo del centro de estudios Borse and Bazaar.

“Si el bloqueo se mantiene durante meses, sin duda afectará las perspectivas económicas de Irán, pero la expectativa iraní es que Estados Unidos mismo no puede tolerar esa presión durante tanto tiempo”.

Lo que comenzó como un bloqueo de los puertos iraníes hace más de diez días se ha expandido a nivel global, con cada barco vinculado a Irán enfrentando un escrutinio minucioso por parte de las fuerzas navales estadounidenses durante todo su trayecto.

Uno de los principales resultados del bloqueo sería dejar a Irán incapaz de exportar su principal mercancía. Si el país no puede mover los millones de barriles de petróleo que produce a diario, podría verse obligado a recortar la producción. Las exportaciones de crudo y productos petrolíferos son la principal fuente de divisas de Irán.

Irán probablemente podría sostener la producción actual de petróleo durante otros dos o tres meses antes de que los problemas de almacenamiento se conviertan en “una consideración significativa”, dijo Batmanghelidj.

Además, Irán todavía dispone de mucho espacio de almacenamiento de petróleo en tierra, dijo la firma de análisis de transporte marítimo Kpler, señalando que tiene casi 30 millones de barriles de margen, lo que significa que aún está a semanas de alcanzar su límite.

Incluso podría ampliar aún más la capacidad de almacenamiento si encuentra otros métodos para descargar el petróleo almacenado.

Una opción que Irán está explorando es utilizar sus petroleros de crudo retirados. Se observó que un gran transportador de 30 años llamado NASHA navegaba hacia terminales de almacenamiento de petróleo en la isla de Jarg para posiblemente descargar petróleo y actuar como almacenamiento flotante, de acuerdo con Tankertrackers.com, una empresa de inteligencia marítima que rastrea envíos de crudo.

Hasta que se declaró un alto el fuego el 7 de abril, Estados Unidos e Israel habían estado llevando a cabo ataques casi diarios sobre Irán, matando a altos funcionarios y atacando infraestructura clave, incluidas plantas siderúrgicas, instalaciones petroquímicas y autopistas que conectan ciudades.

Durante gran parte de la guerra, un objetivo clave de Estados Unidos fue reabrir el crítico estrecho de Ormuz. Pero cuando los negociadores iraníes no lograron alcanzar un acuerdo con sus homólogos estadounidenses este mes, el presidente Donald Trump cambió de táctica, lanzando lo que su secretario de Defensa, Pete Hegseth, llamó un bloqueo naval “a prueba de hierro” sobre Irán desde el golfo de Omán hasta los “océanos abiertos”.

“Para el régimen en Teherán, el bloqueo se está estrechando hora a hora. Nosotros tenemos el control. Nada entra. Nada sale”, dijo Hegseth en una conferencia de prensa el viernes.

La medida de Estados Unidos se produjo en respuesta a la decisión de Teherán de bloquear el estrecho de Ormuz e imponer un peaje no oficial a los barcos que transitan por este crítico cuello de botella marítimo, que facilita más de una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas, provocando que los precios del petróleo se dispararan bruscamente.

“El estrecho no puede operar bajo amenaza. Y llamemos al pago por un paso seguro por lo que es: un sistema de extorsión. Ormuz pertenece al mundo. Debe ser devuelto al mundo. Exactamente como era”, dijo la semana pasada en X Sultan Al Jaber, director ejecutivo de la gigante petrolera estatal de Abu Dabi, ADNOC.

El sur de Irán es la columna vertebral del comercio y la economía del país, gestionando la gran mayoría de sus exportaciones de petróleo a través de terminales. Si bien Irán tiene fronteras terrestres para cierto comercio por tierra, nada se compara con la costa sur. Solo la isla de Jarg exporta alrededor del 90 % del crudo de Irán, mientras que otras ubicaciones salpicadas a lo largo de la costa le dan a Irán opciones para enviar su petróleo más allá del estrecho de Ormuz.

El bloqueo naval estadounidense en curso restringe fuertemente estas terminales del sur, incluso más allá del estrecho de Ormuz.

La guerra con Irán también ha amenazado los suministros mundiales de aluminio, plásticos y caucho. Medio Oriente envía alrededor del 25 % del polipropileno mundial y el 20 % del polietileno, dos de los plásticos más utilizados. También representa una cuarta parte del azufre mundial y el 15 % de sus fertilizantes.

Los buques que venían de o se dirigían a puertos iraníes han sido obligados a darse la vuelta, dijo Hegseth, señalando que 34 embarcaciones habían sido interceptadas en la región hasta el viernes, y que otros dos barcos vinculados a Irán fueron incautados en el Indo-Pacífico. Al menos en público, Estados Unidos recalca que no dará marcha atrás.

“Un bloqueo el tiempo que haga falta, lo que decida el presidente Trump”, dijo Hegseth.

Si Irán se viera obligado a recurrir a rutas de importación alternativas, como sus fronteras terrestres o el mar Caspio al norte, esto podría empujar aún más al alza los precios de los bienes, que ya están escalando.

Ya se han perdido un millón de empleos en Irán, y el empleo de dos millones de personas se ha visto afectado por la guerra, informó la prensa afiliada al Estado, citando al viceministro de Trabajo de Irán, Gholamhossein Mohammadi.

Otros 130.000 trabajadores han perdido sus empleos después de que sus fábricas fueran atacadas, dijo el funcionario del Ministerio de Trabajo de Irán Alireza Mahjoub a la Agencia de Noticias Laborales de Irán (ILNA, por sus siglas en inglés).

El Gobierno iraní ha sostenido que no hay escasez de bienes y que, pese a “presiones, sanciones y restricciones marítimas”, la cadena de suministro de alimentos del país funciona plenamente, con el 85 % de los productos agrícolas y bienes básicos producidos a nivel nacional.

Un residente de Teherán confirmó a CNN que los mercados siguen abastecidos, aunque los precios de bienes básicos como pollo, arroz, huevos y medicamentos se han triplicado o incluso cuadruplicado.

No obstante, aunque muchos votantes estadounidenses se han alarmado por el aumento de los precios de la gasolina, los iraníes están más acostumbrados a esas dificultades.

“Para el liderazgo de Irán el objetivo durante la guerra no es llevar una economía normal”, dijo Batmanghelidj. “El objetivo es simplemente mantener la maquinaria económica en marcha lo mejor posible durante el mayor tiempo posible y creo que probablemente puedan lograrlo”.

El presidente del país, Masoud Pezeshkian, reconoció que hay algunas escaseces de combustible que requieren “planificación cuidadosa” y “cooperación pública”, pero describió lo que el Gobierno ha logrado como “gracia divina”.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, de quien no se ha visto ni oído nada desde su nombramiento el mes pasado, pidió a la gente en una declaración escrita “que sean considerados unos con otros para que las presiones causadas por la escasez —que son un efecto natural de cualquier guerra— se reduzcan sobre diferentes segmentos de la sociedad”.

Este fin de semana se han visto señales tentativas de movimiento en las conversaciones, y se espera que enviados estadounidenses sigan al principal diplomático de Irán a Pakistán, donde los mediadores están interesados en reanudar las negociaciones. Pero Teherán ha resistido décadas de hostilidad estadounidense y, a diferencia de Washington, tiene en juego consideraciones que van más allá del corto plazo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.