El mundo entró en una nueva era de incendios y este caso mostró lo difíciles que son de combatir

Por Stefano Pozzebon, Avery Schmitz, Abigail Watts y Jhasua Razo, CNN

Bastaron 20 minutos para que décadas de recuerdos familiares se convirtieran en humo y cenizas. Claudia Matamala, de 34 años, rompió en llanto al relatar cómo las llamas envolvieron la casa de sus padres en la localidad portuaria de Lirquén, en el centro de Chile, donde se había refugiado después de que su propia vivienda fuera destruida por otro incendio forestal, apenas cinco semanas antes.

Matamala había percibido olor a humo al caer la tarde; en menos de cinco horas, las llamas alcanzaron la casa. El ritmo de destrucción era aterrador. El incendio consumió la vivienda antes de descender por la colina y devastar el vecindario siguiente. “Todo ocurrió en cuestión de minutos”, dijo Matamala.

El 16 de enero, una serie de devastadores incendios forestales se desataron en la provincia de Concepción, en el centro de Chile, destruyendo más de 1.750 viviendas en cuestión de horas, según datos de teledetección compartidos con CNN por las compañías satelitales ICEYE y Vantor.

Al menos 21 personas murieron y más de 300 resultaron heridas, según las autoridades chilenas, que dijeron que las llamas arrasaron más de 74.000 acres en dos días. En cuestión de horas, el Gobierno declaró el “estado de catástrofe” y solicitó asistencia internacional para combatir los incendios.

Los incendios forestales catastróficos no son nuevos en Chile, pero los de este año destacan por la rapidez con la que se propagaron las llamas, que consumían en promedio casi 10 hectáreas por minuto. “De una situación relativamente controlada pasamos a un frente de fuego mucho más amplio en solo unas horas”, dijo en ese momento a AFP Javier Fuchslocher, delegado presidencial provincial de la región del Biobío, donde se concentraron los incendios.

El infierno en Chile fue alimentado por el calor extremo, con temperaturas que superaron los 100 grados Fahrenheit (37,8 °C), y condiciones inusualmente secas, pero también estuvo impulsado por cambios causados por el ser humano en el paisaje. La expansión urbana sin control ha llevado las viviendas hasta los límites de zonas boscosas propensas a incendios, y los bosques industriales plantados por la industria maderera han convertido las laderas en verdaderos polvorines.

CNN habló con sobrevivientes del incendio, bomberos y expertos para entender cómo los incendios se propagaron con tanta rapidez, y también analizó datos de vuelos y de teledetección para mapear las operaciones aéreas de combate del fuego. El panorama que surge es el de incendios de avance rápido que arrasaron barrios enteros y resultaron excepcionalmente difíciles de contener.

Lo ocurrido en Chile no es un caso aislado. A medida que se acelera la crisis climática y crecen las poblaciones urbanas, los incendios forestales en todo el mundo se están volviendo más grandes, más intensos y más difíciles de combatir, dijeron expertos a CNN. El planeta está entrando en una nueva era del fuego y no está preparado.

Muchos de los sobrevivientes de los incendios de enero quedaron impactados por la intensidad y la velocidad de las llamas. “Realmente atacaron muchas zonas al mismo tiempo”, dijo Cristóbal Rebolledo, residente de Penco, una ciudad cercana afectada por los incendios. “Cuando llegaron a la primera casa de nuestra calle, básicamente solo pudimos salir corriendo para intentar salvar lo que pudiéramos”.

Para cuando los incendios alcanzaron los suburbios de Concepción, en la madrugada del 18 de enero, ya se habían expandido más de 35 veces respecto a su extensión de apenas horas antes, según el análisis de CNN de datos de teledetección recopilados por la NASA.

La intensidad de las llamas y el humo resultante, sumado a que el incendio se propagó en gran medida durante la noche, dificultaron la estrategia aérea de combate. Incluso con 37 aeronaves —además de los recursos en tierra—, los bomberos no pudieron salvar grandes zonas de Penco y Lirquén, donde vivían Matamala y Rebolledo. Barrios enteros quedaron reducidos a cenizas.

CNN analizó datos de cerca de 1.200 trayectos de vuelos de combate de incendios en Concepción durante dos semanas, en el punto más crítico de los incendios. Estos muestran cómo los aviones cisterna no pudieron acceder a algunas de las zonas más densamente pobladas, como Lirquén.

Un piloto que participó en las labores, que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar con los medios, dijo que cuando las llamas llegaron a Penco y Lirquén, “la visibilidad era extremadamente mala, y no podíamos volar allí porque realmente no veíamos nada”. El piloto temía que la aeronave pudiera chocar contra un cable, una torre o incluso otra aeronave, lo que hacía imposible volar con seguridad.

CNN contactó a los Departamentos de Bomberos de Penco y Concepción, así como a la Corporación Nacional Forestal, que gestiona equipos de bomberos profesionales, pero no obtuvo respuesta.

Los incendios forestales arden a temperaturas más altas y las llamas alcanzan mayor altura que antes, lo que los hace más difíciles de combatir, incluso desde el aire, dijo María Meza, ingeniera forestal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia. “No es que estemos viendo más incendios en todo el mundo, sino que los que ocurren son cada vez más intensos”, afirmó.

“A veces creemos que basta con enviar un avión para resolverlo, pero estas aeronaves deben operar bajo condiciones de seguridad específicas, y estos incendios ahora son tan intensos que ni siquiera se puede acercar uno a ellos”, dijo a CNN.

Los suburbios de Concepción más afectados por el incendio son zonas con regulaciones de construcción laxas y presencia de viviendas informales y en arriendo, dijo Álvaro Hofflinger, experto en Vulnerabilidad Social de la Universidad Estatal de Arizona que creció en Chile. Estas comunidades son más vulnerables a incendios catastróficos y desastres naturales porque las edificaciones están muy juntas y las franjas de separación para frenar la propagación del fuego son menos y más pequeñas, explicó Hofflinger.

La mayoría de los incendios forestales en el mundo ocurren en zonas conocidas como la “interfaz urbano-forestal”: áreas de transición entre desarrollos urbanos densos y zonas silvestres. En Chile, ciudades como Penco y Lirquén han crecido significativamente en las últimas décadas, expandiéndose hacia afuera, con sus bordes ahora a pocos metros de las áreas boscosas que los incendios arrasaron.

Expertos como Hofflinger cuestionan si las normas de construcción locales son suficientes o se aplican con el rigor necesario para prevenir riesgos de incendio. Por ejemplo, los códigos no regulan la distancia entre viviendas ni la inflamabilidad de ciertos materiales.

Datos del Centro Aeroespacial Alemán, que analiza el desarrollo global, cruzados con imágenes de ICEYE y Vantor, muestran que las edificaciones en las periferias de las ciudades afectadas por los incendios de este año surgieron en su mayoría en las décadas de 2000 y 2010.

La casa de Karen Quijada, sobreviviente del sector Las Arañejas de Concepción, fue construida hace dos décadas en el borde de la ciudad y colindaba con un bosque denso. Cuando llegó el incendio, ella y su familia, en su mayoría conductores de camiones que trabajan en la industria forestal, apenas lograron escapar. “Llevamos 23 años viviendo aquí y todo está quemado. No quedó nada”, dijo a CNN.

Las colinas que rodean Concepción, Penco y Lirquén se ven de un verde intenso desde el aire, cubiertas de árboles, y en la densidad de estos bosques se esconde un riesgo silencioso.

En los últimos 50 años, plantaciones forestales industriales han proliferado en la región, con predominio de pinos y eucaliptos no nativos, especialmente inflamables. En 1979, más de 67.000 hectáreas de terreno en Chile estaban cubiertas por pinos y eucaliptos, utilizados como material de construcción o pulpa de madera. Tras el inicio de subsidios gubernamentales para expandir la industria, esa cifra creció hasta hoy a casi los 3 millones de hectáreas, según Hofflinger.

“Existe un importante mercado de exportación para la madera de estas plantaciones”, dijo Alexandra Paige Fischer, profesora asociada en la Universidad de Michigan. “El problema es que ahora las plantaciones se están secando y volviendo altamente inflamables. En cierto modo, Chile está creando su propio riesgo al cultivar estas especies de árboles inflamables”.

Aproximadamente el 40 % del territorio del Biobío costero, la región donde se encuentran Concepción, Penco y Lirquén, está cubierto actualmente por pinos o eucaliptos, según investigadores.

El 22 de abril de 2025, Alejandro Casagrande, presidente de CORMA, la asociación de la industria forestal en Concepción que representa a más de 160 empresas, envió una carta a autoridades locales y nacionales alertando sobre el aumento de matorrales inflamables, residuos orgánicos y otros subproductos generados por la industria maderera.

Casagrande instó a las autoridades a flexibilizar las restricciones sobre las quemas controladas, que se realizan deliberadamente para eliminar vegetación excesiva y reducir el riesgo de incendios, según la carta revisada por CNN. La legislación chilena limita estas quemas al invierno, cuando las lluvias las hacen más manejables, pero Casagrande argumentó que estas prácticas preventivas deberían realizarse durante todo el año.

El representante local del Gobierno nacional, Eduardo Pacheco, elevó la solicitud de Casagrande y escribió al Ministerio del Interior, el 19 de mayo, para pedir una excepción que permitiera realizar quemas preventivas, informó BioBíoChile. Según el medio de investigación local Reporea.cl, el ministerio no respondió a la solicitud.

CNN se comunicó con el Ministerio del Interior para obtener comentarios.

En 2023, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) encontró que hasta el 60 % de los incendios en Biobío fueron intencionales, lo que significa que, además de los factores ambientales, en ocasiones son las personas quienes encienden la chispa.

CONAF aún investiga las causas de los incendios de este año, pero al menos una persona fue detenida bajo sospecha de incendio provocado y permanece bajo arresto domiciliario a la espera de juicio.

Tras los incendios de enero, varias partes señalaron posibles responsabilidades: el Ministerio del Interior dijo que los agricultores que queman residuos pueden causar incendios si no se manejan adecuadamente; organizaciones de agricultores responsabilizaron al Gobierno por falta de planificación; mientras tanto, grupos activistas en Penco y Concepción pidieron investigar a Aclara, una empresa minera canadiense que busca una licencia para operar una mina de tierras raras en la zona afectada.

El director ejecutivo de Aclara, Ramón Barúa, dijo a CNN que la empresa no tuvo ninguna participación en los incendios.

El inicio intencional de incendios es un problema persistente mucho más allá de Chile. En Estados Unidos, se registraron más de 554.000 delitos de incendio intencionado entre 2015 y 2024.

La temporada de incendios forestales de Chile en 2025 ejemplifica cómo las instituciones gubernamentales a todos los niveles, así como empresas y grupos de expertos, no lograron comprender ni hacer lo suficiente para reducir los riesgos que plantean incendios cada vez más intensos.

Las lecciones van mucho más allá del país. Miles de comunidades en todo el mundo enfrentan desafíos similares, especialmente aquellas que viven en zonas donde las ciudades y los bosques se encuentran.

Solo en Estados Unidos, 45 millones de viviendas están ubicadas en estas áreas, según la empresa de datos Cotality, y 180.000 de ellas se encuentran en el área metropolitana de Los Ángeles, donde los incendios causaron estragos el año pasado.

La legislación puede ayudar en esta nueva era del fuego, dijo Meza, la ingeniera forestal. En 2024, Brasil introdujo leyes específicas para abordar los riesgos de incendios forestales, incluidas disposiciones para flexibilizar las restricciones sobre las quemas controladas, coordinar planes de gestión del fuego entre instituciones y aumentar la financiación para combatir incendios. Gracias en parte a esta ley, el área arrasada por incendios se redujo en un 65 % en Brasil, el año pasado, según el Ministerio de Medio Ambiente.

Chile ha elaborado una legislación similar, actualmente en discusión en el Congreso, para imponer normas de construcción más estrictas y permitir quemas controladas que ayuden a gestionar los riesgos de incendio.

En Concepción, la tarea de reconstrucción ya ha comenzado. Para quienes lo vivieron, la pregunta no es si los incendios volverán, sino cuándo, y cómo pueden prepararse cuando lleguen las llamas.

“Esto va a volver a ocurrir, estoy seguro”, dijo Rebolledo. “En dos años, o en cinco, otro gran incendio llegará a la ciudad”.

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Con información de Cristopher Ulloa, de CNN.