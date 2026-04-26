Un momento insólito para la élite mediática de Estados Unidos es, infortunadamente, demasiado común en el país

Análisis por Brian Stelter, CNN

Lo ocurrido en el Washington Hilton el sábado por la noche pudo parecer insólito porque el presidente Donald Trump y muchas personas en la línea de sucesión presidencial estaban en el salón de baile cuando se registraron disparos en el exterior.

Pero hay que decirlo con claridad: en realidad fue algo muy común. En Estados Unidos esto ocurre con demasiada frecuencia: disparos, confinamientos caóticos, estallidos de violencia que interrumpen reuniones pacíficas.

Miles de figuras de la élite mediática y política palparon lo que millones de estadounidenses ya han experimentado en escuelas, oficinas, centros comerciales y lugares de culto.

Y, en la mayoría de esos incidentes, no había agentes del Servicio Secreto.

Mientras me agachaba debajo de una mesa en el salón de baile, no sabía mucho, pero sí sabía que la ayuda estaba en camino. Oleadas de agentes de las fuerzas del orden entraban al lugar, saltando de silla en silla y asegurando el área. Un hombre cerca de mí parecía herido, o al menos aturdido, y un agente lo ayudó a salir cojeando.

Todos en la sala agradecieron a los agentes, guardaespaldas y policías que respondieron. Pero no pude evitar pensar que la mayoría de los estadounidenses que se encuentran en medio de una emergencia con disparos se sienten mucho más expuestos, mucho más vulnerables.

Y creo que debemos seguir reconociéndolo en la cobertura posterior de este incidente.

Como dijo el presentador de CNN Victor Blackwell cuando me entrevistó esta mañana: “Las personas en esa sala se enfrentaron a lo mismo que han enfrentado estudiantes, asistentes a cines, fieles en iglesias y personas en supermercados: la amenaza de la violencia armada”.

El tiroteo puso de manifiesto cómo la violencia política se ha convertido en una “característica de la vida en Estados Unidos”, escribió Rachel Leingang, de The Guardian.

El presidente “es el objetivo más visible de la violencia política”, escribió Luke Broadwater, de The New York Times, “pero las amenazas llevan años afectando a funcionarios a nivel local, estatal y federal”, y “la violencia ha cobrado la vida de miembros de ambos partidos principales”.

Durante nuestra cobertura en CNN durante la noche, Jim Sciutto señaló que quienes observan desde otros países se desconciertan ante esta realidad estadounidense.

“Una cosa que sabemos”, dijo Sciutto, “es que habrá mucho debate posterior sobre medidas de seguridad. (Quizás también) sobre la retórica. Pero no habrá una discusión de fondo sobre el acceso a las armas, ¿verdad? Simplemente no la habrá”.

Le respondí que los estadounidenses suelen omitir esa parte de la conversación, y luego el resto del mundo nos mira y piensa que estamos locos.

Esta mañana, mi hijo de 6 años me envió un mensaje: “¿Estás bien?”. Sí, todos estamos bien. Hablé con él por videollamada y le dije que pronto estaría en casa.

Me preocupa, sin embargo, que algún día sea yo quien le haga esa misma pregunta, porque parece que en Estados Unidos todos terminan, en algún momento, demasiado cerca de un estallido terrible de violencia.

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