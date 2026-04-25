Una jueza federal cuestiona la legalidad de la demanda de US$ 10.000 millones de Trump contra el IRS y el Tesoro

Por Aleena Fayaz, CNN

Una jueza federal cuestionó el viernes la constitucionalidad de la demanda de US$ 10.000 millones presentada por el presidente Donald Trump contra el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro por la filtración de sus declaraciones de impuestos. La jueza ordenó una audiencia en la que se determinará si el presidente puede demandar a las agencias federales que supervisa.

La jueza del Distrito de Florida, Kathleen M. Williams, dijo que no está claro si Trump y las agencias son “suficientemente independientes entre sí” y ordenó a ambas partes proporcionar más información sobre la relación.

“Aunque el presidente Trump afirma que presenta esta demanda en su capacidad personal, él es el presidente en funciones y sus adversarios nombrados son entidades cuyas decisiones están sujetas a su dirección”, dijo Williams, nombrada por Obama, en la orden.

La jueza señaló las formas en que Trump ha intentado expandir el poder presidencial, al señalar un decreto que prohíbe a los empleados del poder ejecutivo promover interpretaciones legales que contradigan la “opinión sobre un asunto de ley” del presidente.

“Uno de esos empleados del poder ejecutivo, el secretario de Justicia, tiene la obligación legal de defender al IRS cuando es citado a la Corte, pero luego supuestamente está obligado por mandato ejecutivo a adherirse a la opinión del presidente sobre un asunto de ley en tal caso”, escribió Williams. “Esto plantea dudas sobre si las partes aquí son verdaderamente antagonistas entre sí”.

Las preguntas de Williams surgen mientras los abogados de Trump están en conversaciones con el IRS y el Tesoro para resolver la demanda, con los abogados del presidente solicitando una extensión de 90 días mientras continúan esas discusiones. Si esas conversaciones se resuelven con algún acuerdo monetario, sería la propia administración de Trump la que le pagaría a él y a su familia.

La jueza también citó los comentarios de Trump reconociendo “la dinámica única de este litigio”, señalando un viaje en enero a bordo del Air Force One, donde el presidente dijo a los reporteros que “es muy interesante” estar de ambos lados de una demanda.

Trump compartió en ese momento que estaba pensando en donar el dinero que pudiera ganar de demandas contra el Gobierno a la caridad. “Podríamos hacer que sea una cantidad sustancial”, dijo, y agregó: “A nadie le importaría porque irá a numerosas organizaciones benéficas muy buenas”.

CNN ha contactado a los abogados de Trump, al Departamento de Justicia y al Tesoro para comentarios. El IRS remitió una solicitud de comentarios al Departamento de Justicia, que dijo que está manejando este asunto.

El analista legal sénior de CNN, Elie Honig, dijo que Williams está señalando la “obvia irregularidad de tener esencialmente a la misma persona interesada” en ambos lados de la demanda.

“Si no fuera el presidente de Estados Unidos, sería una demanda perfectamente válida. Claramente, las declaraciones de impuestos de Trump no deberían haberse divulgado, pero lo fueron, eso es culpa de alguien”, dijo Honig, exfiscal federal. “Sin embargo, lo que hace esto tan extraño y potencialmente inapropiado es que Trump está esencialmente demandando al poder ejecutivo que ahora lidera y por eso los conflictos de interés aquí saltan a la vista”.

El presidente, junto con sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, presentó la demanda en enero, alegando que el Gobierno no protegió su información fiscal confidencial ni la de la Organización Trump, que fue filtrada a la prensa por Charles Littlejohn, un excontratista del IRS.

Littlejohn, que trabajó como contratista gubernamental en Booz Allen Hamilton, obtuvo y divulgó ilegalmente las declaraciones de impuestos de Trump a publicaciones como el New York Times y ProPublica, según la demanda.

En 2024, Littlejohn fue sentenciado a cinco años de prisión por divulgar miles de declaraciones de impuestos sin autorización, incluyendo las de Trump y otros individuos adinerados.

El equipo legal de Trump alegó que el IRS es legalmente responsable por las acciones de Littlejohn porque él tenía “acceso similar al del personal a declaraciones de impuestos e información confidencial de declaraciones de impuestos” y explotó fallas de seguridad de larga data que el IRS había sido advertido pero que no se habían corregido.

Los esfuerzos de Trump para resolver su demanda se producen mientras su Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) recientemente resolvió dos casos de alto perfil con exasesores.

El Departamento llegó a un acuerdo esta semana en una demanda presentada por el exasesor de la campaña de Trump, Carter Page, quien demandó al DOJ y al FBI por una vigilancia gubernamental defectuosa que enfrentó debido a sus contactos rusos en 2016, justo después de un acuerdo de US$ 1 millón para resolver el caso de procesamiento indebido del exasesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn.

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